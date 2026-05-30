Martín Berasategui (66 años), chef: "Las judías verdes más ricas no llevan jamón; se hacen con tomate, huevos y pimentón"

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Estoy convencida de que la distancia que separa el amar una verdura o detestarla está en la receta con la que se prepara.

Las judías verdes son uno de los mejores ejemplos de esas verduras a las que les ha tocado cargar con una fama que, ni de lejos, se merecen por culpa de lo mal que se han cocinado siempre en España.

Muchas madres y abuelas se limitaban a cocerlas en agua con sal, muchas veces en exceso, hasta que la verdura perdía su gracia y lo que acababa en la mesa era un plato que era puro sufrimiento.

Así es normal que, para muchos, las judías verdes sigan siendo un mal recuerdo de infancia, pero, hacedme caso, con un poco de tomate y un par de huevos encima, la historia cambia mucho y para bien.

Y, si no me queréis hacer caso a mí, hacédselo a Martín Berasategui, el chef con más galones en la guía Michelin española, que lleva años defendiendo que la cocina de casa no necesita complicaciones para estar deliciosa.

En uno de los programas de Robin Food, el espacio que compartía con el chef David de Jorge, el cocinero vasco preparó su receta de vainas o judías verdes con tomate y huevos que son el mejor ejemplo de cómo con esta verdura se puede conseguir un resultado espectacular con muy poco esfuerzo.

Un truco de familia

Berasategui aprovechó la ocasión para revelar el truco que aprendió de su madre y de su tía en los años setenta, cuando empezó a formarse como cocinero en el restaurante familiar: la cebolleta y el ajo deben cocinarse con la cazuela tapada, para que el vapor evite que la verdura se oscurezca y el sofrito quede limpio y suave.

Sin embargo, las judías verdes se cuecen siempre destapadas para evitar que la clorofila, el pigmento responsable de su color verde intenso, se degrade más rápido.

Cocerlas sin tapa permite que las vainas, que así es como llaman a las judías verdes en el País Vasco, conserven ese color verde brillante que las hace tan apetecibles.

Y un truco extra, una pizca de pimentón, incorporada justo antes del tomate, aporta ese matiz ahumado que recuerda al chorizo o la chistorra sin necesidad de añadir embutido.

El resultado es un plato que sabe a guiso tradicional de toda la vida, pero con poca grasa y calorías. Una solución perfecta para quienes siguen una dieta ligera, pero echan de menos esos sabores contundentes.

Receta de judías verdes con tomate

Ingredientes Ingredientes Judías verdes (vainas), 800 g

Tomate frito, 400 g

Cebolletas grandes, 2 ud

Dientes de ajo, 3 ud

Aceite de oliva virgen extra, 50 g

Huevos, 4 ud

Sal, cantidad necesaria

Pimienta, cantidad necesaria

Pimentón dulce (opcional), 1 cucharadita Paso 1 Limpia las judías retirando los hilos laterales y cortando las puntas de ambos extremos. Lávalas bajo el grifo. Paso 2 Cuece las judías en abundante agua hirviendo con sal durante 8-10 minutos, hasta que estén tiernas, pero con un punto al dente. No tapes la cazuela durante la cocción. Paso 3 Pela y pica las cebolletas en trozos muy pequeños. Pela y filetea los dientes de ajo. Paso 4 Sofríe la cebolleta y el ajo en una cazuela con el aceite de oliva a fuego medio durante 5-7 minutos. Tapa la cazuela para que suden, pero sin que lleguen coger color. Paso 5 Añade el tomate frito a la cazuela y mezcla bien con el sofrito. Cocina otros 5 minutos removiendo de vez en cuando. Paso 6 Escurre las judías y añádelas a la cazuela con el sofrito de tomate. Mezcla bien y deja estofar 2 minutos a fuego suave. Paso 7 Aligera la salsa con un poco del agua de cocción de las judías si ha quedado demasiado espesa. Rectifica de sal y pimienta. Paso 8 Casca los huevos directamente sobre las judías, distribuyéndolos por la superficie. Tapa la cazuela y cocina a fuego medio-bajo hasta que las claras cuajen y las yemas queden cremosas, unos 3-4 minutos. Paso 9 Sirve directamente en la cazuela, añadiendo una pizca de sal sobre cada huevo.

ROBINFOOD / Vainas con tomate y huevos escalfados

Una cena perfecta

Las judías verdes son una de las verduras con mejor relación entre aporte nutricional y contenido calórico. Con apenas 30 kilocalorías por cada 100 gramos, proporcionan una cantidad notable de fibra, vitamina C, vitamina K, folatos y minerales como el potasio, el calcio y el yodo.

Su alto contenido en agua, superior al 90 %, las convierte en un alimento muy saciante y con efecto diurético, ideal para personas con retención de líquidos o hipertensión.

La vitamina C que contienen mejora la absorción del hierro de origen vegetal, lo que resulta especialmente útil en dietas vegetarianas. Los folatos, por su parte, son esenciales durante el embarazo para el correcto desarrollo del feto. Y la fibra dietética favorece el tránsito intestinal y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar.

En una receta como esta, donde las judías se combinan con el licopeno del tomate frito y la proteína del huevo, el plato se convierte en una opción nutricionalmente muy equilibrada.

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