Dani García (50 años), chef: "Las gambas a la plancha no se hacen con limón ni ajo; ponles solo sal y un poco de agua"

Las gambas a la plancha son un clásico de los chiringuitos de verano. A muchos nos traen recuerdos de brisa marina, de risas compartidas alrededor de la mesa y del enorme placer de comer con las manos.

Prepararlas en casa es algo así como adelantar las vacaciones o estirarlas cuando toca volver.

No es una receta complicada, pero como en casi todo lo relacionado con la cocina, hay muchas maneras de hacerlas, y cada una responde a gustos, costumbres y pequeñas manías personales.

El chef Dani García, sin ir más lejos, defiende que este marisco merece ser tratado con respeto para que no pierda su sabor original.

Así se cocinan unas buenas gambas a la plancha

El malagueño, que acumula varias estrellas Michelin a lo largo de su carrera profesional, ha compartido en un vídeo subido a su canal de YouTube todos los trucos y consejos necesarios para cocinar las gambas a la plancha sacándoles el máximo partido.

Uno de los puntos en los que más hincapié hace Dani García es en no utilizar nada de aceite durante la cocción. "Aceite no, por favor, no", insiste.

Según explica, poner aceite en la plancha a las altas temperaturas que se necesitan para cocinar el marisco, solo provoca que este se queme y dé mal sabor.

"Es sentido común… no lo veo agradable, y creo que se equivocan. Hay que respetar el sabor natural de la gamba blanca, de la gamba roja, de la cigala", afirma. Incluso llega a decir que tiene que estar prohibido usar aceite en este tipo de elaboraciones.

Además, cuando se usa aceite en la plancha, las gambas quedan grasientas y resultan mucho más incómodas de comer.

En su lugar, Dani García recomienda una cocción "seca", sin utilizar nada más que sal y unas gotas de agua para que se genere vapor.

"Siempre la he comido así, tapándolas con papel de aluminio… y siempre me ha parecido que respetaba a la perfección el sabor", explica. Este método, que evita grasas innecesarias y, por tanto, reduce calorías, busca mantener al máximo la esencia del crustáceo.

Sobre el tiempo de cocción, el chef reconoce que es algo para lo que se requiere "sensibilidad" y experiencia, nada como el ojo de un chef experimentado. Pero, aun así, da unas pautas básicas que pueden servir como referencia.

Para una gamba blanca, unos dos minutos por un lado, vuelta y un minuto por el otro. La gamba roja puede necesitar hasta dos minutos más. "Cuando quede todavía ese punto crudo, es cuando hay que darle la vuelta, y esa vuelta es siempre la mitad de tiempo que la primera", aconseja.

Resumiendo, para preparar las gambas a la plancha como Dani García necesitamos: 4 gambas o gambones por persona, sal gruesa y unas gotas de agua.

Comenzamos precalentando bien la plancha. Es fundamental que esté muy caliente antes de colocar las gambas para que la cocción sea rápida.

Cuando la plancha esté bien caliente, colocamos directamente el marisco sobre la superficie, sin amontonarlo.

Espolvoreamos sal gruesa por encima de las gambas e, inmediatamente después, añadimos unas gotas de agua directamente sobre la plancha, cerca de las piezas, sin tocarlas.

Tapamos rápidamente las gambas con papel de aluminio para que se genere vapor. Controlamos la cocción observando el color.

El momento perfecto para darles la vuelta es justo antes de que se cocinen completamente, cuando todavía les quede un punto crudo en la parte superior.

Giramos las gambas con cuidado y las dejamos cocinar por el otro lado. El segundo lado debe cocinarse durante la mitad del tiempo que el primero.

Gambones a la plancha de Dani García

Las mejores gambas de España

Las costas españolas son la cuna de algunas de las gambas más codiciadas por los amantes del marisco. Distintas zonas de captura y distintas variedades con características propias, pero un denominador común.

En la costa de Huelva, la lonja de Isla Cristina y la de Punta Umbría marcan la referencia. Allí la gamba blanca se ha convertido en una seña de identidad gastronómica.

Se caracteriza por tener una textura firme, sabor yodado y un dulzor sutil que alcanza su plenitud cuando se cocina apenas unos segundos a la plancha con sal gruesa, tal como sugiere Dani García.

En el Mediterráneo, la gamba roja de Dénia y la de Palamós disputan un trono compartido. Esta variedad, capturada a profundidades que superan los 500 metros, ofrece una intensidad de sabor difícil de superar.

Sus credenciales son unas cabezas repletas de coral, carne untuosa y un retrogusto marino que se queda en el paladar. Dénia celebra cada año su concurso de gamba roja, mientras que la cofradía de Palamós ha blindado su producto con una marca de garantía que certifica origen y frescura.

No conviene olvidar la gamba de Garrucha, en Almería, ni el langostino de Sanlúcar de Barrameda, técnicamente marisco distinto, pero compañero habitual en cualquier conversación sobre crustáceos de élite en la mesa española.

Una receta proteica de lujo

Desde el punto de vista nutricional, las gambas a la plancha son una opción ligera y saludable para una persona sana. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), los crustáceos como las gambas son una excelente fuente de proteínas de alta calidad y bajo contenido en grasas.

Además, al cocinarlas sin aceite, como recomienda el chef, se evita sumar calorías, respetando al máximo el perfil nutricional del alimento. Es una receta que resulta ideal para dietas hipocalóricas.

Las gambas también aportan minerales como el fósforo, el zinc, el yodo y el selenio, así como vitamina B12 y niacina, nutrientes relevantes para el metabolismo celular, la función tiroidea y el sistema inmunológico.

Por otro lado, el método de cocción propuesto por Dani García es especialmente respetuoso con los nutrientes del marisco.