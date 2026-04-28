Pablo Suárez, cocinero: "La cena más fácil y exquisita con 2 huevos se hace con un yogur, ajos y un poco de pimentón"
Una receta lista en menos de 15 minutos que fusiona preparaciones típicas de Turquía y Galicia. Perfecta para una cena exquisita sin complicaciones.
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Hay días en los que llegar a casa de una pieza después del trabajo ya supone toda una hazaña.
El transporte público, las reuniones, los correos que se acumulan en la bandeja de entrada, el tráfico… forman parte de una rutina que, si no se gestiona bien, puede llegar a suponer una enorme carga mental.
Porque la vida moderna, a veces, tiene la extraña habilidad de exprimir hasta la última gota de energía antes de que uno pise el umbral de la puerta de su casa. Y una vez allí, la tentación de tirar de ultraprocesados o de pedir comida a domicilio puede ser irresistible.
Sin embargo, cenar bien no tiene por qué implicar una hora entre cazuelas. Existen recetas pensadas para esos momentos de agotamiento, platos que con cuatro ingredientes básicos resuelven la papeleta sin renunciar al sabor ni al equilibrio nutricional.
Y una de las más sabrosas viene de la cocina turca: los çilbir, unos huevos pasados por agua servidos sobre una crema de yogur especiada que, aunque nacieron como desayuno, funcionan de maravilla como cena rápida y reconfortante.
Pablo Suárez, el cocinero gallego que publica sus recetas en Instagram bajo el nombre de Poesía de Fogón (@poesiadefogon), ha compartido su propia versión de este clásico otomano, pero con un guiño a sus orígenes.
Ajada gallega en vez de mantequilla
Los huevos turcos tradicionales se hacen con una mantequilla fundida con copos de chile de Alepo que se vierte caliente sobre el yogur. Es ese contraste térmico y de sabores lo que define al plato.
La propuesta de Pablo Suárez recrea esa mezcla, pero "a la gallega": en vez de mantequilla, utiliza aceite de oliva virgen extra infusionado con ajos aplastados y una hoja de laurel, es decir, una ajada gallega de toda la vida.
Ingredientes
Para la salsa de yogur
- Yogur griego, 125 g
- Huevos, 2 ud
- Ajo sin germen, ½ diente (rallado o prensado)
- Cebollino picado, 2 cucharaditas
- Zumo de limón, 10 ml aprox.
- Sal, al gusto
- Pimienta, al gusto
Para la ajada
- Aceite de oliva virgen extra, 100 ml
- Ajos, 3-4 dientes (aplastados)
- Laurel, 1 hoja
- Pimentón dulce o picante, 1 cucharadita
Paso 1
Mezcla el yogur griego con el zumo de limón, el ajo rallado, la sal y la pimienta. Añade el cebollino finamente picado, integra bien y reserva.
Paso 2
Vierte el aceite de oliva virgen extra en una sartén o cazo, añade los ajos aplastados y la hoja de laurel. Calienta a fuego medio hasta que el aceite empiece a burbujear y baja el fuego al mínimo.
Paso 3
Dora los ajos un par de minutos, retíralos y aparta la sartén del fuego. Deja atemperar, añade el pimentón, mezcla bien, cuela y reserva.
Paso 4
Hierve los huevos durante 5 minutos partiendo de agua ya en ebullición. Retira y refresca ligeramente en agua fría o agua con hielo para cortar la cocción.
Paso 5
Sirve un par de cucharadas de salsa de yogur como base en el plato. Coloca los huevos pelados encima y termina con la ajada, cebollino y pimienta negra recién molida. Acompaña con unas rebanadas de pan tostado para mojar.
Preguntas frecuentes
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¿Puedo usar yogur natural en lugar de yogur griego? Sí, aunque el resultado será más líquido. El yogur griego tiene una textura más densa y cremosa que funciona mejor.
Si solo tienes yogur natural, puedes colarlo con un paño limpio durante media hora para retirar parte del suero y conseguir una consistencia más espesa.
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¿Qué tipo de pimentón es mejor, dulce o picante? Depende del gusto personal. Pablo Suárez sugiere pimentón dulce para quienes prefieren un sabor más suave y picante para los más atrevidos.
También se puede mezclar una pizca de cada uno para obtener un punto intermedio con matices ahumados.
¿Este plato funciona como cena nutritiva? Perfectamente. Los huevos aportan proteína de alto valor biológico, el yogur suma probióticos y más proteína, y el aceite de oliva proporciona grasas saludables. Acompañado de unas tostadas de buen pan, es una cena equilibrada, ligera y muy saciante.