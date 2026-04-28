Pablo Suárez, cocinero: "La cena más fácil y exquisita con 2 huevos se hace con un yogur, ajos y un poco de pimentón"

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Hay días en los que llegar a casa de una pieza después del trabajo ya supone toda una hazaña.

El transporte público, las reuniones, los correos que se acumulan en la bandeja de entrada, el tráfico… forman parte de una rutina que, si no se gestiona bien, puede llegar a suponer una enorme carga mental.

Porque la vida moderna, a veces, tiene la extraña habilidad de exprimir hasta la última gota de energía antes de que uno pise el umbral de la puerta de su casa. Y una vez allí, la tentación de tirar de ultraprocesados o de pedir comida a domicilio puede ser irresistible.

Sin embargo, cenar bien no tiene por qué implicar una hora entre cazuelas. Existen recetas pensadas para esos momentos de agotamiento, platos que con cuatro ingredientes básicos resuelven la papeleta sin renunciar al sabor ni al equilibrio nutricional.

Y una de las más sabrosas viene de la cocina turca: los çilbir, unos huevos pasados por agua servidos sobre una crema de yogur especiada que, aunque nacieron como desayuno, funcionan de maravilla como cena rápida y reconfortante.

Pablo Suárez, el cocinero gallego que publica sus recetas en Instagram bajo el nombre de Poesía de Fogón (@poesiadefogon), ha compartido su propia versión de este clásico otomano, pero con un guiño a sus orígenes.

Ajada gallega en vez de mantequilla

Los huevos turcos tradicionales se hacen con una mantequilla fundida con copos de chile de Alepo que se vierte caliente sobre el yogur. Es ese contraste térmico y de sabores lo que define al plato.

La propuesta de Pablo Suárez recrea esa mezcla, pero "a la gallega": en vez de mantequilla, utiliza aceite de oliva virgen extra infusionado con ajos aplastados y una hoja de laurel, es decir, una ajada gallega de toda la vida.

Ingredientes Para la salsa de yogur Yogur griego, 125 g

Huevos, 2 ud

Ajo sin germen, ½ diente (rallado o prensado)

Cebollino picado, 2 cucharaditas

Zumo de limón, 10 ml aprox.

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Para la ajada Aceite de oliva virgen extra, 100 ml

Ajos, 3-4 dientes (aplastados)

Laurel, 1 hoja

Pimentón dulce o picante, 1 cucharadita Paso 1 Mezcla el yogur griego con el zumo de limón, el ajo rallado, la sal y la pimienta. Añade el cebollino finamente picado, integra bien y reserva. Paso 2 Vierte el aceite de oliva virgen extra en una sartén o cazo, añade los ajos aplastados y la hoja de laurel. Calienta a fuego medio hasta que el aceite empiece a burbujear y baja el fuego al mínimo. Paso 3 Dora los ajos un par de minutos, retíralos y aparta la sartén del fuego. Deja atemperar, añade el pimentón, mezcla bien, cuela y reserva. Paso 4 Hierve los huevos durante 5 minutos partiendo de agua ya en ebullición. Retira y refresca ligeramente en agua fría o agua con hielo para cortar la cocción. Paso 5 Sirve un par de cucharadas de salsa de yogur como base en el plato. Coloca los huevos pelados encima y termina con la ajada, cebollino y pimienta negra recién molida. Acompaña con unas rebanadas de pan tostado para mojar.

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