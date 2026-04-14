Minipizzas de berenjena.

Minipizzas de berenjena. iStock

Recetas

Parece pizza, pero es berenjena: la cena baja en calorías que preparo en 15 minutos con 2 latas de atún y salsa de tomate

Una receta ultrasana y sencilla que querrás repetir constantemente.

Más información: Los chefs coinciden: los guisantes de bote con jamón se mejoran con agua fría y una cucharada de harina.

Adriana Calvo
Publicada

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  • Total: 15 min
  • Comensales: 1-2

A veces la cena es un momento complicado del día: estás cansado después de toda la jornada, sólo te apetece tumbarte y desconectar, entonces coges cualquier cosa de la nevera o pides algo a domicilio; lo que sea con tal de no pensar mucho más.

Esto en muchas ocasiones da lugar a cenas desequilibradas y poco saludables, o a empachos que afectan después a la calidad del descanso nocturno. O, en lugar de empachos, todo lo contrario: déficit nutricional por saltarse esta comida.

Pero lo cierto es que existen recetas muy sencillas y sanas que podemos hacer en sólo unos 10 o 15 minutos y con pocos ingredientes, sin complicarnos demasiado la vida. Y son muchas más de las que creemos.

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Además, como necesitan pocos ingredientes básicos, suelen ser también bastante económicas, ¡para que luego digan que comer bien sale caro!

Así pues, puedes hacer una lista de unas siete u ocho ideas de cenas fáciles y recurrir a ella cada vez que te sientas perdido o perdida. Y si te falta algún ingrediente, siempre puedes sustituirlo por otro y dar rienda suelta a la creatividad.

Minipizzas de berenjena en 15 minutos

Aquí dejamos una sugerencia de una primera idea de cena saludable y fácil: ¡minipizzas de berenjena! Sí, como lo lees. Parece una pizza, pero en realidad la base está hecha con una rodaja de berenjena recién cortada. Bastante más sano y ligero que una pizza de verdad, y también más fácil de hacer.

La receta puede prepararse en el horno, como hace Marta Sanahuja, nueva jurado de MasterChef, o elaborarse en la freidora de aire. Lo dejamos al gusto de cada persona.

Si se hace en la airfryer, basta con ponerlas unos 11 o 14 minutos a unos 200ºC (primero unos 8-10 minutos para precocer la base, y luego otros 3-4 minutos para gratinar los toppings). Y si eliges horno, unos 20 minutos en total a unos 200ºC también, tal y como hace Marta en su receta, aunque es orientativo. Tienes todos los detalles de este plato justo a continuación.

Ingredientes

  • Berenjena, 1
  • Aceite de oliva virgen, al gusto
  • Sal, al gusto
  • Salsa de tomate, una cucharada por cada rodaja de berenjena
  • Orégano, al gusto
  • Queso Emmental rallado, al gusto
  • Aceitunas verdes, una por cada rodaja de berenjena
  • Atún en lata al natural, 2 latas (opcional)

Paso 1

Corta la berenjena bien lavada en rodajas de medio centímetro y a cada rodaja hazle unos cortes en vertical en la carne con la punta de un cuchillo.

Paso 2

Extiende todas las rodajas sobre una bandeja apta para horno forrada con papel vegetal y píntalas con un poquito de aceite y una pizca de sal.

Paso 3

Introdúcelas en el horno durante 10 minutos a unos 180ºC.

Paso 4

Pasado este tiempo, echa un poquito de salsa de tomate en cada rodaja, un poco de orégano, queso y una aceituna (y si quieres, un poco de atún).

Paso 5

Mételas otra vez en el horno unos 10 minutos a 200ºC y, pasado ese tiempo, ¡listo!

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Otros ingredientes e ideas

Estas minipizzas admiten multitud de variaciones. Como vemos, Marta sólo les agrega aceite, salsa de tomate, queso rallado Emmental, orégano y aceitunas verdes, pero a mí también me gusta añadir atún en lata para que sean más proteicas y saciantes; aunque, ¡ojo!, hay que escurrir bien el aceite o el agua de la lata para que no queden muy aguadas o pesadas, y desmigar bien el atún y no pasarse con la cantidad.

Para elevarlas aún más puedes incorporar también un poco de cebolla muy picadita y unas aceitunas negras en lugar de verdes, para variar. Y si te gusta el riesgo, ¡no dudes en introducir un toque picante con unas gotas de tabasco sobre la salsa de tomate!

Ah, y también puedes hacer las minipizzas con calabacín, como te enseñamos en esta receta. Para este y otros platos saludables, permaneced atentos a nuestro perfil y redes sociales. ¡Que aproveche!