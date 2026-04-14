Parece pizza, pero es berenjena: la cena baja en calorías que preparo en 15 minutos con 2 latas de atún y salsa de tomate

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Total: 15 min

Comensales: 1-2

A veces la cena es un momento complicado del día: estás cansado después de toda la jornada, sólo te apetece tumbarte y desconectar, entonces coges cualquier cosa de la nevera o pides algo a domicilio; lo que sea con tal de no pensar mucho más.

Esto en muchas ocasiones da lugar a cenas desequilibradas y poco saludables, o a empachos que afectan después a la calidad del descanso nocturno. O, en lugar de empachos, todo lo contrario: déficit nutricional por saltarse esta comida.

Pero lo cierto es que existen recetas muy sencillas y sanas que podemos hacer en sólo unos 10 o 15 minutos y con pocos ingredientes, sin complicarnos demasiado la vida. Y son muchas más de las que creemos.

Además, como necesitan pocos ingredientes básicos, suelen ser también bastante económicas, ¡para que luego digan que comer bien sale caro!

Así pues, puedes hacer una lista de unas siete u ocho ideas de cenas fáciles y recurrir a ella cada vez que te sientas perdido o perdida. Y si te falta algún ingrediente, siempre puedes sustituirlo por otro y dar rienda suelta a la creatividad.

Minipizzas de berenjena en 15 minutos

Aquí dejamos una sugerencia de una primera idea de cena saludable y fácil: ¡minipizzas de berenjena! Sí, como lo lees. Parece una pizza, pero en realidad la base está hecha con una rodaja de berenjena recién cortada. Bastante más sano y ligero que una pizza de verdad, y también más fácil de hacer.

La receta puede prepararse en el horno, como hace Marta Sanahuja, nueva jurado de MasterChef, o elaborarse en la freidora de aire. Lo dejamos al gusto de cada persona.

Si se hace en la airfryer, basta con ponerlas unos 11 o 14 minutos a unos 200ºC (primero unos 8-10 minutos para precocer la base, y luego otros 3-4 minutos para gratinar los toppings). Y si eliges horno, unos 20 minutos en total a unos 200ºC también, tal y como hace Marta en su receta, aunque es orientativo. Tienes todos los detalles de este plato justo a continuación.

Ingredientes Berenjena, 1

Aceite de oliva virgen, al gusto

Sal, al gusto

Salsa de tomate, una cucharada por cada rodaja de berenjena

Orégano, al gusto

Queso Emmental rallado, al gusto

Aceitunas verdes, una por cada rodaja de berenjena

Atún en lata al natural, 2 latas (opcional) Paso 1 Corta la berenjena bien lavada en rodajas de medio centímetro y a cada rodaja hazle unos cortes en vertical en la carne con la punta de un cuchillo. Paso 2 Extiende todas las rodajas sobre una bandeja apta para horno forrada con papel vegetal y píntalas con un poquito de aceite y una pizca de sal. Paso 3 Introdúcelas en el horno durante 10 minutos a unos 180ºC. Paso 4 Pasado este tiempo, echa un poquito de salsa de tomate en cada rodaja, un poco de orégano, queso y una aceituna (y si quieres, un poco de atún). Paso 5 Mételas otra vez en el horno unos 10 minutos a 200ºC y, pasado ese tiempo, ¡listo!

Otros ingredientes e ideas

Estas minipizzas admiten multitud de variaciones. Como vemos, Marta sólo les agrega aceite, salsa de tomate, queso rallado Emmental, orégano y aceitunas verdes, pero a mí también me gusta añadir atún en lata para que sean más proteicas y saciantes; aunque, ¡ojo!, hay que escurrir bien el aceite o el agua de la lata para que no queden muy aguadas o pesadas, y desmigar bien el atún y no pasarse con la cantidad.

Para elevarlas aún más puedes incorporar también un poco de cebolla muy picadita y unas aceitunas negras en lugar de verdes, para variar. Y si te gusta el riesgo, ¡no dudes en introducir un toque picante con unas gotas de tabasco sobre la salsa de tomate!

Ah, y también puedes hacer las minipizzas con calabacín, como te enseñamos en esta receta. Para este y otros platos saludables, permaneced atentos a nuestro perfil y redes sociales. ¡Que aproveche!