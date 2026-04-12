Los mejores chefs coinciden: un pollo al horno jugoso no se consigue con mantequilla, la clave es usar bien la sal

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Parece mentira que una receta como la del pollo asado genere tanta inseguridad. El miedo a que la pechuga quede seca o a que la piel se quede demasiado blanda es siempre motivo de dudas antes de ponerse manos a la obra.

Muchos recurren a trucos de abuela como embadurnarlo con un chorro generoso de aceite, una capa de mantequilla bajo la piel o un limón cortado por la mitad dentro de la cavidad, pero son técnicas que funcionan a medias.

El aceite y la mantequilla doran la superficie y añaden sabor, pero no consiguen que la sazón penetre en la carne ni aportan la humedad extra que el pollo necesita para no resecarse durante el tiempo que va a estar dentro del horno.

Lo curioso es que varios de los chefs más reconocidos de España coinciden en señalar al mismo ingrediente como la clave del éxito: la sal. No se trata simplemente de salpimentar antes de hornear, sino de utilizar la sal de formas muy concretas para transformar la textura y el sabor del pollo desde dentro.

Jordi Cruz: sal sin miedo

El chef catalán Jordi Cruz, con cinco estrellas Michelin y jurado de MasterChef, defiende que la sal es el ingrediente al que más atención hay que prestar cuando se asa un pollo.

Si hay prisa, recomienda cubrir generosamente el pollo con sal fina antes de hornearlo, asegurándose de salar también el interior de la cavidad.

Si se puede planificar, la opción que prefiere es usar sal gruesa y dejar el pollo en reposo entre 10 y 12 horas, un marinado lento que potencia el sabor de manera uniforme y evita que la carne se seque en el horno.

Cruz insiste también en un paso que muchos pasan por alto: atemperar el pollo. Antes de meterlo al horno, el ave debe reposar a temperatura ambiente durante tres o cuatro horas.

De este modo se evita el choque térmico entre el frío de la nevera y el calor del horno, lo que provocaría una cocción desigual y una pérdida prematura de líquidos.

Alfredo Vozmediano: la salmuera, el método definitivo

El chef Alfredo Vozmediano, uno de los cocineros más seguidos en YouTube e Instagram, llevó la cuestión un paso más allá con un experimento práctico. En un vídeo publicado en su canal, asó tres pollos con métodos distintos.

Con el que obtuvo un mejor resultado fue el que sumergió durante 24 horas en una salmuera antes de asarlo. Basta una solución de dos litros de agua con 100 gramos de sal y algunos ingredientes aromáticos para conseguir un pollo mucho más jugoso.

Esta es, de hecho, la misma técnica que utilizan las marcas de supermercado para comercializar pechugas de pollo "ultratiernas", solo que en casa se puede hacer con ingredientes básicos y sin ningún aditivo.

Ingredientes Pollo entero, 1 ud (de 1,5 a 2 kg)

Agua, 2 litros

Sal, 100 g

Hierbas aromáticas al gusto (romero, tomillo, laurel)

Aceite de oliva virgen extra, una cucharada

Pimienta negra molida, al gusto Paso 1 Disuelve la sal en una cuarta parte del agua, calentándola ligeramente para facilitar la disolución. Añade el resto del agua fría y los ingredientes aromáticos Paso 2 Introduce el pollo limpio en la salmuera, asegurándote de que quede completamente cubierto. Tapa el recipiente y refrigera durante 24 horas o, como mínimo, toda la noche. Paso 3 Retira el pollo de la salmuera y sécalo a conciencia con papel de cocina, tanto por fuera como por dentro. Úntalo ligeramente con aceite de oliva. Paso 4 Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo (con ventilador si tu horno lo tiene). Paso 5 Coloca el pollo sobre una rejilla con una bandeja debajo para recoger los jugos. Paso 6 Hornea durante unos 90 minutos si el pollo pesa cerca de 2 kg (75-80 minutos si pesa 1,5 kg). A partir de los 60 minutos, controla el punto con un termómetro de sonda insertado en la parte más gruesa de la pechuga sin tocar hueso. Estará listo cuando marque 85 °C. Paso 7 Deja reposar el pollo fuera del horno durante 5-10 minutos antes de trincharlo, para que los jugos se redistribuyan.

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