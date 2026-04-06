Loli Domínguez, cocinera: "Las patatas fritas más buenas se hacen con 4 ajos, 4 huevos y una cucharada de pimentón"

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Hay platos que hace mucho tiempo que disfrutan de un puesto de honor en los recetarios familiares. Las patatas fritas son, sin duda, uno de ellos.

Algo menos conocidas, en cambio, son las patatas al ajillo. Unas patatas fritas algo tuneadas, muy fáciles de hacer y muy reconfortantes, que están a medio camino entre las patatas bravas y los huevos rotos.

Loli Domínguez, cocinera con casi tres millones de seguidores en YouTube, explica cómo cocinarlas en uno de los vídeos de su canal.

Doble cocción: el truco para las mejores patatas fritas

Para conseguir unas patatas muy tiernas por dentro y bien doradas y crujientes por fuera, Loli Domínguez las cuece con piel durante unos 20-25 minutos y las deja reposar antes de pelarlas y freírlas.

Así, el interior queda "melosito", como lo describe la propia cocinera, mientras que la capa exterior se puede dorar sin quemarse. Es la misma técnica que aplican muchos cocineros profesionales cuando preparan patatas bravas.

El condimento que mejora las patatas fritas

Lo que marca la diferencia entre estas patatas al ajillo y unos simples huevos fritos con patatas es un sencillo majado de ajo y pimentón con un toque de vinagre.

El truco para que el ajo no repita y el plato no resulte pesado está en freír el ajo previamente antes de preparar la pasta que se usará como condimento para darles el toque final a las patatas.

Y solo faltaría un huevo frito con la yema bien cremosa para que, al romperla, se mezcle con la salsa y las patatas y tendremos un bocado celestial.

Ingredientes Patatas, 1 kg

Ajos, 4-5 ud

Vinagre de vino, 2 cucharadas

Pimentón dulce, 1 cucharada

Perejil fresco, unas ramitas

Aceite de oliva virgen extra, el necesario para freír

Sal, al gusto

Pimienta recién molida, al gusto

Huevos, 4 ud

Agua, 100 ml Paso 1 Lava las patatas con piel y cuécelas en agua con sal hasta que estén tiernas, unos 20-25 minutos. Escurre y deja reposar 10 minutos. Paso 2 Pela las patatas y córtalas en trozos medianos. Paso 3 Calienta abundante aceite en una sartén y fríe los ajos enteros con piel hasta que estén dorados. Retíralos y resérvalos. Paso 4 Fríe las patatas en el mismo aceite a fuego alto hasta que se doren. Retíralas y resérvalas. Paso 5 Pela los ajos fritos y machácalos en un mortero con la mitad del perejil picado, sal y pimienta. Añade el pimentón dulce y el vinagre de vino. Mezcla bien hasta formar una pasta. Paso 6 Pon dos cucharadas del aceite de la fritura en una cazuela amplia a fuego medio. Incorpora el majado y cocina unos segundos. Paso 7 Añade 100 ml de agua, remueve y deja cocer 2 minutos. Paso 8 Incorpora las patatas fritas a la cazuela, mezcla con cuidado y cocina 2 minutos más para que absorban la salsa. Paso 9 Fríe los huevos en la sartén con el aceite restante. Colócalos sobre las patatas y espolvorea con el perejil restante.

Patatas al ajillo con huevos

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