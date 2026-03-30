Los chefs coinciden: las lentejas más ricas y fáciles no llevan chorizo, la clave es saber usar bien las verduras

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Hay un plato que nos conecta con la infancia como ningún otro lo consigue. Las lentejas huelen a casa de la abuela, a plato hondo humeante nada más llegar del colegio.

Para muchos de nosotros fueron también la primera receta de verdad que nos atrevimos a preparar al independizarnos: unas lentejas con lo que hubiera por la nevera, un par de zanahorias algo blandas, media cebolla, un tomate que empezaba a arrugarse y un puñado de patatas.

El resultado, tal vez no era digno de estrella Michelin, pero nos salvaba la semana y nos hacía sentir que, al menos en la cocina, la cosa iba funcionando.

Esa naturaleza de plato todoterreno, capaz de adaptarse a lo que haya en la despensa y de alimentar a toda una familia con muy poco gasto, es precisamente lo que hace de las lentejas un clásico indestructible de la cocina española.

Y lo mejor es que, para que queden bien, no necesitan ni chorizo ni morcilla ni hueso de jamón. Lo dicen dos cocineros que saben mucho de esto: José Andrés y Martín Berasategui.

Las lentejas viudas de José Andrés

José Andrés contaba hace unos meses en su newsletter que el guiso de lentejas de su madre se preparaba con lo que hubiera en casa. A principios de mes, cuando la despensa estaba más surtida, el potaje podía llevar chorizo o morcilla.

Pero a medida que avanzaban las semanas y el presupuesto se ajustaba, su madre echaba mano de las verduras que iba encontrando por la nevera: puerro, zanahoria, cebolla, apio, tomate, ajo y patata. Sin más.

Esas lentejas, conocidas popularmente como lentejas viudas, son las que el cocinero asturiano ha elevado a categoría de receta imprescindible en su propia casa donde sigue preparándolas en homenaje a su madre.

La ajada de Martín Berasategui

Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin, también tiene su propia versión de las lentejas con verduras y coincide con José Andrés en lo fundamental: el embutido no es imprescindible.

Lo que sí es imprescindible, según el cocinero donostiarra, es tratar bien los ingredientes y tener controladas las proporciones. Berasategui recomienda utilizar 75 gramos de lentejas por persona y 200 mililitros de agua por cada ración para que el guiso no quede ni seco ni aguado.

Y su truco estrella para darles sabor es una ajada: unos ajos enteros dorados en aceite de oliva hasta que empiezan a bailar en la sartén y, en ese preciso momento, una cucharadita de pimentón que se cocina solo unos segundos para que no se queme.

Este refrito se vuelca sobre las lentejas al final de la cocción y se mezcla meneando la olla con suavidad para no romper la legumbre.

Las verduras hacen el trabajo

Lo que ambos cocineros vienen a demostrar es que el sabor de unas buenas lentejas no depende de un trozo de chorizo, sino de cómo se utilicen las verduras. Cocidas junto a la legumbre, aportan sabor al caldo.

Si después se trituran, le dan cuerpo y cremosidad. Y ya el summum es sofreírlas aparte con pimentón, pues dejarán ese punto ahumado y envolvente que solemos asociar con el embutido.

Las lentejas, además, son uno de los alimentos vegetales más completos que existen. Aportan proteínas, fibra, hierro, magnesio, zinc y vitaminas del grupo B.

Cocinadas con verduras y sin grasas añadidas, se convierten en un plato ligero, saciante y nutricionalmente muy equilibrado. Y si se preparan en cantidad, se pueden congelar en porciones individuales. La comida de emergencia definitiva.

Ingredientes Lentejas pardinas, 300 g

Cebolla, 1 ud

Zanahoria, 2 ud

Patata, 2 ud

Puerro, 1 ud

Tomate maduro, 1 ud

Apio, 1 rama

Ajo, 3 dientes

Pimentón ahumado de La Vera, 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Sal, al gusto

Vinagre de Jerez, unas gotas (opcional)

Agua, 1 litro aprox. Paso 1 Lava las lentejas bajo el grifo con agua fría y escúrrelas bien. Si son unas lentejas que lleven tiempo en la despensa es aconsejable dejarlas unas horas en remojo. Paso 2 Pon las lentejas en una olla grande con el agua fría. Añade el tomate entero, el puerro limpio y entero, la rama de apio, una de las zanahorias pelada y entera y dos dientes de ajo pelados. Lleva a ebullición a fuego medio. Paso 3 Retira la espuma que se forme en la superficie durante los primeros minutos de cocción. Baja el fuego para que las lentejas hiervan suavemente, sin borbotones, y cocina durante 20 minutos. Paso 4 Prepara el sofrito aparte, para ello, en una sartén con dos cucharadas de aceite de oliva, sofríe la cebolla picada fina a fuego medio-bajo hasta que esté dorada y ligeramente caramelizada. Añade el pimentón ahumado, remueve unos segundos e incorpora este sofrito a la olla. Paso 5 Retira las verduras enteras de la olla (tomate, puerro, apio, zanahoria y ajos). Tritúralas con un poco del caldo de la cocción y dos o tres cucharadas de lentejas. Devuelve este puré a la olla y mezcla bien. Paso 6 Pela y corta la zanahoria restante en rodajas finas y las patatas en dados pequeños. Incorpóralas a la olla y cocina 10-15 minutos más, hasta que estén tiernas. Paso 7 Rectifica de sal al final de la cocción. Si lo deseas, termina con unas gotas de vinagre de Jerez en cada plato antes de servir.

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