Dos chefs Michelin están de acuerdo: para que el pollo asado quede mucho más jugoso, el truco es cocerlo antes en leche

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Total: 2 h

Comensales: 4

No nos cansamos de hablar del pollo asado, por muchas recetas que probemos, nunca son demasiadas. Es económico, gusta a casi todo el mundo, se puede preparar con pocos ingredientes y es perfecto para cocinar varias raciones.

Sin embargo, es también una de las preparaciones que más inseguridad genera entre los cocineros menos experimentados. El miedo a que la carne quede seca, sobre todo en las zonas más magras como la pechuga, es el principal freno para muchas personas a la hora de atreverse con un pollo entero en el horno.

Para solventarlo, en la literatura gastronómica existen muchos trucos como ablandarlo previamente en una salmuera, regarlo periódicamente con sus jugos, colocarlo boca abajo, sentarlo sobre una lata de cerveza o incluso asarlo a baja temperatura.

Pero la propuesta que los hermanos Torres han compartido recientemente en su perfil de Instagram va un paso más allá de todo esto. Su técnica es mucho más sencilla, tan fácil como cocer el pollo en leche antes de meterlo al horno apenas 10 minutos para que quede dorado y crujiente.

El pollo asado de los Hermanos Torres

Sergio y Javier Torres, los cocineros barceloneses al frente de Cocina Hermanos Torres, reconocido con tres estrellas Michelin, tres soles Repsol y una estrella verde Michelin por su compromiso con la sostenibilidad, han compartido la receta paso a paso en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

Aunque puede sonar extraño, cocer el pollo en leche antes de dorarlo en el horno es un paso previo que da lugar a una carne muy tierna y jugosa.

Al cocinar el pollo en un medio húmedo y ligeramente graso como es la leche, pierde menos jugos y se impregna de los aromas de las especias. Ahora bien, aunque el efecto ablandador existe, no es muy distinto del que se obtendría con un caldo sabroso.

El paso final de acabar cocinando el pollo en horno fuerte o grill también es clave, ya que seca la piel y favorece el dorado, creando la textura crujiente que hace reconocible al pollo asado.

Esta receta tiene, además, la ventaja de que podríamos cocer el pollo en leche con antelación y, pasarlo por el horno justo en el momento en el que lo vayamos a comer. Ahora bien, en este caso, sería recomendable no cocer el pollo con las patatas y optar por otra guarnición.

La leche no se tira

En esta receta, la leche tiene una doble función. Las dos patatas, que se han cocinado junto al pollo absorbiendo todos los sabores del caldo, se utilizan para preparar un delicioso puré con parte de la leche.

Cocinar la guarnición de esta manera no solo ahorra ingredientes, sino que añade una capa de sabor imposible de replicar con un puré convencional hecho con agua o leche limpia.

Ingredientes Cuartos traseros de pollo, 4 ud

Patatas, 2 ud

Leche entera, 1 litro

Ajo, 2 dientes

Canela, 1 palito

Anís estrellado, 1 ud

Comino, 1 cucharada

Guindilla, 1 ud

Romero fresco, 2 ramitas

Tomillo fresco, 4 ramitas

Laurel, 1 hoja

Aceitunas verdes sin hueso, 6-7 ud

Aceite de oliva virgen extra, 2 o 3 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Paso 1 Retiramos el exceso de grasa de los trozos de pollo y los salamos bien por ambos lados. Paso 2 Ponemos el pollo en una olla junto con las patatas lavadas y con piel, los ajos pelados, la rama de canela, el anís estrellado, el comino, la guindilla, las ramas de romero, el tomillo y la hoja de laurel. Paso 3 Cubrimos todo con la leche, tapamos y cocinamos a fuego medio-bajo durante 2 horas. Paso 4 Precalentamos el horno a 230 ºC con el grill al máximo. Paso 5 Retiramos los trozos de pollo con cuidado de que no se rompan, pues la carne estará muy tierna, y los colocamos sobre una rejilla de horno con la piel hacia arriba. Horneamos durante 10-12 minutos, hasta que esté bien dorada y crujiente. Paso 6 Mientras se dora el pollo, pelamos las patatas y las chafamos con un tenedor. Incorporamos poco a poco parte de la leche de cocción hasta conseguir una textura cremosa. Paso 7 Salpimentamos al gusto y ligamos el puré con el aceite de oliva virgen extra. Paso 8 Picamos las aceitunas verdes en trozos pequeños y las incorporamos al puré. Paso 9 Para servir, emplatamos cada cuarto trasero de pollo con una porción del puré de patata.

Una receta para el día a día

El pollo es una de las carnes más populares en España porque es asequible, muy versátil en la cocina y tiene un perfil nutricional que se adapta muy bien a muchos tipos de consumidores.

Según datos del sector avícola, en España se consumen alrededor de 13-14 kg de pollo por persona al año, lo que lo sitúa entre las carnes con más demanda en nuestro país, solo por detrás o a la par del cerdo en muchos hogares.

En el caso de la receta de los Hermanos Torres, desde el punto de vista nutricional, los cuartos traseros de pollo son una fuente excelente de proteínas de alto valor biológico, con un contenido moderado de grasas que se concentra en la piel.

La cocción en leche añade calcio y vitaminas del grupo B al conjunto, mientras que el puré de patata aporta hidratos de carbono complejos que lo convierten en un plato nutricionalmente completo.

Para integrarlo en un menú equilibrado, basta con acompañarlo de una ensalada verde aliñada con una vinagreta que corte la untuosidad del puré, o bien de unas verduras asadas al horno como calabacín, pimiento o berenjena, que pueden cocinarse mientras el pollo termina de gratinarse.

Una sopa de verduras ligera como entrante en un día frío también funciona bien para completar una comida que equilibre proteínas, grasas, hidratos y fibra sin necesidad de complicarse la vida.