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Recetas

Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Mis croquetas no llevan harina; uso patatas y esta mezcla con queso y huevo batido"

Una receta diferente, pero igual de deliciosa.

Más información: Confirmado: la mejor croqueta de jamón de España se hace en un restaurante de Madrid y con la receta de "las abuelas".

Adriana Calvo
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Crujiente por fuera, casi líquida por dentro: pocas cosas provocan tanta unanimidad como una buena croqueta recién frita. Un bocado que aparece en eventos familiares, barras de barrio, cenas informales que acaban siendo festines y cartas de restaurante donde, aunque haya platos más sofisticados, siempre caen "unas croquetas para picar".

La croqueta es, al mismo tiempo, refugio y capricho. Refugio, porque sabe a cocina casera, a restos del cocido, al jamón que se pica fino para estirarlo en la bechamel. Capricho, porque cuando está bien hecha deja de ser "aprovechamiento" para convertirse en fetiche: ese pequeño lingote dorado que llega humeante a la mesa y desaparece en segundos.

Una croqueta perfecta es pura arquitectura sensorial. La primera capa es el rebozado: fino, bien sellado, sin roturas, lo bastante resistente para sostener el interior, pero suficientemente delicado para romperse con un crujido limpio al primer mordisco.

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Dentro espera la bechamel, esa mezcla de leche, harina y grasa que, bien trabajada, se vuelve casi sedosa, capaz de sostener tropezones de jamón, pollo, bacalao, setas o lo que dicte la imaginación de la cocina.

La clave está en el equilibrio: una masa demasiado densa recuerda a pasta de harina; demasiado líquida, explota en la sartén y frustra al cocinero.

Cuando la proporción es la correcta, pasa algo casi mágico: la croqueta se sostiene en el plato, pero tiembla apenas la pinchas con el tenedor. Y entonces, sí, sabes que vas a quemarte la lengua… ¡y aun así no esperas para llevártela a la boca!

Croquetas de Samantha

La chef Samantha Vallejo-Nágera, conocida por su participación en MasterChef España como jurado durante más de una década, compartió hace unos años su receta de croquetas a base de patata y berenjenas.

Un bocado sencillo, vegetariano y delicioso que podemos replicar en nuestra casa sin complicaciones. Todos los detalles de este plato, justo abajo.

Ingredientes

  • Patatas, 280 g
  • Berenjenas, 4
  • Queso parmesano rallado, 1 bolsa
  • Queso feta, 1 paquete
  • Huevo, 1
  • Panko, 1 paquete
  • Aceite de girasol para freír

Paso 1

Lava las patatas y cuécelas en abundante agua caliente hasta que estén listas. Luego, pélalas y aplástalas con un tenedor.

Paso 2

Precalienta el horno a 170ºC y en una bandeja de horno coloca las berenjenas partidas por la mitad (a lo largo) con un chorrito de aceite de oliva y sal. Cocínalas durante una media hora o hasta que la carne esté hecha.

Paso 3

Vacía las berenjenas de carne, desmenúzalas y mézclalas con las patatas que previamente habrás aplastado.

Paso 4

En un bol, bate el huevo, desmenuza el queso feta y añádelo junto con el parmesano al huevo batido y mezcla bien. Luego mezcla todo con las patatas y las berenjenas.

Paso 5

Pon la masa mezclada en papel film y dale forma de rollito. Déjalo en la nevera una media hora para que la masa se asiente.

Paso 6

Después corta porciones alargadas, un poquito más largas que las tradicionales croquetas, y rebózalas en el panko.

Paso 7

Fríe las bolas de masa en una sartén con abundante aceite de girasol para que no cojan sabor fuerte, y ¡listo!

Un plato de croquetas.

Un plato de croquetas. iStock

Consejos para una buena croqueta

Bechamel bien cocinada: Tuesta la harina con la grasa hasta quitar el sabor a crudo y cocina la mezcla el tiempo suficiente para que espese y quede sedosa.

Textura manejable: La masa debe despegarse de las paredes, enfriarse en bandeja y reposar en nevera varias horas para poder bolear sin que se deshaga.

Rebozado firme: Trabaja con la masa fría y empana en harina (o no, como en esta receta de Samantha), huevo y pan rallado (si hace falta, doble rebozado) para que la corteza no se rompa.

Fritura caliente y rápida: Aceite abundante y bien caliente, pocas croquetas cada vez, sin moverlas al principio y escurridas al final en papel para que queden crujientes, pero nada grasas.