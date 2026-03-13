Carlos Gómez, cocinero: "Los macarrones con chorizo más buenos no llevan ajo, usa una lata de 'foie gras' y puerro"
- Comensales: 2
Los macarrones con chorizo son una declaración de intenciones: plato de diario, precio popular y una potencia de sabor que roza lo excesivo cuando se hace bien. Son, probablemente, una de las formas más directas de entender cómo la cocina española ha domesticado la pasta para llevarla a su terreno.
En el centro del plato manda, por supuesto, el chorizo, que aporta casi todo: grasa, aroma ahumado, pimentón y un punto levemente ácido. Cuando se dora despacio, su grasa teñida de rojo se mezcla con el tomate y convierte una salsa sencilla en algo profundo y envolvente.
El tomate —mejor triturado que frito industrial muy dulce— necesita suficiente tiempo de cocción para concentrarse y no quedar aguado frente al carácter dominante del embutido. El resultado ideal es una salsa espesa, brillante, ligeramente picante, con ese perfume a pimentón que sube de la fuente incluso antes de llegar a la mesa.
Aunque solemos pensar en 'macarrones' como un genérico, aquí el tipo de pasta importa. El tubo estriado sujeta la salsa en la superficie y permite que la grasa del chorizo se adhiera en cada bocado, mientras que el interior recoge pequeños tropezones de la salsa.
El gran error doméstico sigue siendo la sobrecocción: para que el plato funcione, la pasta debe llegar al horno un punto más firme de lo que nos gustaría comerla, sabiendo que seguirá cociéndose con la salsa y el gratinado. Cuando se respeta el al dente, el mordisco tiene contraste: la pasta ofrece resistencia, la salsa envuelve y el chorizo aporta la masticación más contundente.
Macarrones con chorizo de Carlos Gómez
El creador de contenido gastronómico Carlos Gómez, conocido en redes como @charlito_cooks, ha compartido hace unos días su versión de esta comfort food. Una receta con un ingrediente 'secreto' que seguro que nadie imagina: ¡foie gras! Un truco que aprendió de su tía y que ha convertido a este plato en uno de sus favoritos. Todos los detalles de la receta, justo a continuación.
Ingredientes
- Macarrones, 200 g
- Chorizo fresco, 100 g
- Zanahoria mediana, 1
- Puerro, 1 pequeño o 1/2 grande
- Foie gras, dos cucharadas
- Carne picada, 100 g
- Sal y pimienta negra, al gusto
- Queso mozzarella o Emmental, al gusto
Paso 1
En una sartén al fuego con aceite, fríe la carne picada unos minutos para que caramelice.
Paso 2
Mientras, pica la zanahoria y el puerro y luego échalos a la sartén junto con la carne y remueve. Agrega también el chorizo cortado en taquitos para que vaya 'sudando' la grasa. Añade una pizca de sal y pimienta negra y deja que se vaya cocinando todo.
Paso 3
Cuece la pasta en una olla hirviendo con agua abundante.
Paso 4
Incorpora tomate frito a la sartén, remueve, deja que se siga cocinando, y echa el 'foie gras'. Remueve bien.
Paso 5
Cuando la pasta esté hecha, ponla en la sartén junto a los demás ingredientes y mezcla con todo.
Paso 6
Agrega queso rallado al gusto por encima y mete en un recipiente al horno hasta que se gratine el queso. Y listo para comer.
Pese a su fama de plato fácil, los macarrones con chorizo son un pequeño examen técnico de cocina casera. Ponen a prueba la capacidad de controlar la grasa del embutido, de construir una salsa de tomate equilibrada, de respetar la cocción de la pasta y de manejar el horno sin miedo.
Cuando todo encaja, no se trata solo de un plato abundante y reconfortante, sino de un bocado que resume muchas cosas: la obsesión española por el pan para rebañar, la generosidad de las raciones familiares, y esa manera tan nuestra de convertir un producto humilde —un paquete de pasta seca y un trozo de chorizo— en algo que genera un recuerdo para siempre.