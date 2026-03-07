Dani García, chef: "Los mejillones no mejoran con vino blanco; usa una cebolleta, salsa de soja y 400 ml de agua"

0 votos

Total: 5 min

Comensales: 1

Al invierno le quedan poco más de dos semanas, pero suficientes noches frescas como para agradecer mucho una cena sencilla, ligera y reconfortante como esta que propone el chef Dani García.

Una receta que alivia esa sensación de urgencia por preparar algo de cenar, que sea rápido, que esté rico, que no exija montar un lío en la cocina para no tener que recoger mucho después.

Con pocos ingredientes, lista en menos de 5 minutos y sin ensuciar nada más que el plato en el que te la vas a comer y la tabla para cortar los ingredientes.

Unos mejillones con mucho sabor

En un vídeo subido a su canal de YouTube, el chef malagueño compartía con sus seguidores una receta de sopa de mejillones tan fácil de hacer que, si la haces una vez, te la aprendes de memoria.

Solo hay que poner todos los ingredientes en un bol y calentarlo dos minutos y medio en el microondas. Esto, dicho así, parece un invento loco y arriesgado; pero nada más lejos de la realidad. Lo que Dani García prepara es una versión exprés de una sopa muy popular.

Para su elaboración, el chef marbellí utiliza mejillones con su concha que, en esta ocasión, sí se cuecen con agua para que los jugos que sueltan se mezclen con ella formando un caldo delicioso. También podrían utilizarse otros moluscos como almejas o chirlas, pero los mejillones, mucho más asequibles de precio dan un resultado magnífico.

Otros ingredientes que usa el chef para preparar la receta son el miso, el tofu y la salsa de soja. Se trata de ingredientes típicos de la cocina asiática. Hace unos años eran casi desconocidos en España, pero ahora se pueden comprar hasta en Mercadona.

Y el resultado es un plato muy rico en proteínas de alto valor biológico, gracias a los mejillones y al tofu, y con muy pocas calorías, pues no se necesitan grasas para su preparación. Es perfecto como entrante o para cuando nos apetece una cena rápida y ligera.

Sopa de miso de Dani García

Ingredientes Mejillones frescos, 300 g (con cáscara)

Cebolleta, 1 ud

Tofu firme, 60 g

Miso blanco, 1 cucharada

Salsa de soja, 1 cucharada

Jengibre fresco, 1 rodaja fina (se puede cambiar por un toque de ralladura de limón al terminar el plato)

Agua mineral, 400 ml

Miel, 1 cucharadita

Semillas de sésamo tostado o unas gotas de aceite de sésamo, opcional Paso 1 Empezamos limpiando bien los mejillones bajo el grifo para retirar los restos de cuerda y de otras conchas. Si alguno está abierto o tiene la concha rota, lo descartamos. Paso 2 Cortamos el tofu en dados pequeños de aproximadamente 1,5 cm de lado. Picamos la cebolleta en rodajas finas, incluyendo la parte verde. Esta última podemos reservarla para el toque final o añadirla a la sopa al principio como hace el chef. Paso 3 En un bol grande y apto para microondas, introducimos los mejillones limpios, el jengibre, el tofu, la parte blanca cebolleta, el miso, la salsa de soja, la miel y el agua. Removemos ligeramente para disolver un poco el miso. Paso 4 Cubrimos el bol con papel film resistente al calor y, opcionalmente, le haremos uno o dos pequeños orificios con un palillo para que pueda escapar algo de vapor. Paso 5 Llevamos el bol al microondas y cocinamos a 900 W durante 2 minutos y medio. Dejamos reposar un minuto antes de retirar el film con mucho cuidado para no quemarnos con el vapor. Paso 6 Servimos la sopa caliente. Podemos añadir por encima unas gotas de aceite de sésamo o espolvorear sésamo tostado o la parte verde de la cebolleta para darle un toque fresco.

Un condimento natural

El miso es una pasta elaborada a partir de soja, sal y un hongo llamado koji (Aspergillus oryzae), al que a veces se le añaden distintos cereales para obtener más matices. En general, su sabor es intenso, salado y muy umami, es algo así como un "avecrem" totalmente natural y con beneficios para la salud, especialmente, cuando no está pasteurizado.

Tiene una textura densa y untuosa, similar a un paté, y se utiliza, principalmente, para preparar sopas ligeras y reconfortantes como la que propone Dani García; pero también puede emplearse como condimento para preparar salsas y todo tipo de aderezos.

Usado como condimento, ayuda a realzar el sabor en marinados para carnes, pescados o verduras. Podemos incorporarlo a vinagretas, mayonesas, cremas, incluso, hasta postres como caramelos o helados, a los que aporta un contraste salado adictivo.

Existen varios tipos de miso según el grado de fermentación y los ingredientes usados. El más suave y dulzón es el miso blanco (shiro miso) y es también el más popular; mientras que el miso rojo (aka miso) es más fuerte y salado.