Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Los huevos rellenos más ricos no llevan bonito; mezcla atún de lata, mayonesa y esta especia"

Total: 15 min

Comensales: 4

Hay recetas que nos llevan salvando cenas improvisadas, comidas familiares de última hora y bandejas de aperitivos en celebraciones de todo tipo desde que tenemos uso de razón. Los huevos rellenos son, sin duda, una de ellas.

Generaciones de españoles han crecido viéndolos aparecer en la mesa y, aunque algunos los consideren un plato pasado de moda, la realidad es que siguen siendo tendencia. Basta con echar un vistazo a las redes sociales para encontrar cientos de versiones que demuestran que este clásico no tiene fecha de caducidad.

Samantha Vallejo-Nágera, cocinera, empresaria y exjurado de MasterChef, tiene claro que se trata también de una receta para cocinar en familia.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, la chef deja que su hijo Patrick, conocido cariñosamente como Roscón, tome las riendas de la cocina para preparar la receta de huevos rellenos más fácil del mundo. "Cocinar es divertido y si les ayudas lo pasan genial", asegura Samantha Vallejo-Nágera.

Atún, mayonesa… y pimienta

La propuesta de Samantha no esconde ningún secreto de alta cocina. El relleno se basa en dos ingredientes que prácticamente usa todo el mundo para hacer esta receta: atún en conserva y mayonesa de bote.

El truco está en un paso final que suele pasarse por alto y es el de sazonar la mezcla. Corregir el punto de sal y darle un toque de pimienta recién molida puede marcar la diferencia.

La pimienta negra, como especia, no solo aporta un leve picor, sino que actúa como potenciador natural del sabor. Se debe a un compuesto llamado piperina, que estimula una serie de receptores en la lengua, amplificando la percepción de otros compuestos presentes en el plato, esto hace que los ingredientes "sepan más a sí mismos".

Desde la perspectiva del foodpairing, ciencia que estudia cómo casan los alimentos, la pimienta comparte moléculas volátiles clave, como el limoneno y el pineno, con alimentos tan dispares como la fresa, el queso parmesano o el chocolate negro, lo que explica por qué funciona en combinaciones aparentemente imposibles.

Además, la piperina mejora la biodisponibilidad de nutrientes como la curcumina presente en la cúrcuma, multiplicando hasta veinte veces su absorción. En cantidades moderadas, un golpe de molinillo transforma cualquier plato sencillo en algo mucho más complejo y redondo.

Desde el punto de vista nutricional, los huevos rellenos pueden considerarse un entrante equilibrado. El huevo aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas del grupo B y minerales como el hierro y el zinc.

El atún en conserva suma proteína magra y ácidos grasos omega-3 beneficiosos para la salud cardiovascular. La mayonesa, aunque más calórica, se utiliza en cantidad moderada. Quien quiera aligerar el plato puede optar por una mayonesa ligera o sustituirla por un queso crema bajo en grasa.

Hoy Roscón me ha preparado la comida: ¡huevos rellenos! Uno de nuestros platos favoritos. Una receta muy sencilla para que los niños se entretengan (que están que se suben por las paredes) y además, ¡deliciosa! Mira qué bien se lo pasa bailando y cocinando, eso sí que es cocinar con mucho flow y sabooooor.

Ingredientes Huevos, 8 ud

Atún en conserva, 2 latas (160 g)

Mayonesa, 4 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Pimentón dulce, opcional (para decorar) Paso 1 Cocemos los huevos en abundante agua hirviendo con una pizca de sal durante 10 minutos. Los retiramos y los enfriamos bajo el grifo o en un bol con agua fría. Paso 2 Pelamos los huevos y los cortamos por la mitad a lo largo. Extraemos las yemas con cuidado y las reservamos en un bol. Paso 3 Rallamos las yemas con un rallador fino para evitar grumos. Añadimos el atún bien escurrido y la mayonesa. Paso 4 Sazonamos con sal y pimienta al gusto. Mezclamos bien hasta obtener una crema homogénea. Paso 5 Rellenamos las mitades de las claras con la mezcla generosamente, ayudándonos de una cucharilla o una manga pastelera. Paso 6 Servimos los huevos rellenos fríos, opcionalmente decorados con un poco de pimentón dulce espolvoreado por encima.

Huevos rellenos a tu gusto

Aunque la versión de Samantha y Roscón apuesta por la sencillez, el universo de los huevos rellenos admite infinitas variaciones. Una de las más populares consiste en añadir pimientos del piquillo picados al relleno, que les aporta un toque dulce y un color vistoso.

Para quienes buscan alternativas más atrevidas, el relleno puede sustituirse por hummus o guacamole, opciones que funcionan especialmente bien si se busca una versión vegetariana.