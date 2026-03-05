Pablo Albuerne, chef: "La mejor ensaladilla no lleva atún, se hace con alcachofas, un huevo pochado y sin mayonesa"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

La ensaladilla es un plato típico de la gastronomía española que se prepara principalmente a base de patatas cocidas, huevo duro, mayonesa, zanahoria y atún, al menos en su preparación tradicional, ya que podemos encontrar algunas variantes igual de sabrosas.

Una de ellas llega de la mano de Pablo Albuerne, más conocido como Gipsy Chef, un cocinero que adquirió una gran popularidad por ser un tanto "canalla" y por su clara apuesta por productos cotidianos y el buen comer.

Entre su amplio catálogo de recetas se encuentra esta ensaladilla que se aleja de los ingredientes más habituales, sin que ello afecte para nada al resultado final: "La mejor ensaladilla no lleva atún, se hace con alcachofas, un huevo pochado y sin mayonesa".

Así lo asegura el chef asturiano de 50 años, que toma como base unas alcachofas en conserva de calidad, que están en este caso acompañadas de tomates secos, pimientos y huevo poché, y que, además, se prepara en cuestión de apenas unos minutos.

Se trata, por lo tanto, de una receta perfecta para todos aquellos que quieren disfrutar de un plato ligero y fácil, pero lleno de sabor.

Ingredientes de la ensaladilla de alcachofas de Pablo Albuerne 5–6 alcachofas en conserva

3 tomates secos en aceite

1 huevo

½ pimiento verde italiano

Sal

Pimienta

Hojas de albahaca

Jamón o queso (opcional) Paso 1 Corta muy finas las alcachofas en conserva, procurando que sean de buena calidad. Paso 2 Pica el medio pimiento verde italiano y los tomates secos en aceite. Paso 3 Si lo deseas, añade jamón ibérico o queso cortado en trocitos. Paso 4 Cuece el huevo pochado en agua hirviendo durante unos 4 minutos y medio, enfríalo, pélalo y añádelo al bol. Paso 5 Mezcla bien todos los ingredientes hasta que el huevo se integre y ligue la ensaladilla. Paso 6 Sirve sobre una tostada de pan y termina con hojas de albahaca y pimienta al gusto.

Los beneficios de esta receta de Gipsy Chef

Pablo Albuerne recomienda especialmente esta receta por su sabor y facilidad de preparación, en la que la alcachofa es la gran protagonista. Es un alimento que tiene numerosos beneficios para la salud, que ayuda a depurar, mejorar la digestión y ayuda a regular los niveles de colesterol.

Es una excelente fuente de fibra y nutrientes esenciales que se puede incluir en la dieta gracias a esta receta sencilla con alcachofas en conserva, que además es un recurso socorrido si quieres pasar pocos minutos y sin tener que caer en recetas con poco valor nutricional.

La alcachofa en conserva contiene fósforo, hierro, magnesio, calcio y potasio, además de diversas vitaminas, entre las que destacan la vitamina B1, C y niacina, además de aportar solo 44 kilocalorías por cada 100 gramos, lo que ayuda a mantener un peso ideal.

Entre sus beneficios más destacados se encuentran los siguientes:

Tiene cinarina: las hojas de alcachofa contienen cinarina, la cual ayuda en la secreción de bilis, permitiendo desintoxicar el hígado de las grasas. Se convierte en un gran aliado para personas que sufren diferentes enfermedades como hepatitis o cirrosis.

las hojas de alcachofa contienen cinarina, la cual ayuda en la secreción de bilis, permitiendo desintoxicar el hígado de las grasas. Se convierte en un gran aliado para personas que sufren diferentes enfermedades como hepatitis o cirrosis. Rica en fibra: con su consumo se consigue reducir la glucosa, lo que ayuda a prevenir la diarrea y el estreñimiento. Su alto contenido en fibra también ayuda a sentir una mayor sensación de saciedad, lo que a su vez favorece el control de peso evitando picar entre horas.

con su consumo se consigue reducir la glucosa, lo que ayuda a prevenir la diarrea y el estreñimiento. Su alto contenido en fibra también ayuda a sentir una mayor sensación de saciedad, lo que a su vez favorece el control de peso evitando picar entre horas. Ayuda con la diabetes: al contener insulina fructosa, que es un azúcar que se puede asimilar sin necesidad de insulina, lo que hace que la alcachofa sea un alimento especialmente favorable para quienes padecen diabetes.

al contener insulina fructosa, que es un azúcar que se puede asimilar sin necesidad de insulina, lo que hace que la alcachofa sea un alimento especialmente favorable para quienes padecen diabetes. Contiene diuresis: su consumo permite al cuerpo eliminar la retención de líquidos y toxinas del organismo, además de prevenir la aparición de problemas de circulación y otras enfermedades como la artritis.

su consumo permite al cuerpo eliminar la retención de líquidos y toxinas del organismo, además de prevenir la aparición de problemas de circulación y otras enfermedades como la artritis. Es buena para el corazón: también es un alimento positivo para la salud del corazón, regulando los niveles de colesterol por su contenido en fitoesteroles. Asimismo, cuenta con flavonoides que protegen a las personas de enfermedades cardíacas.

La ensaladilla de alcachofas en conserva de Gipsy Chef es una excelente manera de poder incorporarlas a nuestra dieta, tanto por su aporte nutricional como por su sencillez, pudiendo solventar cualquier almuerzo o cena sin mayores dificultades.

Sin embargo, existen otras muchas maneras de incorporar las alcachofas a la dieta, ya sean solas o acompañadas por otras comidas en forma de guarnición. Sus posibilidades son infinitas, pudiéndose comer con arroz, pasta, carnes, pescados y guisos, entre otros.

Incluso se pueden triturar alcachofas para usarlas como base para una salsa cremosa, añadiendo ingredientes como crema, limón y especias, ideal para acompañar a pescados y carnes.