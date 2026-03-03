Carlos Gómez, cocinero: "Las alubias de bote no se mejoran con ajo, usa repollo, lombarda y 185 g de champiñones"

0 votos

Las alubias rojas de bote se han convertido en un aliado cotidiano en muchas cocinas, pues condensan toda la riqueza nutricional de la legumbre tradicional en un formato inmediato, listo para abrir, aclarar y cocinar en minutos.

Versátiles, baratas y saciantes, permiten disfrutar de platos de cuchara, ensaladas o guisos exprés sin necesidad de remojo previo ni largas cocciones.

No dejan de ser alubias secas que han pasado por el proceso que normalmente harías en casa: remojo, cocción en agua y un punto de sal; después se envasan en frasco de vidrio o lata junto con su líquido de gobierno y se esterilizan para garantizar su conservación.

El resultado es una legumbre ya tierna, con la piel íntegra y lista para entrar en el guiso. Su color granate y su textura cremosa las hacen ideales para aportar cuerpo visual y densidad a cualquier plato, desde unos chiles especiados hasta un sencillo salteado con verduras.

Guiso fácil de alubias y champiñones

Carlos Gómez, conocido en redes sociales como Charlito Cooks, con más de 375.000 seguidores en TikTok, propone una receta fácil de alubias rojas de bote que no dejará indiferente a nadie. En lugar de usar el típico sofrito de ajo, cebolla y pimientos, él sugiere acompañarlas de col lombarda, repollo y champiñones.

Y lo mejor es que puedes tenerlo todo listo "en menos de 12 minutos", tal y como él mismo asegura. Un plato diferente y delicioso para aprovechar el enorme potencial de las alubias. Todos los detalles, justo abajo.

Ingredientes Alubias rojas de bote al natural, 400 g

Champiñones de bote, 185 g

Col lombarda, 1/3 o 1/4 (unos 150 g)

Repollo mediano, 1/3 o 1/4 (unos 150 g)

Aceite de oliva virgen, un chorrito

Sal y pimienta negra, al gusto

Pimentón de la Vera, al gusto Paso 1 Pica la lombarda y el repollo en tiras finas. Paso 2 En una cazuela con aceite caliente al fuego, saltea la lombarda y el repollo. Paso 3 Incorpora las alubias de bote y sigue salteando. Paso 4 Añade también los champiñones, aprovechando bien el caldito que queda en el bote. Y sigue salteando. Paso 5 Ahora agrega un poquito de agua a la cazuela (1/4 del bote de alubias, aprovechando el caldito del bote), corrige el punto de sal, condimenta al gusto y tapa la cazuela unos 2 minutos para que se cocine todo bien. Paso 6 Pasado ese tiempo, emplata y listo.

@charlito_cooks Comida rápida con unas conservas de alubias y champiñones, también repollo y lombarda, en menos de 12 minutos ♬ sonido original - Charlito Cooks

Beneficios de las alubias de bote

Nutricionalmente, las alubias rojas de bote son casi idénticas a las alubias cocidas en casa: aportan hidratos de carbono complejos, una cantidad apreciable de proteínas vegetales y una gran dosis de fibra.

Esa fibra contribuye a regular el tránsito intestinal, a prolongar la sensación de saciedad y a modular la respuesta glucémica de la comida. Al mismo tiempo, son fuente de minerales como hierro, magnesio y potasio, y contienen compuestos antioxidantes asociados a su pigmento rojo, que se relacionan con protección frente al estrés oxidativo y la inflamación.

En términos económicos, son un producto asequible, con una vida útil larga en la despensa y muy poca merma, ya que se aprovecha prácticamente todo el contenido.

A la hora de elegir, conviene revisar la etiqueta y priorizar botes con una lista de ingredientes corta: alubias, agua y sal, sin azúcares añadidos ni conservantes innecesarios. El punto de sal suele ser moderado, pero si se buscan opciones con menos sodio, basta con escurrirlas y enjuagarlas ligeramente bajo el grifo para eliminar parte del líquido de gobierno.