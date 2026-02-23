Pepe Vieira, chef Michelin: "La caballa en lata se mejora con una yema de huevo, pan duro y esta mezcla de alcaparras"

0 votos

Total: 15 min

La caballa en lata se ha convertido en uno de los grandes comodines de la despensa contemporánea: un pescado azul asequible, versátil y con un perfil nutricional que la sitúa a la altura de muchas conservas 'estrella' como el atún o la sardina.

Con una carne jugosa y un sabor marcado, está muy presente en las costas atlánticas y cantábricas. Tradicionalmente se ha consumido fresca a la plancha o en escabeche, pero el salto a la conserva la ha convertido en un ingrediente cotidiano, disponible todo el año y con una vida útil que puede rondar los cinco años sin necesidad de frío.

A diferencia de grandes depredadores marinos, la caballa se sitúa en un escalón bajo de la cadena trófica, lo que se traduce en un contenido bajo de mercurio y otros contaminantes, y la convierte en una opción segura incluso en consumos habituales.

Así pues, desde el punto de vista nutricional, la caballa en conserva es casi un pequeño concentrado de mar: rica en proteínas de alta calidad, grasas saludables y una batería de vitaminas y minerales difícil de encontrar en otros alimentos tan cotidianos.

En 100 gramos de caballa en lata encontramos alrededor de 150-180 kcal, unos 23-25 gramos de proteína y prácticamente cero hidratos de carbono, lo que la convierte en una opción saciante y relativamente baja en calorías.

A esto se suma su alto contenido en ácidos grasos omega‑3, capaces de reducir colesterol LDL, aumentar el HDL y contribuir a la salud cardiovascular, con efecto antiinflamatorio y protector frente a enfermedades del corazón.

Caballa en conserva. iStock

Caballa en encurtidos de Pepe Vieira

Más allá de sus múltiples beneficios para la salud, la caballa en lata es un producto que admite muchas variaciones para dar lugar a una receta gourmet de manera muy sencilla.

Así lo demuestra el chef Pepe Vieira, líder del restaurante Raxó de Poio (Pontevedra), con dos estrellas Michelin. El cocinero gallego propone unos trucos para mejorar muchísimo una 'simple' caballa en lata que son muy fáciles de aplicar en casa. Todos los detalles, a continuación.

Ingredientes Caballa en conserva, 500 g

Alcaparras, al gusto

Pepinillos, al gusto

Aceitunas, al gusto

Yema de huevo, 1

Ajos en vinagre, 2-3 dientes

Cebollitas en vinagre, unos 80 g

Alcachofas medianas en conserva, 150-200 g (unos 5-7 corazones)

Pan del día anterior, 3-4 rebanadas grandes Paso 1 Abre la lata de caballa y escurre el aceite en un recipiente. Resérvalo. Paso 2 Pica en trocitos pequeños las alcaparras, los pepinillos y las aceitunas. Mezcla todo y reserva. Paso 3 Con el aceite de la lata y una yema de huevo, haz una emulsión. Rectifica la sal y agrega los ingredientes picados al gusto. Reserva. Paso 4 Abre los botes de ajos, cebollitas y alcachofas, saca los alimentos del vinagre, y córtalos en trocitos estéticos. Reserva. Paso 5 Ahora pica el pan y fríelo en una sartén con un poco de aceite. Paso 6 Finalmente, sirve la caballa con la mezcla de todos los encurtidos picados y acompaña con las migas fritas de pan. Listo.

¿La caballa en lata es sana?

La gran pregunta que sigue pesando sobre cualquier conserva de pescado es si 'pierde' propiedades frente al producto fresco. En el caso de la caballa, la respuesta es tranquilizadora: el tratamiento térmico necesario para el enlatado no elimina su valor nutricional esencial, y las principales virtudes –proteínas, omega‑3, vitaminas liposolubles y minerales– se mantienen prácticamente intactas.

Esto la convierte en un aliado para quienes buscan mejorar su dieta sin complicarse: incorporar caballa en lata varias veces por semana puede contribuir a reducir riesgo cardiovascular, mejorar la circulación y ayudar a controlar la presión arterial gracias al efecto combinado de omega‑3, potasio y su baja proporción de grasas saturadas.

Su densidad proteica y su capacidad saciante la hacen interesante en estrategias de control de peso, mientras que el contenido en hierro y vitaminas del grupo B la señalan como un alimento útil en casos de anemia o cansancio.

No obstante, no todo son ventajas: como otros pescados azules, la caballa es relativamente rica en purinas, que se transforman en ácido úrico, de modo que las personas con gota o hiperuricemia deben moderar su consumo.

Además, muchas conservas incorporan sal en cantidades elevadas, por lo que conviene revisar etiquetas y priorizar versiones bajas en sodio o escurrir bien el líquido de cobertura en caso de hipertensión.