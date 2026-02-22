José Ramón, cocinero: "El arroz blanco no se hace con agua; lleva 550 ml de caldo de pollo y 60 g de mantequilla"

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 4

El arroz blanco es uno de esos platos que parecen sencillos, pero que en realidad esconden más dificultad de la que muchos imaginan. En muchas cocinas españolas se prepara casi por inercia, con agua, sal y poco más, dando por hecho que no necesita demasiada atención. El resultado suele ser correcto, pero raramente memorable.

Para el cocinero José Ramón Castillo, ese es precisamente el error. Cocinar arroz blanco no consiste solo en hervir un grano y esperar a que se ablande. "El arroz es una base que puede transformarse por completo si se entiende bien el proceso", explica el cocinero en uno de sus vídeos de cocina.

Castillo propone una técnica que convierte un acompañamiento básico en un plato lleno de aroma y sabor. Una receta pensada para que cualquier persona, incluso quien empieza a cocinar, pueda conseguir un arroz suelto, fragante y con una textura profesional sin complicaciones.

La clave está en tratar el arroz con el mismo respeto que se le da a cualquier otro ingrediente principal. Desde el lavado del grano hasta el reposo final, cada paso tiene un sentido y un impacto directo en el resultado.

El lavado y el sellado del grano

Uno de los primeros errores habituales al cocinar arroz blanco es lavarlo mal o, directamente, no lavarlo. Castillo insiste en que no basta con pasar el arroz por debajo del grifo durante unos segundos. El objetivo es eliminar el exceso de almidón, responsable de que el arroz quede apelmazado.

El método es sencillo, pero requiere paciencia. El arroz debe colocarse en un recipiente amplio y cubrirse con agua. Se remueve suavemente con la mano hasta que el agua se vuelva blanquecina, se escurre y se repite el proceso. Esta operación debe hacerse al menos tres o cuatro veces, hasta que el agua salga completamente limpia.

Una vez lavado, el arroz no se cocina de inmediato. Es importante dejarlo escurrir bien y secarse ligeramente antes de llevarlo al fuego. Este detalle evita que el grano se rompa al entrar en contacto con el aceite caliente.

El siguiente paso es el sellado. En una sartén amplia o cazuela, se añade aceite de oliva y se calienta bien. Primero se sofríen los aromáticos, como el ajo laminado y la cebolla picada fina, junto con otros ingredientes que aportan sabor, como el apio y el maíz tierno.

Cuando el sofrito está en su punto, se incorpora el arroz y se remueve durante unos minutos. Este gesto permite que el grano se impregne de la grasa y se "cierre", evitando que se abra durante la cocción. Es un paso habitual en muchas cocinas profesionales, pero poco común en casa.

Solo cuando el arroz está bien sellado se añade el caldo de pollo caliente. El contraste de temperaturas ayuda a que el grano empiece a absorber líquido de forma progresiva y uniforme, potenciando el sabor desde el interior.

El tiempo, el reposo y el toque final

Una vez añadido el caldo, la cocción se divide en dos fases muy claras. Primero, fuego fuerte durante unos diez minutos, sin remover, para que el arroz empiece a absorber el líquido. Después, fuego más bajo durante cinco minutos, momento en el que se ajusta la sal y se tapa la cazuela.

En esta segunda fase entra en juego uno de los ingredientes que marca la diferencia en la receta de José Ramón Castillo: la mantequilla. Añadida al final de la cocción, aporta untuosidad y un brillo natural al arroz, además de redondear el sabor sin enmascararlo.

Tras apagar el fuego, llega uno de los pasos más olvidados en muchas cocinas: el reposo. El arroz debe quedarse tapado unos minutos más, sin tocarlo. Durante ese tiempo, termina de absorber el caldo y se asienta la textura definitiva.

El resultado es un arroz suelto, con los granos bien definidos, aromático y lleno de matices. Un plato que puede servirse como acompañamiento, pero que también funciona como base para otras elaboraciones más complejas.

Castillo subraya que esta técnica no busca complicar la cocina, sino todo lo contrario. "Si entiendes el proceso, el arroz deja de ser un problema", explica. Con ingredientes sencillos y un método claro, cualquiera puede mejorar de forma notable un plato cotidiano.