David Guibert, chef: "Para unos tomates aliñados perfectos, deja reposar con sal 10 minutos para que suelten sus jugos"

Cuando llega el buen tiempo y los tomates por fin saben a algo, el calor y las pocas ganas de cocinar nos pueden hacer caer en la tentación de meterlos todos en la batidora y resolver la comida con un gazpacho o un salmorejo.

Las dos son opciones excelentes, sin duda, pero no todos tienen por qué acabar siendo víctimas de las cuchillas de un robot de cocina.

El cocinero David Guibert acaba de compartir en su perfil de Instagram una ensalada que tiene como protagonista al tomate en crudo y que, según él, depende menos de lo que le añadas que de un detalle que casi nadie tiene en cuenta en casa y son los tiempos de reposo.

Guibert es cocinero y divulgador gastronómico. Estudió Psicología, pero acabó dejándolo todo para meterse en los fogones, donde empezó fregando platos y fue ascendiendo de manera autodidacta hasta llegar a jefe de cocina.

Hoy alcanza casi 350.000 seguidores en Instagram, donde comparte vídeos en los que explica técnicas profesionales adaptadas a la cocina doméstica.

Esa vocación didáctica es también el eje central de su nuevo libro, Un chef en tu cocina: Aprende cocina como te enseñarían en la mejor escuela, pero sin salir de casa (2026).

Los tres reposos del tomate

El método de Guibert para sacarle el máximo partido al tomate consta de tres pasos. El primero es sacarlo de la nevera unos 30 minutos antes de cortarlo.

El frío "adormece" la fruta, porque buena parte de los compuestos aromáticos del tomate son volátiles y a baja temperatura apenas se liberan; además, el paladar percibe peor los matices cuando el alimento está muy frío.

A temperatura ambiente, el tomate recupera el aroma y la dulzura que se habían atenuado en la nevera.

El segundo paso es también fundamental. Una vez cortado el tomate, se sala y se deja descansar diez minutos con un poco de ralladura de lima.

En ese tiempo, la hortaliza suelta parte de su agua y el cítrico aporta un punto extra de frescura.

El tercer paso llega cuando la ensalada está ya aliñada, pues mejorará si la dejamos reposar cinco minutos más para que los sabores se asienten.

¿Por qué el reposo concentra el sabor?

La sal en contacto con la superficie del tomate genera un desequilibrio de concentración entre el exterior y el interior de las células.

Para igualarla, el agua del interior migra hacia fuera por ósmosis y el tomate empieza a sudar. El resultado es un tomate con menos agua y, por tanto, con un sabor más concentrado, ya que los azúcares y los ácidos quedan menos diluidos. "Menos agua, más sabor", como explica el cocinero.

Ese líquido que suelta el tomate lo usaremos después como base para el aliño.

La ensalada de tomate perfecta

Para hacer la mejor ensalada de tomate necesitamos: 3 tomates maduros, 1 pizca de sal, la ralladura de media lima, media cebolla, el zumo de media lima, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharadita de polvo de olivas negras y queso ahumado al gusto.

Comenzamos sacando el tomate de la nevera 30 minutos antes de cortarlo para que se atempere. Una vez listo, cortamos el tomate en gajos o en rodajas, añadimos la sal y la ralladura de lima, y dejamos reposar durante 10 minutos.

Mientras el tomate reposa, picamos la cebolla muy fina y la reservamos. A continuación, preparamos el aliño con el zumo de media lima, el jugo que ha soltado el tomate y el aceite de oliva virgen extra.

Batimos con energía como si fueran huevos para una tortilla hasta que espese. O, si lo prefieres, puedes usar un truco COCINILLAS que es meter todo en un bote, cerrar la tapa y agitarlo hasta que se emulsione. Es más cómodo y no salpica.

Montamos la ensalada poniendo sobre el tomate la cebolla, el polvo de olivas negras y el queso ahumado recién rallado por encima. Aliñamos con la emulsión y dejamos reposar 5 minutos antes de servir.

¿Qué variedad de tomate elegir para cada receta?

El mercado español ofrece decenas de variedades de tomate y no todas son adecuadas para las mismas recetas. Para comer en crudo y para ensaladas aliñadas como esta, interesan los tomates carnosos, con mucha pulpa y pocas semillas.

El corazón de buey, de gran tamaño y con textura firme, es uno de mis favoritos; el tomate rosa, como el de Barbastro, destaca por su dulzor y también resulta muy elegante para una ensalada de verano.

El tomate raf, uno de los más populares, merece capítulo aparte. Es el tomate para los que no quieren dejar de comerlo en invierno, de forma irregular y color verdoso, resulta muy apreciado porque combina matices dulces y salinos, ideal para aliñar con poco más que sal y un buen aceite.

El kumato, de tono oscuro, también funciona bien crudo gracias a su sabor marcado y algo dulce.

Para gazpachos, salsas y sofritos conviene mirar hacia variedades más jugosas y con buen rendimiento de pulpa, como el tomate de rama bien maduro o el tomate pera. Este último es el que solemos encontrar envasados en conserva y es muy socorrido para todas estas preparaciones.

Los tomates cherry, pequeños y dulces, brillan en guarniciones, brochetas y asados rápidos, donde su tamaño y su piel fina los hacen especialmente cómodos.