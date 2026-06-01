Galicia da una lección al resto de España: el pulpo más tierno no se consigue en la olla exprés, el secreto es congelarlo antes

Galicia ha hecho del pulpo una celebración. Una ración humeante servida en un plato de madera es símbolo de fiesta popular, plato único en las pulperías y entrante de lujo en los restaurantes elegantes.

Lo extraordinario está precisamente en esa aparente sencillez. Los gallegos hemos aprendido a disfrutar del pulpo como se trata a las cosas importantes, sin prisa, sin disfrazarlo y sin traicionar su sabor.

Por eso, cuando nos da por sacar pecho y presumir de cocinarlo mejor que nadie, no hablamos de que el pulpo á feira sea la mejor receta del mundo, sino de una cultura gastronómica entera que es seña de identidad de nuestra cocina.

La forma tradicional de ablandar el pulpo

El secreto de un buen pulpo no está solo en la calidad o en la procedencia, el gran desafío para que resulte espectacular es el punto de cocción.

El pulpo debe estar tierno, pero no debe estar excesivamente blando, sino que en su interior debe oponer una mínima resistencia a la mordida. No debe estar correoso ni chicloso.

La musculatura del pulpo está formada por multitud de finísimas fibras que hacen que su carne sea muy firme y resistente. Esta condición, si no hacemos nada para evitarlo, hace que al cocerlo quede duro y correoso.

Antiguamente, lo que se hacía para ablandar su carne y que esta resultase más tierna, era, literalmente, darle una paliza. Lo que en Galicia se conoce como mallar el pulpo o darle la malleira.

El proceso consistía en golpear el pulpo (a menudo contra una superficie como una roca o una mesa) para descomponer el tejido conjuntivo y las fibras musculares, facilitando que quedara más tierno tras la cocción.

Precisamente, de esta paliza que se le daba al pulpo viene la frase esa de "está cayendo la del pulpo" cuando llueve violentamente o cuando alguien recibe una sonora reprimenda.

Pero seamos sinceros, si nuestras abuelas y bisabuelas pasaban tanto trabajo para conseguir un pulpo tierno es porque no tenían las herramientas que tenemos hoy en día para conseguir lo mismo sin tener que mover un dedo.

El mejor método para ablandar el pulpo

Es también el más sencillo, hace el mismo efecto que los golpes y es mucho más descansado y civilizado. El mejor truco para ablandar el pulpo y que quede perfecto es tan simple como congelarlo durante un mínimo de 24 horas antes de cocinarlo.

La congelación funciona tan bien para ablandar el pulpo porque la carne de los cefalópodos es rica en colágeno, pero con una particularidad.

Este colágeno del pulpo se parece más al colágeno de la carne que al del resto de los pescados, esto es, al cocer el pulpo, lo que sucede es más o menos lo mismo que cuando cocemos un jarrete de ternera.

Al cocinarlo, en un primer momento, la carne se vuelve más firme y dura. Si no conseguimos que las fibras de colágeno se rompan, tendremos esa indeseable textura gomosa.

Por otro lado, el pulpo contiene gran cantidad de agua -hasta el punto de que podemos, incluso, cocerlo en sus propios jugos-.

Esta agua juega a nuestro favor para ablandar el pulpo, pues, al congelarse, aumenta su volumen y se convierte en pequeños cristales de hielo que son como cuchillas que rompen las paredes de las células y las fibras de colágeno.

Con las fibras rotas, el colágeno se vuelve menos resistente al calor y se descompone con mucha más facilidad dando lugar a una textura mucho más tierna.

La receta de pulpo á feira que siempre sale perfecta

Dando por hecho que ya hemos congelado el pulpo o lo hemos comprado congelado, lo primero que haremos será descongelarlo en la parte menos fría de la nevera durante toda la noche.

Para cocinar el pulpo en sus propios jugos necesitamos una olla de fondo grueso que concentre bien el calor y que tenga una tapa que cierre bien para que no pueda escapar el vapor, lo ideal es utilizar una olla tipo cocotte. Si no tenemos una olla de este tipo, un truco es utilizar una olla exprés, pero sin cerrarla a presión, es decir, con la tapa puesta y la válvula abierta.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Ponemos a calentar la olla sin agua a fuego medio-alto y la dejamos así durante unos minutos para que se caliente bien.

Cuando la olla esté caliente, introducimos el pulpo entero y ponemos la tapa.

Bajamos el fuego hasta un término medio y dejamos cocer el mismo tiempo que lo haríamos usando agua con el método tradicional, es decir, 17-18 minutos por kg de pulpo, teniendo cuidado de no destapar la olla hasta el final para que no salga el vapor, sino que se condense y sea ese el líquido de cocción del cefalópodo.

Al terminar el tiempo de cocción, comprobaremos si está tierno pinchándolo con un palillo; si vemos que está aún un poco duro, tapamos de nuevo y lo dejamos cocer 5 minutos más, si no, lo sacamos.

Para servir, lo troceamos con unas tijeras de cocina, salamos con sal gorda y lo servimos con aceite de oliva virgen extra y pimentón por encima para disfrutar de un delicioso pulpo á feira. Para que tenga más sabor, las pulpeiras sumergen los platos de madera en el agua de cocer el pulpo antes de servirlo.