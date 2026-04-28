Los chefs vascos coinciden: "Para unas lentejas perfectas solo necesitas un refrito de ajos, aceite de oliva y pimentón"

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Incluso los cocineros que han llegado a lo más alto de la gastronomía disfrutan preparando platos tan humildes como unas lentejas con verduras.

Y no contentos con eso, resulta que también tienen trucos para aprovechar las sobras y convertirlas en otros platos de categoría.

Un buen ejemplo es Martín Berasategui, el chef vasco que más estrellas Michelin ha conseguido en España -hasta 12 de forma simultánea-, que preparó su versión de este plato junto a David de Jorge.

El truco para saber si hay que poner las lentejas en remojo

El primer apunte que hace Martín Berasategui tiene que ver con la "frescura" de las lentejas. Aunque las lentejas estén secas, no se van a comportar igual unas que hayan sido cosechadas el año en el que estamos que otras que lleven muchos meses almacenadas.

Explica Martín Berasategui que, para saber si una lenteja es "fresca", simplemente tenemos que coger una lenteja cruda y morderla. Si al hacer esto se rompe con facilidad, podemos cocer las lentejas sin necesidad de dejarlas en agua toda la noche.

Si, por el contrario, está tan seca que no podemos romperla con los dientes no nos quedará más remedio que recurrir al remojo durante toda la noche y, por tanto, nos tocará planificar la receta.

Las lentejas "frescas" también se pueden poner a remojo y, si lo hacemos, el tiempo de cocción se reducirá a unos 25-40 minutos en olla convencional.

Una vez que las lentejas están listas para ir a la olla, Berasategui opta por cocinarlas con las verduras picadas muy finas, para que los más tiquismiquis no se las encuentren. Otros cocineros, en cambio, prefieren añadir las verduras enteras para triturarlas una vez cocidas y añadirlas en forma de puré.

Un refrito para darles más sabor

El truco del chef para darles sabor es un refrito de ajos, que él utiliza enteros, con pimentón. Algo tan simple como sofreír unos ajos en un poco de aceite "hasta que bailen" y, en ese momento, añadir el pimentón y cocinarlo solo unos segundos para que no se queme.

Este refrito o ajada se incorpora a las lentejas en el último momento y con él se consigue que las lentejas pasen de parecer comida de hospital a convertirse en un plato del que quieres repetir.

Lentejas tradicionales de Martín Berasategui

¿Qué hace Martín Berasategui con las sobras de las lentejas?

En el mismo programa, Martín Berasategui sugiere dos recetas que se pueden preparar con las lentejas que hayan sobrado.

En primer lugar, el chef sugiere escurrir bien las lentejas que sobren en un colador y enfriarlas rápidamente en la nevera con el fin de preparar con ellas una ensalada.

Como aliño, el chef prepara una original vinagreta mezclando medio diente de ajo, media cebolleta picada, una pizca de mostaza de grano y un poco de pimentón, que le da un "gusto a embutido" a la ensalada.

Se termina la salsa añadiendo vinagre de Jerez, aceite de oliva, sal y un truco más. Lo que marca la diferencia en esta vinagreta es el toque de un poco de caldo de carne reducido y tibio que servirá para atemperar las lentejas frías. Para servir, el chef cubre la ensalada con unas lonchas de jamón ibérico.

El segundo plato que prepara el chef vasco es una sencilla crema de lentejas, y es algo tan fácil como mezclar las lentejas con más o menos la misma proporción de caldo (800-1000 ml de caldo por cada kg de lentejas), añadir un buen chorro de nata, una pizca de mantequilla y triturarlo todo.

Preguntas frecuentes sobre las lentejas