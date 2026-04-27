David Guibert, chef: "Para que el ajo frito tenga más sabor, no lo cortes en rodajas gruesas; dale un golpe seco y haz tajos finos"

Uno de los ingredientes más imprescindibles en la cocina son los dientes de ajo. Aportan profundidad a los platos, resultan extremadamente versátiles y pueden picarse tan finos que llegan a pasar desapercibidos en determinadas elaboraciones. Sin embargo, a veces ocurre algo desconcertante: el ajo está presente, pero apenas se percibe su sabor.

Muchas personas se encuentran con que han añadido la cantidad recomendada y, aun así, el resultado queda plano. Esto no solo conduce a un uso excesivo del ingrediente, sino que también complica medir si se ha añadido demasiado o demasiado poco. La causa, lejos de ser evidente, puede residir en un detalle técnico: la forma en que se corta el ajo.

El chef David Guibert, conocido en redes como @davidguibertchef, defiende que la técnica de corte es clave para potenciar su sabor. Por ello, desaconseja cortar el ajo en rodajas gruesas desde la punta, ya que este método no permite aprovechar al máximo sus propiedades aromáticas.

Entre las técnicas que propone, la más sencilla consiste en dar un golpe seco al diente para aplastarlo ligeramente. Este método facilita la liberación de compuestos aromáticos y resulta ideal para salsas, conservas o incluso para dorarlo en aceite y aromatizar distintos platos.

Otra opción es el corte en láminas finas con un cuchillo bien afilado. Para mayor precisión, recomienda retirar la base del diente y apoyarlo correctamente antes de cortarlo. Este tipo de corte es perfecto para sofritos, carnes, pescados o incluso como toque final en unas patatas fritas.

La técnica más avanzada implica realizar cortes longitudinales y transversales sin separar completamente el diente, formando una especie de cuadrícula unida por un extremo. Después, se termina de cortar para obtener pequeños dados. Este picado es especialmente adecuado para preparaciones en crudo, como ensaladas o salsas tipo mayonesa.

La razón de esta diferencia está en la química del ajo. Al cortar el diente, se rompen sus células internas y se libera alicina, el compuesto responsable de su aroma y su característico picor. Cuanto mayor es el daño celular, más intenso será el sabor

Por eso, en definitiva, cada receta requiere un tipo de corte distinto. Preparaciones como el alioli, por ejemplo, necesitan un ajo muy picado o machacado para lograr un sabor potente y bien definido.