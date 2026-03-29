Los chefs coinciden: las mejores croquetas cremosas no se hacen solo con leche; la clave es añadir queso crema a la bechamel

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 6

A simple vista, todas las croquetas parecen iguales: doradas, crujientes y apetecibles. Pero basta un solo mordisco para notar la diferencia entre una croqueta corriente y una verdaderamente extraordinaria.

Mientras unas resultan densas o secas, otras sorprenden con un interior suave y cremoso que casi se funde en la boca. ¿Dónde está la diferencia?

La respuesta es que no solo depende de los ingredientes, sino de pequeños detalles que cambian por completo el resultado final. Y, para aprenderlos, nada mejor que fijarnos en lo que hace alguno de los mejores cocineros de España.

Haz esto para que las croquetas queden más cremosas

Aunque a la hora de hacer las croquetas, cada cocinero tiene sus trucos y manías, hay uno muy sencillo que, cuando se prueba, ya no hay vuelta atrás.

Lo explica el chef Dani García en uno de sus vídeos. Para que sus croquetas de jamón queden mucho más cremosas, el chef malagueño mezcla la bechamel con un poco de queso de untar (el queso en crema tipo Philadelphia).

Pero la clave para que el queso no pierda sus propiedades y el truco funcione como debe es no incorporarlo a la bechamel caliente, sino mezclarlo con ésta cuando ya se ha enfriado un poco. Según palabras del propio Dani García, "este tip es maravilloso para la cremosidad".

Y haz esto para que queden perfectas

Por muy cremosa que sea la bechamel, las croquetas no terminan de estar listas hasta que no se rebozan y se fríen. Para evitar que el rebozado se complique por ser la bechamel tan cremosa, se les puede dar forma a las croquetas y congelarlas antes de rebozarlas para que adquieran consistencia.

Una vez endurecida la masa, Dani García les da un doble rebozado y explica que esto es como el "cinturón de seguridad" que evita que la masa se desborde.

Y, para que la fritura salga perfecta, las deja reposar un rato en la nevera cuando ya están rebozadas. Esto es algo que suelen hacer mucho los cocineros profesionales, pues el frío reseca ligeramente el rebozado dándole más consistencia.

Ingredientes Para la bechamel Jamón ibérico, 150 g

Leche, 1 litro

Mantequilla sin sal, 50 g

Harina de trigo, 60 g

Queso crema, 75 g

Hierbabuena, unas hojas

Pimienta blanca, al gusto

Sal, al gusto Para el rebozado y la fritura Huevo, 2 ud

Pan rallado fino, cantidad necesaria

Panko, cantidad necesaria

Aceite para freír, cantidad suficiente

Lonchas de jamón ibérico, opcional Paso 1 Calienta la leche en un cazo con la hierbabuena y un trozo pequeño de jamón. Cubre con papel film, retira del fuego y deja infusionar unos minutos. Paso 2 Derrite la mantequilla en una sartén amplia. Añade la harina y remueve hasta que se dore ligeramente y pierda el sabor a crudo. Paso 3 Cuela la leche e incorpórala poco a poco. Remueve sin parar con varillas a fuego bajo durante unos 20 minutos hasta obtener una bechamel fina y sin grumos. Paso 4 Pica el jamón muy fino y añádelo. Mezcla bien y ajusta de sal y pimienta. Paso 5 Vierte la masa en una fuente engrasada. Deja templar, añade el queso crema y mezcla hasta integrar. Cubre y enfría en la nevera hasta que la masa esté firme. Paso 6 Forma las croquetas con dos cucharas. Colócalas en una bandeja y enfríalas unos minutos en el congelador para que se endurezcan. Paso 7 Pásalas por huevo batido con sal y después por una mezcla de pan rallado y panko. Deja reposar en frío para que el rebozado se fije. Paso 8 Fríe en aceite caliente sin que humee hasta que estén doradas. Escúrrelas sobre una rejilla o colador Paso 9 Sirve inmediatamente, solas o con una loncha de jamón por encima.

Croquetas de jamón de Dani García

Preguntas frecuentes sobre las croquetas