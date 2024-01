El producto mágico de Mercadona para dejar el horno como nuevo después del tute navideño

Stefan C. Asafti Unsplash

Estos días de Navidad, de asados, de postres, de días de cocinar para mucha gente, son días en los que en muchas casas al horno le toca hacer horas extras para sacar adelante todos esos menús que tanto nos gusta disfrutar.

Pero como los días tienen las horas que tienen, también son días en los que también hay menos tiempo para limpiar el horno a fondo después de cada uso y el final de las fiestas, aparte de recoger la decoración navideña, también suele ser sinónimo de zafarrancho de limpieza en la cocina.

Si eres uno de esos afortunados que tienen un horno con tecnología de última generación que prácticamente se limpian solos, igual esto no te interesa; pero si, como yo, eres un humilde mortal que utilizas el horno básico que ya estaba en tu casa cuando entraste a vivir en ella. Ese horno que para limpiarlo no te queda más remedio que armarte de paciencia y frotar como si no hubiera un mañana para eliminar la grasa que se ha ido incrustando durante los últimos días, vengo a traerte buenas noticias.

El limpiador ultrapotente de Mercadona que hace magia eliminando la grasa

No es la primera vez que hablamos de este milagro de Bosque Verde, la marca blanca de productos de limpieza de Mercadona que es uno de los productos más virales de esta cadena de supermercados.

Se trata de un producto que, inicialmente, empezó a venderse como un limpiacristales para chimeneas, pero es tal su eficacia a la hora de limpiar cualquier grasa requemada incrustada y rebelde que, recientemente, le han cambiado el envase para denominarlo Limpiador desincrustante & chimeneas, porque lo mismo sirve para limpiar una sartén y dejarla impoluta, que para dejar los filtros de la campana extractora como los chorros del oro o el horno como si fuera de estreno.

Aunque le han cambiado la etiqueta, sigue distribuyéndose en un envase de 750 ml con pistola que cuesta 3,55 € (4,73 €/l).

Para limpiar el horno, la etiqueta posterior indica que se debe pulverizar el producto, frotar y aclarar inmediata y abundantemente. Se trata de un producto muy abrasivo, por lo que deben utilizarse guantes para manipularlo y, por experiencia propia, os diré que también es aconsejable utilizar mascarilla para aplicarlo y si tenéis gafas de protección también se agradecen si tenéis los ojos sensibles.

El producto es efectivo aplicándolo sobre las paredes del horno frío, pero si por casualidad se os ocurre utilizarlo sobre las paredes aún calientes para dejarlo actuar un rato, sabed que se van a desprender gases nocivos, así que extremad al máximo las precauciones y sabed que no está pensado para utilizarlo de ese modo.

Otras recomendaciones importantes son que evitéis pulverizar sobre zonas de goma como juntas o similares, pues podrían deteriorarse. Si lo usáis sobre superficies de aluminio, como pueden ser algunas ollas o filtros de campanas extractoras, se debe enjuagar enseguida para aclarar el producto.

