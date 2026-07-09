La marisquería familiar donde Antonio Resines (71) es cliente habitual: "Se come muy bien y los precios son estupendos"

Antonio Resines con el marisco de Adolfo Marisquería en un montaje de El Español Salvador L. TripAdvisor

Mientras media España se derrite bajo la enésima ola de calor del verano, hay quien ya tiene muy claro que en el norte se está mucho mejor.

Cantabria se ha convertido en uno de esos refugios climáticos para los que huyen de los 40 grados y de las playas donde apenas cabe una toalla más y Comillas es una de sus mejores bazas.

El Cantábrico, arquitectura modernista, un casco viejo para disfrutarlo sin agobio… Y una vez allí, con el termómetro a raya, toca lo importante: buscar un sitio donde comer bien.

La marisquería favorita de Antonio Resines

En este pueblo de la costa occidental cántabra hay una dirección que se repite de boca en boca cada verano. Y una de esas bocas es la de Antonio Resines.

El actor, de 71 años y cántabro de origen, ha compartido con la Guía Repsol sus restaurantes de cabecera en su tierra natal, todos ellos reconocidos con un Solete de verano de 2026.

El primero de su lista es Adolfo Marisquería, en plena calle Las Infantas. "Lo llevan Ana y David, que son magníficos", cuenta el intérprete de Los Serrano, que afirma que ahí se come muy bien y los precios son estupendos.

De la carta no duda en señalar que las almejas a la marinera, la merluza y, según sus propias palabras, muchas más cosas son su debilidad.

Una casa con más de 30 años de solera

Detrás de la recomendación del artista hay un negocio con raíces. Adolfo es una marisquería familiar con más de tres décadas de trayectoria, con viveros propios y una nutrida bodega de vinos, cuya especialidad son los pescados y mariscos del Cantábrico.

Y, lo más importante, una propuesta que no falla con producto fresco, cocina marinera y raciones abundantes.

Su arroz con bogavante se ha convertido en una de las señas de la casa, junto a platos tan cántabros como las alubias con almejas, que la propia guía destaca como recomendación del local.

El comedor, con terraza abierta y climatización interior, contempla también menú para celíacos, opción para llevar y hasta la posibilidad de acudir con mascota.

El ticket medio ronda los 30 euros, un dato que explica por qué Resines insiste tanto en la relación calidad-precio.

El restaurante número uno de Comillas

El Solete -ese distintivo que la Guía Repsol concede a los sitios que dan ganas de repetir- no le llega por sorpresa. En TripAdvisor, Adolfo Marisquería figura como el número uno de los 58 restaurantes de Comillas, con una nota de 4,5 sobre 5 tras cerca de 800 opiniones y un premio Travellers' Choice.

Los comensales repiten los elogios del actor y afirman que el producto es de primera, las raciones generosas y el trato cercano, con Ana muy pendiente de las mesas.

También hay quien avisa de que conviene reservar, porque en temporada alta se llena y no siempre resulta fácil dar con el teléfono. El restaurante abre del 19 de marzo, Día del Padre, al 12 de octubre, puente del Pilar, así que lo mejor es llamar antes al 942 722 014 y no presentarse a la aventura.

Las otras dos paradas de Resines en Comillas

La ruta gastronómica del actor por su tierra no termina en Adolfo Marisquería. Resines es también habitual de El Mirador de Trasvía, en la vecina Trasvía, un rincón con una panorámica impresionante sobre el Arroyo del Capitán, cocina casera y tradicional y hasta alojamiento por si uno decide quedarse a dormir.

Completa el trío el restaurante Josein, en el Paseo de Manuel Noriega, literalmente encima de la playa de Comillas. Allí el actor asegura que se come muy bien y destaca "cosas asombrosas" como los chipirones en su tinta o el salpicón de marisco, además del trato cercano de quienes trabajan en la sala.