El chef Luis Valls y el maestro arrocero Edu Torres llevan el ritual de la paella a Estados Unidos junto a José Andrés

La paella, uno de los grandes símbolos de la gastronomía española, sigue conquistando nuevos territorios. Esta vez ha sido Atlanta, en el estado de Georgia, la ciudad elegida para reivindicar la autenticidad del arroz valenciano, coincidiendo además con la visita de la selección española que ha viajado hasta allí para disputar los partidos del Mundial.

Pero este otro gol, gastronómico, viene de la mano del chef valenciano Luis Valls y del maestro arrocero Edu Torres, quienes, junto al reconocido chef José Andrés, han protagonizado una intensa agenda de actividades destinadas a difundir la verdadera cultura de la paella en Estados Unidos.

Al frente de esta misión gastronómica, Luis Valls, responsable de Pan&Cebolla Gastronómica y Atic Alameda, viajó acompañado por Edu Torres, de Molino Roca, e Ismael Fernández, chef ejecutivo de Ushuaia. Su objetivo fue claro desde el primer momento: enseñar cómo se elabora un buen arroz en paella, respetando la técnica, el producto y la tradición valenciana, alejándose de versiones adaptadas o reinterpretaciones que poco tienen que ver con la receta original.

La iniciativa, impulsada por la Embajada de España en Estados Unidos coincidiendo con los compromisos de la selección española en Atlanta, se convirtió en un auténtico escaparate de la cocina española. Durante varios días, los chefs desarrollaron diferentes actividades que combinaron divulgación, formación y degustación.

La primera parada tuvo lugar en Casa España, donde elaboraron una paella valenciana y una paella de marisco con bogavante para el alcalde de Atlanta y su familia. La programación continuó en la prestigiosa Universidad Georgia Tech, escenario de una jornada formativa y un show cooking en el que los cocineros compartieron los secretos de uno de los platos más universales de la cocina española.

La paella de bogavante que ha conquistado Atlanta.

Uno de los momentos más destacados se vivió en el restaurante Buena Vida, donde ofrecieron una demostración dirigida a medios de comunicación e influencers. Allí, además de las tradicionales paella valenciana y de mariscos, sorprendieron con una propuesta singular: un arroz elaborado con tomahawk, un guiño a la cultura gastronómica estadounidense que sirvió de puente entre ambas tradiciones culinarias.

El broche de oro llegó durante el BeltLine Festival, un multitudinario evento celebrado en un ambiente más informal y participativo. En esta ocasión se sumó a los fogones José Andrés, el chef español más influyente en Estados Unidos y uno de los grandes embajadores de la cocina española en el mundo. Junto a Valls y Torres, explicó al público la importancia del producto, el dominio del fuego y el respeto por los tiempos de cocción para conseguir una auténtica paella.

Una paella valenciana para conquistar Estados Unidos.

Más allá de la elaboración de un plato, la iniciativa ha servido para reivindicar la paella como un ritual gastronómico y cultural, un patrimonio culinario que trasciende fronteras y que encuentra en chefs como Luis Valls y Edu Torres a dos de sus mejores embajadores. Su paso por Atlanta confirma que la cocina española vive un momento de extraordinaria proyección internacional y que el arroz valenciano continúa despertando admiración allí donde se cocina con fidelidad a sus raíces.