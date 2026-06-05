Patrimonio, vino y hospitalidad: las claves del modelo de Abadía Retuerta para el éxito

Zaragoza se ha convertido estos días en el epicentro del vino aragonés con la celebración de la II Feria Internacional de la Garnacha y la Gastronomía Sostenible.

El parque de Macanaz acoge hasta el 7 de junio una amplia programación de catas, maridajes y actividades culturales, además de reunir a bodegas de las denominaciones de origen Campo de Borja, Cariñena y Calatayud, junto a otras zonas productoras de Aragón y a Vinos de Madrid como región invitada. En este marco se celebró también la primera edición de los Encuentros de Excelencia e Inspiración.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta, quien compartió la evolución de este proyecto durante una conversación con Germán Jiménez, director de Nuevos Verticales Editoriales de El Español.

Germán Jiménez, Director de Nuevos Verticales Editoriales de El Español, junto a Enrique Valero, CEO de Abadía Retuerta.

Valero explicó cómo un antiguo monasterio del siglo XII se ha transformado en un destino internacional de referencia que integra patrimonio, vino, gastronomía, arte, bienestar y hospitalidad bajo una misma visión estratégica.

Durante su intervención, el directivo defendió que la excelencia turística debe generar valor más allá del propio proyecto empresarial y convertirse en una palanca de desarrollo para el territorio.

Según señaló, el viajero actual busca autenticidad y experiencias memorables, por lo que la diferenciación ya no depende únicamente de la calidad del producto, sino de la capacidad para emocionar. “Hoy ya no basta con ofrecer calidad. La verdadera diferencia está en generar emoción, vínculo y recuerdo”, afirmó.

Valero también destacó la importancia de revitalizar el patrimonio histórico mediante proyectos capaces de conectar el legado con las expectativas contemporáneas. “Un legado vivo no se conserva; se activa”, aseguró, reivindicando una gestión que convierta la historia en un elemento dinámico y generador de experiencias. En esta línea, defendió que vino, gastronomía y cultura deben formar parte de una propuesta coherente y con identidad propia.

Enrique y Aitziber Larumbe, de la Consultora de Marketing de Negocio Eurogap.

La jornada contó además con la participación de Enrique Larumbe y Aitziber Larumbe, de Eurogap, quienes reflexionaron sobre innovación, liderazgo y construcción de marca. Ambos coincidieron en señalar la singularidad y la coherencia como factores clave para competir en mercados cada vez más exigentes.

Sus aportaciones complementaron la experiencia de Abadía Retuerta, consolidando el encuentro como un espacio de reflexión sobre el futuro del turismo, el vino y la creación de valor en los territorios.

Mientras tanto, la Feria de la Garnacha sigue hasta este domingo. En el parque de Macanaz como epicentro, las bodegas ofrecen degustaciones y venta directa de sus productos en un recinto que incluye zonas de picnic, un mercado boutique, espacios para fotografías y varias áreas de ocio. La programación se completa con el escenario 'Vibra Garnacha', donde actúan grupos musicales y DJs locales que aportan dinamismo al ambiente.