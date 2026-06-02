La llegada de AzoteaGrupo a Marbella: fusión peruana y mediterránea a cargo de la mejor cocinera del año

La terraza de Saltao, un oasis en medio del lago.

Marbella siempre ha tenido una relación especial con el hedonismo. El mar, la sobremesa interminable, el ritual del aperitivo y la búsqueda constante de nuevas experiencias gastronómicas forman parte de la identidad de una ciudad que convierte cada temporada en un escaparate de tendencias.

Así lo reconfirman recientes comienzos como el del Don Carlos Marbella Hotel que abría hace pocas semanas sus puertas con el lujo por bandera o ejemplos como el de La Petite Maison, que se incorporaba esta temporada a la oferta gastronómica de Puente Romano Marbella.

Pero no todas las aperturas llegan con la ambición de redefinir una escena, algunas llegan con luz y voz propia y encuentran el lugar exacto y el momento oportuno para echar el ancla. Así parece haber ocurrido con Saltao, el nuevo proyecto con el que AzoteaGrupo desembarca en la Costa del Sol.

Ubicado en Lago Club Marbella, frente a un espejo de agua que rompe con el imaginario habitual de beach clubs y terrazas marítimas, el nuevo espacio está llamado a ser mucho más que un restaurante.

La propuesta aspira a convertirse en un enclave donde gastronomía, música, coctelería y estilo de vida conviven en un mismo relato: comidas largas al sol, tardes de cócteles junto al lago, cenas que se extienden entre conversaciones y una programación social concebida para acompañar el ritmo cosmopolita de Marbella.

El interior de Saltao, en Lago Club Marbella.

Con esta apertura, AzoteaGrupo —especializado en la gestión de espacios singulares con personalidad propia— amplía su presencia andaluza tras experiencias consolidadas en Cádiz y Madrid, pero lo hace con una propuesta diferente: menos solemne, más libre y profundamente conectada con el paisaje emocional del Mediterráneo.

La cocina peruana mira al sur

El gran argumento gastronómico de Saltao se encuentra en su cocina y lleva nombres como los de Víctor y Paula Gutiérrez como embajadores.

Padre e hija firman una carta inspirada en el universo culinario peruano reinterpretado desde una visión mediterránea.

Paula Gutiérrez, Mejor Cocinera del Año 2026, al frente de la propuesta de Saltao.

Ambos son responsables de Tayta, el restaurante salmantino distinguido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, convertido además en uno de los grandes referentes de la cocina peruana contemporánea en España.

Sin embargo, si el apellido Gutiérrez garantiza el rigor técnico que le ha llevado a pasar por otros proyectos como la dirección gastronómica de la Bodega Arzuaga, el sello de Saltao parece responder a otra aspiración: la de una cocina luminosa, compartible y desenfadada. Es una llamada al hedonismo, sí, pero sin perder el rumbo.

Qué se come en Saltao

El momento resulta especialmente significativo por el liderazgo de Paula Gutiérrez, reconocida recientemente como Mejor Cocinera del Año 2026 y considerada una de las voces emergentes más interesantes de la gastronomía española. Su cocina evita la literalidad folclórica y huye de una reproducción ortodoxa del recetario peruano para explorar puntos de encuentro con el Mediterráneo: dos culturas unidas por el mar, el producto fresco y una manera intensa de entender el sabor.

La carta ilustra esa conversación culinaria con platos que funcionan como pequeños cruces culturales. El tiradito de corvina aparece acompañado de una leche de tigre de aguacate y jalapeños; las croquetas de ají de gallina encuentran una lectura contemporánea junto a mayonesa de cúrcuma; las brochetas de pollo anticuchero conviven con papa morada en versiones pensadas para compartir.

Un buen despliegue de los platos que pertenecen a la carta de Saltao.

También hay espacio para elaboraciones donde la delicadeza gana protagonismo, como las conchas de abanico con emulsión de coco, hinojo y menta, o para platos más redondos y contundentes, representados por el lomo “Saltao”, convertido en uno de los platos insignia de la casa.

La intención no es replicar Lima en Marbella, sino trasladar la intensidad aromática, la potencia cítrica y el carácter mestizo de la cocina peruana a un lenguaje más mediterráneo, ligero y contemporáneo.

Por su parte, la propuesta líquida gira alrededor del pisco, destilado emblemático del Perú que aquí se convierte en hilo conductor de una carta de coctelería concebida para acompañar la experiencia completa.

Brochetas de pollo anticuchero.

Desde una bienvenida articulada alrededor del llamado “Momento Pisco” hasta mezclas aromáticas y contemporáneas, el restaurante reivindica este ingrediente más allá del clásico sour, llevándolo a registros frescos y sofisticados.

Un restaurante que invita a vivirse

El espacio, al igual que la gastronomía, va a por todas. Con aproximadamente 500 metros cuadrados interiores y una gran zona exterior junto al lago, está pensado para cubrir diferentes necesidades y momentos del día.

Su interiorismo es minimalista, elegante y sereno, construido sobre materiales nobles, textiles naturales, iluminación envolvente y tonos neutros que dialogan con el paisaje.

Otra panorámica de la terraza de Saltao en Lago Club Marbella.

El lujo se aprecia en los detalles, como sus mesas abiertas al agua, zonas lounge y una estética contenida que busca resultar sofisticada sin caer en el exceso. La música, sin invadir, se integra en la experiencia como un elemento vertebrador de la jornada.

Todo pensado con la clara intención de que el comensal no solo coma sino que viva cocina peruana reinterpretada.