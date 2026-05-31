El sake a la conquista de la mesa española: el 'nuevo' maridaje del jamón ibérico y el queso curado que busca importadores

Sake elaborado según la tradición ancestral que comenzó en 1752 de la ciudad japonesa de Nihonmatsu, maridado con jamón serrano y queso curado. Puede parecer chocante, pero no, es la mezcla perfecta.

Así lo explicaron la chef Naumi Uemura y la fundadora de la Asociación de Sake de España y Latinoamérica, Mayuko Sasayama, durante la clausura de Iberkampai 2026, la feria de sake y comida japonesa que se celebró en Madrid del 25 al 26 de mayo.

Un cierre por todo lo alto: por primera vez en España, diez productores japoneses de sake se reunieron en la Residencia Oficial del Embajador de Japón en Madrid con el objetivo de mostrar que el sake puede tener un espacio en la mesa española y buscar importadores que les traigan a los restaurantes.

Pescado fresco, quesos curados, jamón serrano, embutidos variados, carne... Según explicó Sasayama, "hay un sake para cada ocasión, al igual que hay un vino".

"El sake ya no es solo cosa de los japoneses o de la comida japonesa. Los sumilleres lo aprecian por su capacidad para combinar con platos diferentes y por su capacidad umami. Es un aliado para disfrutar de la comida española", apostilló durante el evento el embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi.

Los representantes de las diez bodegas del evento. Iberkampai

Una bebida cuya base es arroz fermentado y agua que, en palabras de Mayuko Sasayama, "es una parte muy importante de la cultura japonesa": "Está en templos, bodas y celebraciones".

Según esta sumiller, "ingredientes como pescado azul, huevo, alcachofas o comida picante" son "difíciles de maridar con vino" y el sake es "el aliado perfecto".

La clave de esta bebida japonesa: el umami. "Es el quinto sabor, que puede ser dulce, salado, amargo o ácido. Potencia el sabor de los alimentos y eso es algo que aprecian mucho los chefs en la actualidad", explicó Mayuko Sasayama sobre el espirituoso japonés por excelencia.

Por eso, "usar la imaginación" al probar un sake y pensar con qué podría maridar es una de las mejores partes de acercarse a esta experiencia.

"Tradición y modernidad"

Durante el evento, se presentaron 10 bodegas de diversas regiones de Japón. Diez bebidas muy distintas para maridar usando la imaginación.

En la mesa para maridar estos sakes tras la presentación de las bodegas: tabla de quesos curados y semicurados, jamón serrano, salmón con miso, tortilla japonesa, curry con arroz, katsudon y sopa japonesa.

Botellas de sake durante el evento Iberkampai. Iberkampai

Y como dijo Naumi Uemura antes de empezar a comer y a maridar el sake: "Lo mejor es seguir la expresión japonesa Yawaragi-mizu, es decir, intercalar sorbos de agua entre cada copa" para así llegar a degustar todas las propuestas de la noche.

Las bodegas invitadas - Los representantes de la bodega Sakagura Ohtemon, en la prefectura de Miyazaki, presentaron su shochu destilado de batata y cebada. Fundada en 1895, esta recibió la visita del emperador de la era Showa en 1925 y se trata de la primera bodega que hace shochu con levadura de whisky. "Es una mezcla de tradición y modernidad", dijo su representante. - Desde la bodega Fumigiku, fundada en 1916 y ubicada en las montañas de la prefectura de Toyama, trajeron un espumoso con burbuja fina elaborado de forma tradicional. "Hacemos sake desde el corazón durante todo el año", explicó su representante. - Una de las más antiguas y prestigiosas bodegas de sake también estuvo en el evento: Daishichi. Con una bodega ubicada en la prefectura de Fukushima, hacen el sake con la misma tradición que comenzó nada menos que en 1752. "Seguimos haciendo sake con la técnica kimoto; todo se hace a mano. Es complicado, pero llevamos haciéndolo así desde hace 260 años", explicó Shichiemon Ohta sobre su bodega. - En cuarto lugar, la bodega Tatsuuma-Honke de la prefectura de Hyogo, el lugar de Japón donde más sake se produce. Tatsuuma-Honke se fundó en 1662 en la ciudad de Nishinomiya y sus representantes explicaron que elaboran el sake "con agua muy fría" de la región: "Es un sake seco y afilado en la parte final envejecido durante 10 años que acompaña bien, por ejemplo, con pato". - El sake de la bodega Nakazawa, en la prefectura de Kanagawa y fundada en 1825, se caracteriza por "la buena calidad de agua" con la que se elabora. - Otokoyama Honten de la prefectura de Miyagi lleva elaborando sake desde 1912 y, en palabras de su productor, "con clima parecido al gallego", por eso, su sake "marida muy bien con pescado y marisco", al igual que el vino albariño. - Con una larga tradición de sake, dos bodegas de Hiroshima visitaron el evento. La primera, Yamaoka Shuzo, fundada en 1890, ofreció sake junmai genshu que se pudo tomar fresco y caliente. - Por su parte, la bodega Yahatagawa de la citada prefectura y con 200 años de historia, presentó un estilo totalmente distinto de sake: un licor con umami elaborado con el agua más pura de la región que se marida especialmente bien "con platos occidentales". - Una de las apuestas más curiosas: Nekkosake de la isla de Hokkaido, al norte de Japón. Con un formato 'one cup', la idea de este sake es "abrirlo y beberlo muy frío para trasladarnos a las montañas nevadas del norte". - Y algo especial para finalizar: Sake con zumo de Kabosu, un cítrico japonés, de la bodega Kuge Honten de la prefectura de Oita. Un licor suave y fresco de tono anaranjado.

Iberkanpai cerró su segunda edición tras dos días de intensa actividad con un total de 900 asistentes, un 13% más que el año anterior.

Al evento acudieron y 52 empresas expositoras por lo que la feria se ha consolidado como el principal encuentro profesional del sake y la gastronomía japonesa en la Península Ibérica.

En su edición de 2026, el evento contó con 27 bodegas de sake, 12 empresas de alimentación japonesa, 9 de otros sectores y 4 food stands.