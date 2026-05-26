El pueblo ideal para comer un buen arroz y recorrer a pie sus iglesias junto a la montaña: Conjunto Histórico del siglo XII

Hay rincones que parecen diseñados para desconectar del mundanal ruido, que diría Fray Luis de León, y reconectar con los placeres más auténticos, ¿no creéis? La buena mesa, el silencio de las piedras centenarias y el aire puro que baja de las cumbres. En el corazón de la Comarca del Noroeste de la Región de Murcia se esconde Cehegín, un tesoro monumental esculpido sobre una colina que cumple con creces esta promesa viajera tan anhelada.

Coronado por la naturaleza y flanqueado por sierras como las de Burete o la Lavia, este municipio invita a perder el mapa y dejarse llevar por el trazado sinuoso y empinado de su imponente pasado medieval.

El valor patrimonial de Cehegín no es ningún secreto, pero fue oficialmente reconocido en 1982, cuando su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico por el Ministerio de Cultura de España.

Esta distinción hace justicia a uno de los cascos antiguos más ricos y mejor conservados de toda la Región de Murcia. Al pasear por sus calles, se hace evidente la huella de las diferentes culturas que lo habitaron: desde los restos de su muralla almohade del siglo XII hasta el esplendor de sus casas señoriales barrocas y renacentistas de los siglos XVI al XVIII, adornadas con imponentes escudos heráldicos de piedra.

Qué ver en Cehegín

La mejor forma de descubrir este museo a cielo abierto es a pie, desafiando sus cuestas con calzado cómodo. El esfuerzo físico tiene recompensa en forma de templos monumentales y miradores de vértigo orientados directamente a la montaña.

La Iglesia Mayor de Santa María de la Magdalena : Es el indiscutible emblema del pueblo. Situada en la parte más alta, en la Plaza del Castillo, esta joya del siglo XVI destaca por su arquitectura renacentista y por un mirador que regala una panorámica espectacular de la vega y las sierras circundantes.

: Es el indiscutible emblema del pueblo. Situada en la parte más alta, en la Plaza del Castillo, esta joya del siglo XVI destaca por su arquitectura renacentista y por un mirador que regala una panorámica espectacular de la vega y las sierras circundantes. Los Soportales de la Plaza del Castillo : Construidos en 1725 con columnas de estilo toscano, son una joya del urbanismo barroco. Originalmente servían de base para los palcos privados desde donde la nobleza local presenciaba los festejos de la plaza sin mezclarse con el pueblo; hoy funcionan como un mirador excepcional y uno de los rincones más fotogénicos de Cehegín.

: Construidos en 1725 con columnas de estilo toscano, son una joya del urbanismo barroco. Originalmente servían de base para los palcos privados desde donde la nobleza local presenciaba los festejos de la plaza sin mezclarse con el pueblo; hoy funcionan como un mirador excepcional y uno de los rincones más fotogénicos de Cehegín. La Iglesia de la Soledad : Construida sobre los propios lienzos de la muralla medieval del siglo XII, es un templo mudéjar tardío que se integra a la perfección en la silueta del pueblo.

: Construida sobre los propios lienzos de la muralla medieval del siglo XII, es un templo mudéjar tardío que se integra a la perfección en la silueta del pueblo. La Ermita de la Concepción : Declarada Monumento Nacional, posee una techumbre de madera de estilo mudéjar (un artesonado impresionante) que es una auténtica obra de arte.

: Declarada Monumento Nacional, posee una techumbre de madera de estilo mudéjar (un artesonado impresionante) que es una auténtica obra de arte. Las casas palaciegas : Durante el paseo saldrán a tu encuentro edificios soberbios como el Palacio de Jaspe (que es el actual Ayuntamiento) o el Palacio de Villar de Felices.

: Durante el paseo saldrán a tu encuentro edificios soberbios como el Palacio de Jaspe (que es el actual Ayuntamiento) o el Palacio de Villar de Felices. El yacimiento de Begastri: A pocos kilómetros del centro se encuentra esta joya arqueológica, que fue una importante ciudad tardorromana y visigoda, y sede episcopal hasta el siglo VIII.

Qué comer en Cehegín

Tras una buena caminata por el entramado medieval, el cuerpo exige un homenaje. La gastronomía ceheginera fusiona la frescura de su huerta con la contundencia de la cocina de montaña.

Al ser vecino de las tierras de Calasparra, en Cehegín el arroz se cocina con una maestría inigualable, utilizando ese grano único con Denominación de Origen.

Así pues, si visitas este pueblo, es obligatorio sentarse a disfrutar de un buen arroz con conejo y caracoles, que cocinan tradicionalmente a fuego lento con leña de sarmiento y aromatizan con romero fresco de la sierra. Una delicia caldosa o melosa inolvidable.

Tampoco puedes perderte el llamado "empedrao", un arroz muy típico de la zona elaborado con alubias, bacalao y un toque de pimentón, ideal sobre todo para los meses más frescos. Y, ¡ojo!, no te vayas sin probar el chamorro (codillo de cerdo curado), o sus famosas migas.

En cuanto a la bebida, Cehegín forma parte de la D.O. Bullas, por lo que sus tintos a base de uva Monastrell son el maridaje perfecto para los contundentes arroces de la zona.

Cómo llegar a Cehegín

Cehegín, a 70 kilómetros de Murcia capital, goza de una excelente conexión por carretera, lo que lo convierte en un destino perfecto tanto para una escapada de un día como para un fin de semana completo.

En coche

Es la opción más cómoda. Desde Murcia capital, el trayecto es directo a través de la Autovía del Noroeste (RM-15), un viaje cómodo de apenas 45 minutos. Si viajas desde Madrid, se accede por la A-30 en dirección a Murcia, tomando posteriormente el desvío hacia la RM-15 a la altura de Blanca.

En autobús

La compañía de autobuses local (Interbus) ofrece conexiones regulares diarias desde la Estación de Autobuses de Murcia (San Andrés) con parada en el municipio.

En tren o avión

Para trayectos de larga distancia, la estación de tren de Alta Velocidad (AVE) más cercana es Murcia del Carmen, y los aeropuertos de referencia son el de la Región de Murcia (Corvera) a una hora de distancia, o el de Alicante-Elche.



