Es oficial: España aprueba 15 millones de € en ayudas para mejorar la sostenibilidad en establecimientos de hostelería

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anunció ayer, durante su intervención en la Asamblea General de Hostelería de España celebrada en Madrid, un paquete de ayudas de 15 millones de euros destinado a impulsar la eficiencia energética en los establecimientos del sector turístico.

A las subvenciones podrán acogerse hoteles, establecimientos de hostelería y campings, entre otros negocios en España.

Se trata de un plan que llega en un momento clave para la industria. España cuenta actualmente con cerca de 300.000 establecimientos hosteleros, que generan un volumen de negocio agregado de 166.211 millones de euros, dan empleo a 1,85 millones de trabajadores y aportan el 6,7 % del PIB nacional en valor añadido.

El conjunto del sector turístico, por su parte, representa casi el 13 % del PIB y el 13,2 % de la afiliación a la Seguridad Social.

Triple sostenibilidad: un concepto clave

Hereu ha enmarcado estas subvenciones dentro del objetivo de avanzar hacia la llamada triple sostenibilidad, un modelo que se apoya en tres pilares fundamentales.

El primero es la sostenibilidad ambiental, centrada en reducir el impacto ecológico de la actividad hostelera.

Las ayudas contemplan medidas concretas en esta dirección, como favorecer la economía circular y la gestión de residuos, mejorar la eficiencia energética de instalaciones y equipos y promover el ahorro en el consumo de recursos hídricos.

El segundo pilar es la sostenibilidad económica, orientada a garantizar la viabilidad y la fortaleza de los negocios a largo plazo.

En un contexto marcado por la incertidumbre derivada de las consecuencias globales de la guerra en Irán, las subvenciones pretenden reforzar la competitividad y la resiliencia del sector.

Precisamente por ello, el Ministerio ha diseñado estas ayudas para que sean rápidas y de fácil ejecución.

El tercer eje es la sostenibilidad social, que pone el foco en las personas. Las actuaciones en este sentido se basan en la concienciación tanto de las plantillas de trabajadores como de los propios clientes sobre el uso eficiente de los recursos.

Esto es algo que resulta indispensable cuando lo que se busca es fomentar una cultura de responsabilidad compartida.

¿A qué se destinarán las ayudas?

De forma resumida, los 15 millones de euros se destinarán a cuatro grandes objetivos: mejorar la eficiencia energética de instalaciones y equipos en los establecimientos turísticos; impulsar la economía circular y la correcta gestión de residuos; reducir el consumo de agua; y concienciar tanto a empleados como a clientes sobre un uso más responsable de los recursos.

Estas medidas buscan, además, cumplir con los objetivos de eficiencia energética y economía circular que marca la normativa tanto española como europea.

Un plan alineado con la Estrategia Turismo España 2030

Las ayudas no llegan de forma aislada. Se enmarcan en la Estrategia Turismo España 2030, aprobada por el Gobierno el año pasado, cuyo objetivo fundamental es consolidar al país como referencia global en turismo sostenible.

Según ha recordado el propio Hereu durante su intervención, para alcanzar esa meta es imprescindible que las administraciones públicas se comprometan a apoyar activamente al sector con planes concretos como el anunciado ayer.

¿Cuándo se podrá solicitar?

Los plazos para pedir las subvenciones, las cuantías mínimas y máximas, así como otros detalles concretos, se conocerán próximamente, cuando se publique el Real Decreto que regulará estas ayudas.

Desde el Ministerio se ha indicado que la intención es que todo el proceso sea ágil, en línea con la urgencia que impone el actual contexto geopolítico.

Para un sector que emplea a casi dos millones de personas y que constituye uno de los motores económicos del país, estas ayudas representan un paso más hacia un modelo más sostenible y competitivo.