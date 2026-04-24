La nueva etapa de Grupo Emperador: inicia en España una distribución directa de sus marcas de brandy y whisky

Grupo Emperador International Brands abre una nueva etapa en España con la creación de una estructura propia de distribución, un movimiento estratégico con el que busca reforzar su posicionamiento en el mercado y acelerar el desarrollo de sus categorías clave: brandy y whisky.

La compañía da este paso tras años operando a través de terceros, con el objetivo de ganar control directo sobre la ejecución comercial, optimizar su presencia en el punto de venta y construir una relación más cercana y eficaz con el canal y el consumidor.

Ángel Piña, director general de Grupo Emperador International Brands, ha explicado: "Estamos dando un paso clave para operar con un modelo más directo, con mayor control sobre la ejecución y una mayor capacidad de adaptación al mercado".

Grupo Emperador es líder mundial en brandy, cuenta con la marca de vino delMarco de Jerez más vendida del mundo y es el quinto productor de Scotch whisky a nivel global. Sobre esta base, la compañía afronta esta nueva fase con una ambición clara: liderar el desarrollo del brandy y reforzar su crecimiento en la categoría de whisky en el mercado español.

"El brandy sigue siendo una categoría muy relevante en España y creemos que existe una oportunidad clara para impulsar su valor y su conexión con el consumidor actual", ha añadido su director general.

La creación de una estructura propia permitirá a la compañía estar más cerca del mercado, escuchar mejor a clientes y consumidores y ejecutar con mayor precisión en cada canal, desde la hostelería premium hasta la distribución moderna: "Uno de nuestros focos será elevar el nivel de ejecución en el punto de venta en todos los canales, como palanca clave de crecimiento".

Angel Piña. Foto cedida

En este contexto, la compañía trabajará también en conectar sus categorías con nuevas generaciones de consumidores, adaptando su propuesta a nuevas ocasiones de consumo y códigos más contemporáneos.

El portafolio de Grupo Emperador en España incluye marcas de referencia como Terry, Fundador, Harveys y Garvey en brandy y vinos de Jerez, así como una creciente propuesta en whisky con enseñas como The Dalmore, Jura, Tamnavulin y Whyte & Mackay.

Junto a su apuesta por el brandy, la compañía continuará desarrollando de forma progresiva su presencia en whisky, con el objetivo de construir una oferta más amplia, relevante y alineada con la evolución del mercado.

Así pues, con este movimiento, Grupo Emperador refuerza su ambición de largo plazo en el mercado español, con un enfoque claro en crecimiento sostenible, construcción de marca y liderazgo de categoría.

Sobre Grupo Emperador

Grupo Emperador International Brands forma parte de Grupo Emperador Spain, y es responsable de la distribución y desarrollo de su portafolio de productos.

Grupo Emperador Spain pertenece a Emperador Inc., que está integrada en el holding filipino de inversión Alliance Global Group, propiedad de la familia Tan, el mayor elaborador mundial de brandy, propietario de la marca más vendida de vinos de Jerez y el quinto productor global de Scotch whisky. Con presencia en más de 100 países, gestiona un amplio portafolio de marcas internacionales y continúa expandiendo su actividad en mercados estratégicos como España.