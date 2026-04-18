El mejor queso de España es azul: el sueño de 3 socios en una aldea gallega de 300 vecinos; cuesta solo 15 €

Esta semana se ha elegido el mejor queso de España en la 39.ª edición de Salón Gourmets, en un concurso en el que han participado 800 muestras de todo el país. Los productos han sido evaluados por 64 jueces y, tras dos fases clasificatorias y un total de 20 categorías, el queso Savel, de Airas Moniz, se ha impuesto como el mejor de todos.

El ganador ha destacado por sus cualidades organolépticas y su excelencia en elaboración, pero no ha sido el único en recibir premio. El queso Rey Silo Blanco, de Ernesto Madera, elaborado en Pravia (Asturias), ha obtenido el Champion Gold en los ICEX Cheese from Spain Awards.

Savel es un queso azul que expertos como Formaje definen como "rico en matices y en intensidad". "La leche del rebaño en pastoreo de vacas Jersey con la que se elabora (de altos porcentajes grasos) hace de este queso azul un queso de notas 'primitivas', salvajes, que no le restan, sin embargo, ni un ápice de elegancia: amargos ligeros, animales", describen.

"Su textura recuerda a la de la mantequilla. Savel pone a prueba a los paladares más entrenados y nos invita a ampliar nuestra tolerancia gustativa", añade esta tienda especializada en quesos artesanos y tienda online con sede en Madrid, donde puedes comprar Savel a 15,50 € los 300 gramos.

Savel es el proyecto de Airas Moniz, una quesería artesanal gallega ubicada en San Salvador de Asma, Chantada (Lugo). Se distinguen sobre todo por haber regresado a las fórmulas de ganadería tradicionales (de intensiva a extensiva) y por apostar por vacas de raza Jersey (pequeñas, con leche rica en grasa y proteínas), en lugar de Holstein o frisona (la habitual en ganaderías intensivas por volumen de leche, pero con menos calidad grasa para productos artesanales).

La quesería fue fundada en 2011 por Ana Vázquez, Ricardo Gómez y Xesús (Suso) Mazaira, tres amigos de la zona sin experiencia previa en quesería. Poco a poco, transformaron una ganadería intensiva en un sistema extensivo, asesorados por el maestro quesero José Luis Martín.

Además del queso Savel, otros de sus productos estrella son Terra, un queso de pasta blanda y corteza comestible, y Chantada, una mantequilla elaborada con centrifugación de leche cruda y fermentación natural.

El nombre de la quesería es un homenaje al trovador medieval Airas Moniz de Asma (siglo XII), un símbolo de innovación cultural en el mundo rural gallego. Como él, Airas Moniz busca combatir el despoblamiento con calidad artesanal y arraigo local.