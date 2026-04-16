El pueblo ideal para comer una paella de premio y recorrer a pie su Parque Natural: con un Conjunto Histórico del siglo XV

¿Te apetece comer bien y, además, visitar sitios nuevos e interesantes? Entonces acompáñanos en este artículo para conocer una joya oculta de la provincia de Valencia ubicada en la comarca de Camp de Túria.

Y es que allí encontramos Benissanó, un pequeño pueblo (apenas tiene 2.000 habitantes) que puede presumir de tener uno de los castillos mejor conservados de toda la Comunidad Valenciana.

Además, la localidad cuenta con una de las mejores paellas valencianas del mundo, galardonada con el primer premio en el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, entre otros reconocimientos. Así pues, estamos antes un destino obligatorio para los auténticos amantes de esta receta.

El castillo de Benissanó se construyó en el 1477 y sirvió de 'prisión' para el rey Francisco I de Francia en 1525, tras ser derrotado por las tropas de Carlos I en la batalla de Pavía. Se dice que el monarca quedó impresionado por el lujo de las estancias, un lujo que aún puede apreciarse a día de hoy: si entras a visitarlo, fíjate en los pavimentos de cerámica de Manises y los techos de madera originales. Te transportan a otra época.

Recorrer a pie el casco antiguo de Benissanó es una de las tareas imprescindibles si te acercas al pueblo, además podrás verlo todo en menos de una hora. Caminando por su trazado llano y amable podrás apreciar que aún se conservan tres de las cuatro puertas originales de entrada a la villa: el Portal de Llíria, el Portal de València y el Portal de Pou.

Dónde comer la mejor paella del mundo

Y cuando llegue la pausa para comer, ya sabes: apuesta por su exquisito arroz. El responsable de la buena fama gastronómica de Benissanó es el Restaurante Rioja, con el chef Vicente Rioja al frente, todo un templo local.

Abierto en 1924, el establecimiento se ha convertido en un auténtico lugar de peregrinaje no sólo para amantes del arroz, sino también para chefs de fama nacional e internacional, como José Andrés, que hace unos meses se dejó caer por el local.

Y no es para menos: como decíamos, su receta ha logrado numerosos premios a lo largo de los años, una receta que ellos definen como "una obra maestra, una pieza única del arroz valenciano resultado de cuatro generaciones de cocineros".

La auténtica paella valenciana a la leña la ofrecen a sólo 20 euros por comensal, con un suplemento de un euro si se le quiere añadir alcachofa fresca del Camp de Túria. ¡Un chollo!

También preparan otros arroces, como el arroz caldoso de pollo, conejo y alcachofa, los famosos arroz a banda y arroz del Senyoret, o una imponente paella de langosta.

Qué ver en los alrededores

Como seguro que querrás comer hasta reventar, luego toca otro paseo para compensar. Recomendamos moverse hasta la Sierra Calderona (a menos de 20 minutos en coche) o al Parque Natural del Túria (unos 10-12 minutos en coche, una hora y 15 minutos andando), ideal para rutas en bicicleta o caminatas junto al río.