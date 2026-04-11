El mejor pueblo español para recorrer a pie y comer un jamón de Teruel diferente: del siglo XII y Conjunto Histórico-Artístico

En la comarca del Matarraña, en Teruel, se ubica uno de los pueblos más bonitos de España. No lo decimos sólo nosotros: Valderrobres, Conjunto Histórico-Artístico, está considerado la 'Toscana aragonesa', aunque tiene una personalidad tan fuerte que no necesita comparaciones.

Nada más llegar te recibe un puente medieval de piedra sobre el río Matarraña que parece sacado de una película. Una vez cruzas el arco de la muralla y entras en un casco antiguo de calles empedradas, te encuentras con la joya de la corona: el Castillo-Palacio y la iglesia de Santa María la Mayor, un conjunto gótico impresionante que domina todo el valle.

Por si esto fuera poco, la localidad, con unos 2.500 habitantes, ofrece una gran cantidad de productos autóctonos de alta calidad, como el jamón de Teruel, el ternasco de Aragón o el melocotón de Calanda.

Qué comer en Valderrobres

Pero, más allá de sus increíbles productos, ¿dónde podemos sentarnos a tomar algo relajadamente después de un día haciendo turismo por la zona? Sin duda, en el restaurante Baudilio.

Abierto en 2012, este proyecto encabezado por Fabiana Arévalo, una chef de origen argentino que se enamoró del Matarraña, ofrece una cocina de autor y producto que ha sido distinguida con un Sol Repsol, lo que lo convierte en un referente no sólo en el pueblo, sino en todo Aragón.

No es un restaurante de menú del día al uso o de platos a la carta, sino un lugar donde vas a experimentar y a probar cosas creativas, pero con los pies en la tierra. En estos momentos cuentan con dos menús degustación: el Menú Contrapunto (58 €) y el Menú Mar (65 €), con platos como su guiso tradicional de galtas, el tartar de jamón de Teruel y su consomé, el panipuri de paté de cordero, la gamba roja con crema de curry o la secuencia de borraja en tres bocados.

Si te animas a ir, al ser un sitio pequeño (solo para unos 28 comensales) y muy solicitado, conviene reservar con antelación, sobre todo los fines de semana.

Qué ver en Valderrobres