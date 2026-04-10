Confirmado por la OCU: los mejores mejillones de lata son estos tres de marca blanca; gallegos y cuestan menos de 2€

Pocas cosas hay tan socorridas en una cocina como tener una buena lata de mejillones en escabeche en la alacena. Esa conserva que lo mismo te salva un aperitivo improvisado cuando llegan visitas sin avisar que te alegra una ensalada para cenar cualquier día entre semana.

Pero no todas las latas son iguales, y elegir bien no significa, necesariamente, gastar más dinero. Eso es justo lo que acaba de confirmar la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con su último análisis, en el que ha puesto bajo el microscopio 24 marcas de mejillones en escabeche.

El veredicto es sorprendente: de las cuatro latas con la puntuación más alta, tres son de marca blanca, cuestan menos de 2 € y llevan dentro mejillones gallegos.

Un análisis exhaustivo más allá de una simple cata

Como es habitual en sus estudios, la OCU no se ha limitado a abrir latas y probar. El proceso sigue siempre un método riguroso que, en este caso, consistió en la adquisición de unos diez envases por marca, todos del mismo lote, que se sometieron a un examen que abarcaba desde el etiquetado hasta un análisis de ADN para determinar la especie del molusco.

En el laboratorio se midió la composición nutricional, prestando especial atención a la sal, que en marcas muy conocidas como Albo, Calvo o Cuca alcanza niveles excesivos.

También se verificó que el tipo de aceite empleado en el escabeche fuese el declarado en la lista de ingredientes y se rastrearon posibles contaminantes como el cadmio o el mercurio.

En este último apartado, las noticias son buenas, pues ninguna muestra presentó problemas toxicológicos, aunque una de ellas, según explican, se acercaba al límite permitido.

Aun así, el factor que más pesa en la nota final es la cata, que representa un 30 % de la valoración total. Un panel de expertos evaluó aspecto, olor, color, sabor y textura de cada conserva, y ahí es donde las diferencias entre marcas se hicieron más evidentes.

Los gallegos, los mejores

Uno de los datos más interesantes del estudio es el origen del mejillón. Aunque tres de cada cuatro latas que se venden en España contienen producto nacional, casi siempre de las Rías Gallegas, un 25 % recurre a mejillón importado de Chile.

El problema es que no siempre es fácil saberlo porque al tratarse de un producto elaborado, las conservas no están obligadas a indicar la zona de cultivo.

Para salir de dudas, la OCU realizó análisis de ADN para identificar la especie, ya que el mejillón gallego (Mytilus galloprovincialis) y el chileno (Mytilus chilensis) son distintos. Con este aspecto aclarado, la conclusión del informe es clara: los productos de origen gallego han obtenido las mejores puntuaciones.

Los mejores mejillones de lata del súper

El producto mejor valorado del estudio es el Mejillón en Escabeche de Galicia de Eroski, con 90 puntos sobre 100 y un precio de 1,80 €.

Le siguen muy de cerca, empatados con 87 puntos, tres conservas que son Sal de Plata de Aldi (1,62 €), que se lleva además la distinción de Compra Maestra por su excelente relación calidad-precio; Mari Marinera de DIA (1,80 €); y Rianxeira Mejillones en Escabeche de las Rías Gallegas (2,25 €), la única marca de fabricante que se cuela en estas primeras posiciones.

En el otro extremo, las peor paradas han sido Ribeira Mejillones en Escabeche de Chile, con 70 puntos y un precio de 1,70 €, y la sorpresa negativa corresponde a Albo, una de las marcas más reconocidas del lineal, que con 69 puntos y un precio de 6,15 euros se sitúa a la cola del ranking. Pagar más, como ha quedado demostrado, no garantiza disfrutar de lo mejor.

Ricos en proteínas y con pocas calorías

En términos nutricionales, los mejillones en conserva salen muy bien parados en este análisis: son ricos en proteínas de calidad, aportan hierro, vitamina B12 y ácidos grasos omega 3, con un contenido calórico moderado.

Un alimento completo que, bien elegido, cuesta menos de dos euros. Así que la próxima vez que pasees por el lineal de conservas, ya sabes, mira hacia abajo, hacia las marcas blancas, y busca el sello gallego. Tu bolsillo y tu paladar te lo agradecerán.