Jason I. White, el ex Director de Fermentación que lidera la rebelión contra el abuso tras sufrir un infierno en Noma

Han pasado más de 10 años desde que Anthony Bourdain publicó Kitchen Condidentials, un libro en el que el cocinero y crítico relataba su historia personal tras 25 años de 'sexo, drogas, mal comportamiento y alta cocina'.

Sin embargo, la situación que refleja no se queda en una simple novela autobiográfica, como tampoco películas que han visibilizado el problema como Hunger, The Menu o la serie The Bear, son simplemente cine.

Lamentablemente, la violencia en las cocinas sigue siendo una realidad y estos días un tema candente tras las publicaciones por parte de Jason Ignacio White, detrás del perfil de @microbes_vibes, que apuntan a abusos cometidos por el chef Rene Redzepi y otros trabajadores del restaurante Noma, incluyendo testimonios de golpes en las costillas, pinchazos con tenedores y humillaciones.

Ambientes tóxicos, horarios desmedidos, trabajos mal pagados o incluso no remunerados, hasta agresiones, son los hechos que se señalan en repetidos mensajes de extrabajadores del restaurante de Copenhague que ha sido reconocido como el mejor del mundo por The World's 50 Best Restaurants en varias ocasiones.

Una experiencia en Noma, ahora que el restaurante este miércoles 11 de marzo abre su pop-up en Los Ángeles, cuesta casi 1.300 euros. Pero ese dinero no parece ser suficiente para cubrir el daño que algunos de sus trabajadores admiten haber sufrido.

Tampoco parecen haberlo sido las disculpas que este pasado sábado Redzepi ha compartido a través de su perfil de Instagram tras un artículo de ‘The New York Times’ que firma la periodista Julia Moskin sobre el tema.

“Aunque no reconozco todos los detalles de estas historias, puedo ver reflejado lo suficiente de mi comportamiento pasado en ellas como para comprender que mis acciones perjudicaron a quienes trabajaron conmigo. A quienes han sufrido bajo mi liderazgo, mi mal juicio o mi enojo, les pido disculpas profundamente y he trabajado para cambiar” se disculpaba.

Una esperada respuesta del propietario de Noma por el sector que se ha hecho eco estos días de las acusaciones compartidas por parte de White.

White también puso en marcha una web llamada 'Noma Abuse', en la que invita a profesionales de la alta cocina de todo el mundo a compartir testimonios, quejas y denuncias sobre los restaurantes donde consideran que fueron peor tratados o sufrieron malas condiciones laborales.

Hasta entonces tanto Noma como Redzepi habían permanecido en silencio. Tras las acusaciones de White, el pasado 17 de febrero desde Cocinillas El Español se contactó con el restaurante, que prefirió no pronunciarse respecto al tema.

Aunque estos hechos hayan salido a la luz este pasado 6 de febrero, Redzepi ya hizo pública en el pasado la violencia verbal y física a la que había sometido a sus empleados y ‘stagiers’ durante años.

El danés reconoció su comportamiento violento en 2015, en un texto publicado en la revista Lucky Peach y en la web de MAD, donde escribió que había sido “un bully” gran parte de su carrera y que había gritado y empujado a gente. También admitió que había acudido a terapia y estaba trabajando para cambiarlo.

Mientras en las redes se libra una batalla de acusaciones, testimonios, justificaciones, arrepentimientos y perdones, White, ex-director de Fermentación de Noma, está liderando una protesta que tendrá lugar este miércoles 11 de marzo frente a la puerta del pop-up que conduce el restaurante en Los Ángeles.

White formó parte del equipo de fermentación de Noma hasta 2022 y colaboró también en el lanzamiento de Noma Projects, la iniciativa con la que el restaurante quiso trasladar parte de su conocimiento culinario al ámbito doméstico a través de productos envasados. Tras dejar Noma en 2022, su trayectoria profesional se ha desarrollado en este campo.