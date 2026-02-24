Abre en España el restaurante italiano más querido por los famosos de Nueva York: triunfa con su pizza de trufa negra

Serafina, los emblemáticos restaurantes italianos de moda entre los famosos en Nueva York, desembarcan en España con la apertura de su primer establecimiento en la Milla de Oro de Marbella, uno de los enclaves más exclusivos de la Costa del Sol.

La marca, nacida en el corazón de Manhattan hace más de tres décadas, se ha consolidado como un referente de la cocina italiana contemporánea y del lifestyle ligado a la buena mesa y al ambiente sofisticado.

Hoy suma 13 localizaciones sólo en Nueva York y ha extendido su sello a otras grandes ciudades del mundo, como Londres, Dubái, Miami, Roma o Milán, en Italia, país de origen de sus fundadores, los empresarios Vittorio Assaf y Fabio Granato.

Convertida en punto de encuentro habitual de figuras influyentes del ámbito cultural, artístico y empresarial de la Gran Manzana, Serafina ha visto pasar por sus mesas a un sinfín de rostros conocidos.

Entre sus clientes habituales figuran estrellas de la talla de George Clooney, Leonardo DiCaprio, Lady Gaga o Michelle Pfeiffer, que encuentran en sus locales un ambiente discreto, cosmopolita y siempre animado. Ese espíritu es el que la firma quiere trasladar ahora al sur de España con su desembarco en Marbella.

Serafina aterriza en la Milla de Oro marbellí con la intención de abrir oficialmente en los próximos meses "un espacio con identidad propia", tal y como han confirmado a EFE Assaf y Granato.

"Marbella representa a la perfección el espíritu de esta nueva etapa para Serafina, cosmopolita, vibrante y profundamente conectada con el placer de vivir", ha señalado Assaf durante una visita a la Costa del Sol en la que han abierto el restaurante para un reducido grupo de amigos a modo de ensayo general, una primera toma de contacto con la ciudad y su público.

Con una visión de la cocina italiana que ha sabido integrarse en destinos de referencia y dialogar con públicos diversos, la llegada de Serafina a Marbella pretende introducir "una propuesta con historia, identidad y proyección" que va más allá de la etiqueta de restaurante para convertirse en un auténtico espacio de estilo de vida, subrayan sus fundadores.

"Movidos por la misma pasión del primer día, llegar a Marbella nos permite compartir nuestra filosofía de vida en un entorno único y con una comunidad internacional que entiende y valora nuestra propuesta", apunta Granato.

La carta reunirá grandes clásicos de la gastronomía italiana y algunos platos icónicos de la casa, como la pizza a la trufa negra, la de queso y pimiento con Pecorino de Moliterno, los farfalle al limoncello con gambas, la lubina con patata crujiente y el tradicional tiramisú, además de una cuidada selección de entrantes —vitello tonnato, burrata con jamón ibérico, tartar de atún—, así como pastas y arroces al estilo italiano preparados al momento.