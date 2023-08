Los 13 consejos básicos de ChatGPT para hacer una compra saludable en el supermercado

Las vacaciones son un momento especial en nuestros hábitos alimenticios: probamos platos nuevos en los viajes, comemos fuera a menudo, picoteamos más entre horas, incorporamos los helados a nuestra dieta... Sin duda, la gastronomía es una de las protagonistas del verano y mejora cualquiera de nuestros planes (de hecho, puede ser un plan en sí mismo).

Como expresa la gastrónoma Claudia Polo a través de Soul in The Kitchen (@soulinthektichen en Instagram), su estupendo proyecto de alimentación consciente, no es necesario "compensar" los cambios en nuestra rutina alimentaria después de las vacaciones, no obstante, muchas personas aprovechan este momento para tratar de comer mejor y equilibrar sus comidas.

De hecho, según los resultados de un informe de la empresa de análisis de mercados de consumo NPD Group, los españoles somos los más preocupados de Europa en seguir una dieta saludable después de la pandemia (86%), seguidos de los italianos (80%), los británicos (69%), los franceses (56%), los rusos (50%) y los alemanes (42%). Es por ello que hemos decidido preguntar a la inteligencia ChatGPT por algunas recomendaciones para hacer una correcta compra saludable. Os dejamos sus respuestas a continuación.

Una mujer busca en su teléfono el valor nutricional de unos alimentos del supermercado.

¿Qué consejos ofrece ChatGPT para hacer una compra saludable?

Planifica con antelación: Antes de ir de compras, elabora una lista detallada de lo que necesitas. Esto te ayudará a evitar comprar productos innecesarios o poco saludables impulsivamente. Llena tu carrito de la compra con alimentos frescos: Prioriza frutas y verduras frescas. Estos alimentos son ricos en vitaminas, minerales y fibra, y son esenciales para una dieta saludable. Lee las etiquetas nutricionales: Aprende a interpretar las etiquetas nutricionales para conocer la cantidad de calorías, grasas, azúcares y otros nutrientes en los productos que estás considerando comprar. Esto te ayudará a tomar decisiones informadas. Opta por alimentos integrales: Elige granos enteros en lugar de productos refinados. Los granos enteros contienen más fibra y nutrientes que los granos refinados. Limita los alimentos procesados: Reduce la cantidad de alimentos altamente procesados en tu carrito. Estos suelen ser altos en grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio. Controla el tamaño de las porciones: Compra porciones que se adapten a tus necesidades. Evita las porciones excesivamente grandes, ya que esto puede llevar al consumo excesivo de calorías. Elige fuentes magras de proteínas: Opta por carnes magras, pescado, aves de corral sin piel, legumbres y productos lácteos bajos en grasa. Estas opciones son ricas en proteínas sin agregar demasiadas grasas. Limita las bebidas azucaradas: Evita las bebidas con alto contenido de azúcares añadidos, como refrescos y jugos procesados. En su lugar, opta por agua, infusiones de hierbas o bebidas sin azúcar. Compra grasas saludables: Elige grasas saludables, como las presentes en el aceite de oliva, aguacates, nueces y pescado graso. Estas grasas son beneficiosas para tu salud cardiovascular. Lee la lista de ingredientes: Familiarízate con los ingredientes que contiene un producto. Si la lista es larga y contiene muchos ingredientes desconocidos, es posible que sea un alimento altamente procesado. Evita comprar cuando tengas hambre: Ir de compras con hambre puede llevar a decisiones impulsivas y a la compra de alimentos poco saludables. Considera opciones orgánicas y locales: Si es posible, elige productos orgánicos y locales. Los alimentos orgánicos suelen contener menos pesticidas y productos químicos, y los productos locales pueden ser más frescos. Compra con moderación: No es necesario comprar grandes cantidades de alimentos. Compra lo que necesitas para la semana y evita el desperdicio de alimentos.

