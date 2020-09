El Palace Madrid vuelve con una oferta gastronómica y musical más animada que nunca

Solo una Guerra Civil había conseguido que el Palace, uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid, cerrase sus puertas en más de un siglo de historia. Nadie esperaba que una pandemia global fuese la causante del segundo cierre que ha durado cinco meses.

The Westin Palace vuelve a estar abierto desde el pasado 27 de agosto, recibiendo de nuevo a huéspedes y ciudadanos tanto de Madrid como visitantes, ya sea para tomar un café, gozar de la comida del chef José Luque en su restaurante La Rotonda, o disfrutar de una zarzuela bajo su espectacular cúpula de cristal en los domingos de Opera & Lunch.

Vuelve el Opera & Lunch del Palace

Uno de los eventos más especiales e icónicos del Palace son los domingos de Opera & Lunch. Dos horas de disfrute en las que podemos maravillarnos ante una ópera en directo mientras disfrutamos del espléndido espacio que nos rodea.

Con la reapertura del hotel vuelve también Opera & Lunch, y desde el próximo 6 de septiembre el Palace se volverá a llenar de música, buena comida y su simbólico ambiente.

Opera & Lunch en el Palace Madrid

El almuerzo, que tradicionalmente se trataba de un buffet, ha pasado por motivos de higiene y seguridad a ser un menú servido en mesa. Este incluye las bebidas, aperitivos como el foie-gras o el baocata de cochinita pibil, entrantes como el carpaccio de gamba o los puerros a baja temperatura, la merluza asada, el tournedó de ternera y dos postres.

Durante septiembre se podrá disfrutar de la zarzuela El Barberillo de Lavapiés, una zarzuela en tres actos en verso, con libreto de Luis Mariano de Larra y música de Francisco Asenjo Barbieri. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela el 19 de diciembre de 1874, consiguiendo gran éxito de crítica y público. La zarzuela corresponde a un argumento pseudohistórico de intrigas políticas. La obra parodia a la más famosa ópera bufa italiana, Il barbiere di Siviglia de Rossini.

El Opera & Lunch del Palace se celebra de 13:30 a 15:30 cada domingo y el precio es de 87€ por persona, que incluye la ópera, comida y bebida. Además, temporalmente el hotel está incluyendo el parking en el precio, por lo que es un momento perfecto para aprovechar.

Las reservas se pueden hacer a través de la web de La Rotonda del Palace.

El Palace refuerza sus protocolos de seguridad

El hotel ha reforzado todas las medidas de higiene y seguridad frente la pandemia de la COVID-19. Se ha eliminado el buffet del desayuno, siendo ahora a la carta y se han incluido nuevas opciones de comida como el Grab & Go, un concepto que intenta llevar el take away al hotel: se pide comida desde la habitación que se entrega empaquetada o se recoge directamente en el restaurante.

Hotel The Westin Palace Madrid

Durante estos meses en los que el hotel ha estado cerrado ha sido protegido y vigilado por un reducido equipo de profesionales que han trabajado duramente para que el edificio se mantuviera en perfecto estado y a salvo de cualquier incidencia, paralelamente se han llevado a cabo procedimientos e iniciativas que han reforzado sus protocolos de higiene, limpieza y seguridad en línea con compromiso de limpieza de Marriott International.

De este modo, el hotel ha implementado nuevos protocolos de limpieza que elevan aún más sus exigentes estándares, aumentando la frecuencia de limpieza en zonas comunes y habitaciones, con desinfectantes de grado hospitalario.

Asimismo, el hotel promoverá el uso de nuevas tecnologías que reducen el contacto para garantizar la completa seguridad de huéspedes y empleados: check in y check out a través de la aplicación Marriott Bonvoy, la apertura de la puerta de la habitación mediante el mismo sistema o la posibilidad hacer cualquier petición a través de un servicio de chat interactivo con los empleados del hotel. Todo ello con el objetivo de hacer la estancia más segura para sus huéspedes, clientes y empleados.