José Andrés, chef: “En una paella lo importante no son los ingredientes, sino el punto de cocción del arroz"

El aclamado cocinero asegura que este plato tiene un poder conciliador y representa un espacio en el que siempre hay lugar para el entendimiento.

La paella es mucho más que un icono culinario; es ese plato tradicional español capaz de reunir a la familia y a los amigos alrededor de una mesa para compartir algo más que una buena comida.

Sin embargo, en un entorno actual marcado por la prisa, la polarización y las notificaciones constantes de nuestras pantallas, encontrar espacios reales de entendimiento se ha convertido en una tarea cada vez más compleja.

Nos cuesta quedar sin antes cuadrar agendas con semanas de antelación,y las conversaciones en redes sociales suelen inclinarse más hacia el enfrentamiento que hacia el diálogo.

Por suerte, en medio de todo este ruido, la gastronomía sigue conservando un refugio infalible donde las diferencias se diluyen y el tiempo parece desacelerar: la mesa compartida. Y, muy especialmente, la paella. Como bien ha demostrado Arroz La Fallera.

Un espacio de consenso

No se trata únicamente de una receta icónica o del plato preferido para el 45% de los españoles (según el Estudio La Fallera: La paella, el plato que une a todos los españoles, impulsado por la emblemática marca de arroz).

Este plato es, ante todo, un ritual social y un espacio de consenso.

Los datos revelan una realidad: el 85% de los españoles cree que compartir una paella puede ayudar a reconciliarse tras un conflicto.

Un 54% asegura que ha limado asperezas y un 44% reconoce haber hecho las paces directamente alrededor de una.

El poder curativo del arroz

Pero, ¿qué ocurre exactamente cuando nos sentamos en torno a este manjar?

De acuerdo con la investigación, el ambiente que se genera con esta comida modifica nuestra predisposición al diálogo.

El 93% de las personas encuestadas asegura estar más dispuesta a escuchar sin interrumpir, un 92% afirma que debatiría con respeto y otro 92% que buscaría puntos en común en lugar de centrarse en las diferencias.

Anabel Ballester, del equipo de marketing de Arroz La Fallera, explica que la paella nos invita a hacer una pausa, escuchar con más atención y encontrar aquello que nos conecta incluso cuando nuestras ideas se contraponen.

Esta capacidad reconciliadora trasciende cualquier barrera personal o ideológica.

Tres de cada cuatro españoles definen la paella como un "plato de consenso", e incluso un 65% afirma que la compartiría con un amigo del que se ha distanciado.

Un 58% haría lo propio con alguien que piense de forma totalmente opuesta e, incluso, un 24% aceptaría sentarse a comerla con una expareja.

Diez años del hito que unió a internet

El poder de unión de este plato de tradición española no es un concepto nuevo para Arroz La Fallera.

La marca valenciana ya logró una hazaña histórica hace una década. En 2016 impulsó la Operación #PaellaEmoji, una campaña internacional que movilizó a miles de personas en los cinco continentes y que llevó a los responsables del proyecto desde Valencia hasta Silicon Valley y Japón.

El resultado de aquel movimiento popular fue histórico: el PaellaEmoji se convirtió en la primera iniciativa impulsada por una marca en convertirse en emoji oficial.

Como destaca Claudia Martín Hernández, Brand Manager de la marca, las personas que en su día se movilizaron en el entorno digital para conseguir el emoji son las mismas que hoy siguen reuniéndose en la vida real para celebrar y acercar posturas en torno a una mesa.

Del icono digital al abrazo real

Coincidiendo con el décimo aniversario de esta conquista digital, Arroz La Fallera ha decidido dar un paso más y resignificar el propio PaellaEmoji.

En palabras de Anabel Ballester, al igual que enviar una bombilla representa tener una idea o el fuego transmite energía, enviar el icono de la paella en una conversación de mensajería debería convertirse en la invitación definitiva para solucionar un conflicto, rebajar tensiones y propiciar un encuentro cara a cara.

Para demostrar que es posible volver a encontrarse sin necesidad de pensar igual, la marca ha lanzado un reto titulado “La Paella Imposible”.

La propuesta consiste en invitar a David y Pablo —dos conocidas figuras de la cultura popular que representan posturas y visiones francamente distantes— a sentarse juntos alrededor de una paella valenciana para limar sus diferencias.

El chef José Andrés se suma al reto

Este desafío ha contado con un impulso decisivo gracias a la incorporación de una de las figuras más reconocidas de la gastronomía mundial: el chef José Andrés, Premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2021 y fundador de World Central Kitchen.

El cocinero asturiano se ha sumado a La Paella Imposible y ha lanzado una propuesta tentadora: si David y Pablo aceptan sentarse juntos antes del 20 de septiembre –coincidiendo con el Día Mundial de la Paella– será él mismo quien cocine la paella para la ocasión.

Para José Andrés, la paella representa un espacio en el que siempre hay lugar para el entendimiento.

“La paella es generosa, siempre puede comer alguien más. Donde nos sentamos seis, podemos ser doce. Y cuando estamos juntos alrededor de una mesa, podemos compartir, escucharnos y pensar en un mañana mejor”.

Además, el experto da un consejo para que se alcance la maestría preparando este plato.

"En una paella hay algo más importante que los ingredientes que usemos: el punto de cocción del arroz", expresa.

Apunta que una paella siempre "debe tener el grano seco, suelto, entero y sabroso". "Para conseguirlo, la mejor elección es el Arroz Bomba La Fallera. La textura de este tipo de arroz seco es la que los valencianos trasladan a la paella a través de una gran técnica y dominio del arroz redondo", añade.

Con esta alianza, Arroz La Fallera busca demostrar que la buena cocina sigue siendo el vehículo para volver a lo esencial: mirarnos a los ojos, escucharnos con respeto y descubrir que siempre es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

"José Andrés, chef: “La paella es generosa, siempre puede comer alguien más. Donde nos sentamos 6, podemos ser 12"", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Arroz La Fallera.