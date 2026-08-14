El mercadillo junto al mar ideal para visitar los sábados por la tarde: 120 puestos de comida, ropa y artesanía a buen precio

Un pueblo bonito, un paseo marítimo con vistas al Atlántico y un mercadillo que lo anima con más de 100 puestos cada tarde de sábado.

El plan es el Feirón de Sada, en la comarca coruñesa de As Mariñas, una cita semanal que lleva décadas funcionando y que sigue llenando las calles del centro cuando en el resto de Galicia los mercadillos ya han recogido los tenderetes.

El feirón, que así se llama popularmente en Galicia a los mercadillos de mayor arraigo, se viene celebrando desde 1977, casi cinco décadas de actividad ininterrumpida, todos los sábados del año.

En ese tiempo ha pasado de ser una feria de abastecimiento para los vecinos a convertirse en uno de los mercadillos más conocidos del área metropolitana de A Coruña.

Se monta en la calle Linares Rivas y su entorno -Plaza de España, Oleiros, Pontedeume y la zona de As Brañas-, a un paso del frente marítimo en plena ría de Betanzos.

120 puestos y precios asequibles

El mercadillo, que cada sábado congrega a más de un centenar de feriantes, puede separarse en dos sectores.

El primero, el textil, con ropa, calzado y complementos, con artículos que suelen tener precios económicos, que es lo que buscan buena parte de los visitantes.

El segundo sector es el de la alimentación, donde se pueden comprar frutas, verduras y hortalizas de temporada, muchas de productores de la comarca, además de productos gallegos como pan, embutidos, legumbres y queso.

Es aconsejable ir pronto si lo que se desea es adquirir productos frescos, pues las primeras horas permiten elegir lo mejor antes de que se agote. Aunque también es cierto que, cuando se acerca la hora de cierre, se pueden conseguir precios más ventajosos si se domina el arte del regateo.

La oferta se completa con algunos puestos de artesanía y cerámica.

Un mercadillo que se celebra por las tardes

Los mercadillos gallegos suelen ser por las mañanas, se montan al amanecer y a las dos de la tarde ya no queda nada. Aquí ocurre justo al revés. El Concello de Sada fija el horario oficial de 15:00 a 20:00, aunque el ambiente suele empezar sobre las cuatro de la tarde.

Esa singularidad tiene como ventaja que permite hacer plan completo de sábado sin madrugar. Recados por la mañana, comida tranquila, mercadillo por la tarde, paseo por la playa cuando baja el sol y cena en el pueblo.

¿Cómo llegar a Sada?

Sada está a unos 20 kilómetros de A Coruña y muy bien comunicada gracias a la proximidad de los enlaces con N-6, la A-6, la AP-9 y la AG-13. Además, hay aparcamientos públicos a menos de 300 metros de los puestos, aunque los sábados por la tarde se llenan.

El coche es la mejor opción si después de curiosear por el mercadillo quieres quedarte a cenar, pero existe la alternativa del autobús interurbano.

Varias líneas de la red de transporte público de la Xunta, operadas por Alsa-Cal Pita, unen A Coruña con Sada por dos itinerarios distintos -por Oleiros y por Santa Cruz- y llegan hasta la parada de Correos, en pleno centro coruñés.

El trayecto ronda la hora, según paradas. La parada de Concello de Sada queda a menos de 200 metros del mercadillo. Conviene revisar horarios antes de salir, porque los servicios de fin de semana son más espaciados que los de diario y pueden cambiar según la temporada.

¿Qué ver en Sada?

Una vez en Sada, merece la pena dedicarle un rato a visitar su entorno. A cinco minutos andando del feirón está La Terraza, el edificio más llamativo del pueblo.

#acoruña #sada #arquitectura #patrimonio ♬ sonido original - Disfrutar Coruña @disfrutarcoruna *La Terraza de Sada* ✨Un precioso edificio modernista atribuido a Antonio López Hernández, construido en 1912 en los Jardines de Méndez Núñez como espacio de ocio para la burguesía coruñesa. ✨Entre 1919 y 1920 (en algunos archivos consta que hasta 1923) es trasladado a Sada, tras ser adquirido por la familia Fariña. Y hoy es restaurante-cafetería. ✨Del lamentable estado actual del edificio 😢 prefiero no pronunciarme demasiado; hay una asociación en defensa de la conservación de este edificio, pero no hay acuerdo para su restauración. ✨Como siempre, mis vídeos son pequeñas píldoras de información para invitar al conocimiento del patrimonio cultural. ¿Conocías la historia de este edificio? 👉🏽 @disfrutarcoruna #coruña

Se trata de una construcción modernista de madera, hierro forjado y vidrio de llamativos colores levantada en 1912 en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña y trasladada por piezas a Sada y vuelta a montar en 1923.

Fue declarada Bien de Interés Cultural en 2020 y hoy funciona como cafetería-restaurante y sala de conciertos, aunque lamentablemente su estado de conservación ahora mismo no sea el más adecuado.

Merece la pena también callejear por los barrios marineros de A Tenencia y Fontán, con sus fachadas de colores y detalles modernistas, subir a las ruinas del castillo de Fontán y asomarse al puerto deportivo, uno de los mayores de Galicia.

Otro plan sería visitar el humedal de As Brañas, el paseo marítimo desde la playa de As Delicias y, en el interior del municipio, el Museo Carlos Maside, dentro del complejo de Cerámicas do Castro.

El Pazo de Meirás también se puede visitar con reserva previa gratuita a través de la web del Concello.