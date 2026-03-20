EEUU, cada vez más cerca del taxi volador: solo costará 2,5 dólares hacer una carrera de un kilómetro y medio

Las claves nuevo Generado con IA EEUU impulsa los taxis voladores eléctricos, con tarifas de 2,5 dólares por milla, para transformar la movilidad urbana y evitar atascos. Miami se posiciona como epicentro mundial de pruebas de taxis aéreos, con empresas como Vertical Aerospace y Archer Aviation liderando el desarrollo. España también avanza en esta tecnología, con Crisalion Mobility probando sus aeronaves eléctricas en Málaga y rutas previstas hacia Marbella y Gibraltar. Estos taxis voladores funcionan con baterías eléctricas, generan poco ruido y buscan convertirse en una alternativa real al tráfico urbano tradicional.

Durante décadas, el cine imaginó ciudades atravesadas por coches voladores antes del año 2000. El calendario falló, pero este concepto tecnológico vuelve con fuerza. Ahora, los primeros taxis aéreos eléctricos están a punto de conquistar definitivamente el cielo urbano.

La movilidad atraviesa una transformación profunda, probablemente la mayor desde la expansión del automóvil. Estados Unidos acelera el desarrollo de aeronaves eléctricas pensadas para evitar los atascos interminables que paralizan a muchas de sus grandes metrópolis actuales.

Empresas como Vertical Aerospace y Archer Aviation han convertido a Miami en el epicentro mundial de estas pruebas. Sus aeronaves eVTOL despegan verticalmente como un helicóptero y vuelan con la eficiencia y el silencio de un avión comercial convencional.

Stuart Simpson, consejero delegado de Vertical Aerospace, explicó a EFE que Miami ofrece condiciones ideales para esta tecnología. El directivo aseguró que la ciudad será pionera mundial en operar este servicio aéreo gracias a su entorno comercial.

Simpson también señaló que el objetivo es alcanzar niveles de seguridad comparables a los de un Airbus comercial. Según explicó, la probabilidad de fallo se sitúa cerca de uno entre mil millones en cada operación realizada.

La Casa Blanca ha impulsado este sector mediante órdenes ejecutivas recientes que agilizan las certificaciones de la FAA. El objetivo es que Estados Unidos lidere esta industria frente al avance de competidores internacionales, especialmente en el pujante mercado asiático.

La clave reside en el precio previsto para el usuario final. La industria calcula que el trayecto costará unos 2,5 dólares por cada milla recorrida, una cifra pensada para transformar una tecnología experimental en un transporte cotidiano y masivo.

Florida ya construye en Orlando el primer centro de pruebas aéreas del país, con una extensión de 475 acres. Esta infraestructura permitirá validar la seguridad de los trayectos entre Miami y Palm Beach en apenas diez minutos de vuelo.

El modelo "Midnight" de Archer, que ya realiza pruebas sobre el terreno, puede recargar sus baterías en solo doce minutos. Esta velocidad de carga es fundamental para garantizar una rotación constante de pasajeros en los vertipuertos más concurridos.

España también se prepara

El avance de los taxis aéreos no se limita a Estados Unidos. España también busca su lugar en esta nueva industria tecnológica. La empresa Crisalion Mobility ha consolidado sus acuerdos para desplegar las primeras diez aeronaves eléctricas en Málaga.

Tras los acuerdos estratégicos de preventa, el proyecto español ha entrado este año en su fase crítica de ensayos. El modelo Integrity ya realiza pruebas de vuelo avanzadas para validar su comportamiento en entornos urbanos y condiciones de viento.

Este modelo cuenta con una envergadura de 15 metros y capacidad para cinco pasajeros. Su sistema FlyFree, tecnología patentada en España, permite mantener una estabilidad excepcional mediante un software que controla de forma independiente cada uno de sus rotores.

Las rutas previstas conectarán el Aeropuerto de Málaga con nodos estratégicos como Marbella y Puerto Banús. El plan incluye trayectos hacia Ronda y posibles enlaces rápidos con Gibraltar, transformando la movilidad en toda la Costa del Sol malagueña.

A diferencia de los helicópteros convencionales, estas aeronaves funcionan exclusivamente con potentes baterías eléctricas. Desde tierra generan un ruido mínimo, lo que facilita instalar vertipuertos en hoteles, centros comerciales y otros puntos neurálgicos de las ciudades.

En España, el proyecto cuenta con el respaldo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Si los planes se cumplen, los taxis voladores podrían convertirse en una alternativa real para aliviar los históricos atascos de la AP-7.