Tecnología de vanguardia para una cirugía sin complicaciones

El Hospital Universitari Dexeus utiliza la cirugía robótica para operar la apnea del sueño sin necesidad de incisiones externas.

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Universitari Dexeus ha realizado una intervención pionera con el robot Da Vinci Xi para tratar la apnea del sueño de forma mínimamente invasiva. La cirugía robótica permite operar zonas complejas como la base de la lengua sin incisiones externas, reduciendo dolor, inflamación y complicaciones postoperatorias. El Da Vinci Xi y su última versión, Da Vinci 5, ofrecen máxima precisión y recuperación más rápida, aplicándose también en tumores de orofaringe. El grupo Quirónsalud cuenta con más de 20 plataformas Da Vinci y robots especializados en traumatología para cirugías de rodilla y cadera, mejorando la personalización y eficacia de los tratamientos.

La cirugía robótica está permitiendo avances hasta hace no mucho impensables. Sistemas cada vez más precisos son capaces de lograr su objetivo con un daño mínimo a los tejidos y, por tanto, mejorar notablemente la calidad de vida de los pacientes.

Es el caso de la apnea del sueño, una condición que ha crecido nada menos que un 45% en las últimas décadas y que se estima que en España afecta a siete millones de personas.

Un equipo del Hospital Universitari Dexeus ha realizado una intervención para ampliar y estabilizar la vía aérea de un paciente y así restaurar la respiración normal.

Para ello ha utilizado el robot Da Vinci Xi, una plataforma quirúrgica último modelo que permite alcanzar la base de la lengua y realizar la cirugía a través de la boca, sin incisiones externas y con una precisión milimétrica.

Hay que tener en cuenta que su objetivo es una de las regiones anatómicas más complejas del cuerpo humano, fundamental en tres funciones vitales: la respiración, la deglución y el habla.

"Esta técnica nos permite tratar la apnea del sueño con mayor precisión, menos invasividad y una mejor recuperación del paciente", explica Domingo Graterol, especialista del Servicio de Otorrinolaringología del centro y, junto a Assumpta Ros, ha liderado esta intervención, que se llevó a cabo el pasado 9 de mayo.

"El paciente presenta menor dolor postoperatorio, menor sangrado y una menor inflamación de la vía aérea. Además, se reduce el daño tisular, lo que minimiza la aparición de complicaciones, permite estancias hospitalarias más cortas y una reincorporación más temprana a la vida normal".

A la vanguardia de la cirugía robótica

El robot Da Vinci Xi permite una visión ampliada y detallada del campo quirúrgico, fundamental para identificar con precisión el tejido patológico y realizar una resección selectiva de las estructuras que obstruyen la respiración asegurando el máximo respeto por los tejidos sanos circundantes.

Esta plataforma también está indicada en tumores de orofaringe, que son lesiones oncológicas localizadas en las amígdalas, la base de la lengua o las paredes de la garganta.

"Esta técnica nos permite tratar tanto la apnea del sueño como tumores de la garganta con mayor precisión, menos invasividad y una mejor recuperación para el paciente", señala Graterol.

El Da Vinci Xi es una de las más de 20 plataformas Da Vinci que tiene instaladas el grupo Quirónsalud, del que forma parte el Hospital Universitari Dexeus.

Además, ha incorporado recientemente los primeros tres robots Da Vinci 5 en España, la última y más sofisticada evolución de la plataforma, diseñada originalmente por ingenieros de la NASA y que permite una máxima precisión eliminando el temblor humano y ofreciendo una visión 3D de alta definición.

Esto permite realizar procedimientos altamente complejos de una forma mínimamente invasiva, que reduce los tiempos de estancia hospitalaria (en la mayoría de los casos, lo hace a la mitad) y mejora la calidad de vida de los pacientes.

Además, en el área de traumatología cuenta con 10 robots ROSA y CORI, especializados en cirugías de reemplazo articular de rodilla y cadera. Estos sistemas de asistencia robótica permiten realizar una planificación quirúrgica 3D personalizada según la anatomía de cada paciente, garantizando una colocación de prótesis exacta y un mayor respeto por los tejidos blandos.