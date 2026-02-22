Nitazenos, el nuevo opioide sintético que alerta a Europa: hasta 500 veces más potente que la heroína

Los nitazenos son utilizados con frecuencia para adulterar la heroína. EFE

El 1 de mayo de 2019, China, presionada por Estados Unidos, comenzó a regular el fentanilo como sustancia narcótica.

La industria química –legal– del país lo sacó de su catálogo y se puso a encontrar alternativas.

Rebuscando viejos artículos científicos de los años 50 y 60, dieron con unas sustancias que la farmacéutica suiza CIBA (que en los 90 se uniría a Sandoz para formar la multinacional Novartis) había sintetizado y luego abandonado.

La razón del abandono es que eran demasiado potentes: los nitazenos pueden serlo hasta 500 veces más que la heroína y diez veces más que el fentanilo.

En 2023, las notificaciones de estos opioides sintéticos ya superaban a las de fentanilo en el Sistema de Alerta Temprana de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen.

En Europa, al menos 20 países han detectado su presencia y en ocho se han reportado muertes por sobredosis: 362 en total.

Un reciente estudio publicado por el King's College de Londres advierte que pueden añadirse hasta 120 más, un tercio del total, porque esta sustancia se degrada rápidamente y puede no detectarse en las muestras toxicológicas.

En España se ha detectado al menos dos veces, en los años 2022 y 2023. Aunque el riesgo de problema para la salud pública es bajo, expertos advierten que puede ser mayor que el del fentanilo.

Los nitazenos –pues son una familia entera de compuestos– son agonistas del receptor opioide μ que fueron investigados por primera vez en los años 50 como analgésicos.

¿El problema? Que algunos de ellos eran hasta 500 veces más potentes que la heroína.

A corto plazo, provocan euforia y depresión respiratoria. A largo plazo generan tolerancia y un alto riesgo de adicción.

Por tanto, los nitazenos quedaron abandonados en un cajón y nunca fueron comercializados, al contrario que el fentanilo.

Estas sustancias son una bomba de relojería. Un informe realizado por la agrupación de investigadores Episteme Social para la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas lo exponía así.

"El margen de seguridad de los nitazenos es mínimo. Solo unas decenas de microgramos diferencian la dosis activa de la dosis mortal. En algunos nitazenos, la dosis activa en unas personas es la dosis mortal en otras. Las sobredosis son recurrentes".

Indistinguible de otras drogas

El problema surge porque la persona ni siquiera sabe que lo consume. Muchos narcotraficantes utilizan nitazenos para adulterar otras drogas, principalmente la heroína.

Como gran parte de las sustancias sintéticas, su aspecto lo hace muy difícil de diferenciarse de otras.

Suelen encontrarse en forma de polvo o cristales y puede ser de color blanco, marrón amarillo, "lo que los hace indistinguibles para el ojo humano de cualquier otra droga de abuso", advierte el informe de Episteme Social.

Los autores del trabajo señalan que los nitazenos son una amenaza para España, pero de nivel bajo, pues "mientras haya suministro de heroína afgana, los fentanilos y otros opioides sintéticos carecerán de demanda".

La producción de esta última droga se ha incrementado en los últimos años y, además, su tráfico está en manos de grandes bandas criminales turcas, que "difícilmente entablarían negocio con China ya que consideran que oprime a los uigures, pueblo de origen túrquico".

De hecho, señalan que la presión policial ha desincentivado su uso. En Australia se detectaron grandes cantidades de nitazenos en aguas residuales: concluyeron que, lejos de aumentar su consumo, se trataba de un distribuidor que se libró de ellos al no verles salida.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia. En 2024 se notificaron 333 muertes relacionadas con estas sustancias en Reino Unido; investigadores del King's College de Londres acaban de publicar un estudio que afirma que pueden ser un tercio más.

Al analizar muestras de ratas a las que habían inducido una sobredosis, observaron que, en las condiciones reales de análisis toxicológicos, solo se detectaba el 14% de la sustancia.

Al aplicar estos resultados con los datos de muertes por drogas en Birmingham en 2023 concluyeron que podía haber hasta un tercio más de defunciones relacionadas con la sustancia.

Caroline Copeland, una de las autoras del trabajo, señala a The Guardian que "si el nitazeno se degrada en muestras post-mortem, casi con toda seguridad estamos infraestimando el verdadero número de muertes que está causando".

La buena noticia es que, al igual que el fentanilo, la naloxona es un antídoto eficaz frente a la sobredosis.

No obstante, el informe de Episteme Social advierte que "puede requerir dosis más altas" en el caso de los nitazenos.

En un artículo reciente de la Revista Española de Anestesiología y Reanimación, Antonio Alcántara, médico del Centro de Salud Trujillo, apuntaba que "se ha observado la necesidad de dosis más elevadas e infusiones prolongadas para revertir los efectos de ciertos nitazenos".

En varios pacientes, se requirió una infusión continua de naloxona "durante más de seis horas, lo que sugiere una duración más extensa que la observada en opioides clásicos".

También advierte que la mayoría de los pacientes expuestos a nitazenos "desconocían haber consumido estos compuestos", asociados en más del 60% de los casos a productos vendidos como MDMA, cannabinoides sintéticos o benzodiacepinas.

Por eso, a finales del año pasado el Plan Nacional sobre Drogas puso en marcha un proyecto piloto para posibles emergencias de este tipo, adquiriendo 2.000 envases de naloxeno como parte de la Reserva Estratégica Nacional de Medicamentos.

Los autores del informe sobre los nitazenos para el Plan Nacional sobre Drogas destacan que la red de atención a las adicciones "está bien preparada para manejar la amenaza de los nitazenos, con tratamientos sustitutivos y personal capacitado disponibles para responder a emergencias"