Los científicos españoles que buscan detectar el cáncer de mama con la leche materna: "En 6 días hubo 15.000 solicitudes"

Javier Cantero se siente abrumado con la respuesta que han tenido de mujeres embarazadas de toda España. "En seis días hemos recibido 15.000 solicitudes", comenta fascinado.

Porque el proyecto que coordina es vital para las futuras madres: busca predecir el cáncer de mama mediante una gota de leche materna.

Hay muchos tipos de cáncer de mama. Lo que él y los investigadores del proyecto HERA quieren encontrar son los signos que indiquen el desarrollo de un tumor post-parto.

Es un tumor poco frecuente. De hecho, hasta hace poco no se sabía que había una relación causal entre el embarazo y el riesgo de cáncer.

Fue en Córdoba donde Juan de la Haba, oncólogo del Hospital Reina Sofía e investigador principal del proyecto HERA, se empezó a vislumbrar esa asociación.

"Hace algo más de diez años, una de sus pacientes le dijo que había pasado un cáncer tras su primer embarazo y le preguntó si podía volver. Por desgracia, lo desarrolló de nuevo, y eso le motivó a investigarlo".

Una década después, se sabe que entre un 10% y un 15% de las mujeres puede acabar desarrollando este cáncer, definido como aquel que aparece entre cinco y diez años después del parto, y es bastante agresivo.

Y lo que es más importante: supone hasta un 60% de todos los cánceres de mama en menores de 45 años, una edad a la que las mamografías todavía no están generalizadas.

Esto hace que, cuando llega el diagnóstico, suele estar avanzado. De ahí la necesidad de contar con un método para determinar qué mujeres tienen más riesgo de desarrollarlo.

"Los cambios que se producen en el pecho al prepararse para la lactancia hacen que el sistema inmune se deprima y eso permite a las células tumorales crecer y desarrollarse más rápido", comenta Cantero.

"Como la prueba de talón"

Los investigadores observaron que algunos de los cambios moleculares de la mama estaban presentes en la leche materna, por lo que el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), en el que Cantero es director de proyectos de innovación en la cátedra 'En qué puedo ayudar – Humanizando el cáncer'.

Hace dos años pusieron en marcha una primera fase del proyecto HERA. "Nos propusimos conseguir muestras de leche materna de un mínimo de 2.000 madres. La idea era conservarla y, cuando algunas desarrollaran el cáncer, analizar qué características diferenciales tenían".

No era algo sencillo, pues "tuvimos que ir a los hospitales, que las madres nos donaran la leche materna y extraerla allí". Aun así, participaron más de 3.000 madres de toda Andalucía, "el mayor biobanco de leche materna en el mundo".

Se espera que entre 25 y 30 madres acaben desarrollando un tumor post-parto. De momento, ya ha habido ocho en solo dos años, que están siendo tratadas.

Su colaboración desinteresada ha permitido desarrollar kits para depositar muestras de leche materna, que enviarán a 15.000 mujeres de toda España en la segunda fase del proyecto.

"Las madres solo lo tienen que solicitar y les enviamos el kit, que tiene una tarjeta donde poner tres gotas de leche materna de cada pecho, que envían de forma gratuita al Imibic. Es como la prueba del talón de los bebés".

Esta segunda fase se puso en marcha a mediados de la semana pasada y la respuesta ha sido abrumadora, llegando a las 15.000 solicitudes en seis días.

Cantero se muestra profundamente agradecido. "Esto nos va a permitir reducir el tiempo de investigación de esta segunda fase y en cinco años podremos tener resultados y comprobar si la leche materna nos sirve para predecir el riesgo de cáncer".

Aquí hace una advertencia: todavía no están en disposición de establecer este riesgo. Será al analizar las características moleculares de la leche materna de aquellas mujeres que desarrollen el cáncer cuando podrán comprobar su poder predictor y desarrollar un test.

"De esta forma, en el futuro, se podrá hacer un seguimiento de aquellas mujeres que den positivo al test y, por edad, no entran dentro de los cribados poblacionales", apunta.

Adelantar la mamografía

En España, se recomienda realizar una mamografía cada dos años a las mujeres entre los 50 y los 69 años, aunque algunas comunidades las hacen a partir de los 45 años.

El porcentaje de mujeres que pueden desarrollar cáncer de mama antes de esa edad es tan bajo que las mamografías no son una intervención eficaz.

Sin embargo, aquellas mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama sí que tienen un mayor riesgo y se recomienda un seguimiento más estrecho.

De tener éxito el Proyecto HERA, se añadiría un segundo grupo de mujeres más proclives, que se beneficiarían de un seguimiento personalizado antes de los 45 años.

"Gracias a las pruebas de cribado, el seguimiento y la mejora de los tratamientos, el cáncer está disminuyendo en las mujeres de más de 55 años, pero su incidencia en menores de 45 está aumentando", señala Cantero.

El retraso de la edad en que las mujeres tienen su primer hijo es uno de los factores que explica este aumento.

Ahí, la lactancia materna juega un papel protector para la madre, pero "no tiene tanta fuerza como cuando es más joven".

Además de la leche materna, el coordinador del proyecto señala que hay otros indicios como "el síndrome de rechazo del pecho, cuando el bebé lo rechaza. No ocurre en todos los casos, claro, pero sí le pasa esto a la madre y se nota un bulto, se recomienda que vaya al médico".

La relación entre embarazo y cáncer de mama es una investigación pionera en el mundo. "Nuestro grupo lleva tres años yendo a las reuniones mundiales de cáncer para presentar datos".

Si se demuestra la capacidad predictora de la leche materna, miles de mujeres se verán beneficiadas de una estrategia de prevención sencilla y personalizada.