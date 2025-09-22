El drama del fuego en Europa: el humo de los incendio podría causar más de 1,4 millones de muertes a final de siglo

Las muertes prematuras atribuibles a la contaminación por el humo de incendios seguirán aumentando en las próximas décadas para alcanzar un millón y medio de decesos al año al final del siglo. Así lo afirman investigadores de la Universidad Tsinghua de Shenzen (China) en un estudio que publica la revista Nature.

La mortalidad vinculada a las partículas liberadas por los incendios llegará a duplicarse en Europa y Estados Unidos, pero el aumento será mucho mayor en África. Las muertes que llegarán a producirse en este continente serán hasta once veces superiores en el tramo 2095-2099 que en 2010-2014.

"El artículo se centra en el impacto de los incendios forestales sobre las muertes prematuras y el forzamiento radiativo de partículas materiales de menos de 2,5 μm", explica Isidro A. Pérez, catedrático de Física Aplicada y coordinador del grupo de Contaminación Atmosférica en la Universidad de Valladolid, en declaraciones a Science Media Centre.

Los investigadores han empleado modelos mixtos de estadística y machine learning (aprendizaje automático) entrenados en base a las emisiones y sus muertes asociadas durante un periodo corto, de 2000 a 2014. El equipo de Bo Zheng y Qiang Zhang proyectó a continuación los datos hasta finales de siglo.

Así, en el intervalo entre el periodo de 2010–2014 y el de 2095–2099, las emisiones globales de carbono procedentes de incendios podrían aumentar un 23% en el escenario de emisiones intermedias (SSP 2-4.5). Las muertes prematuras anuales debido al humo de los incendios forestales podrían aumentar hasta rondar los 1,40 millones anuales para 2095–2099, seis veces más que la cifra anual actual.

Como limitaciones, Pérez destaca "el corto intervalo destinado al entrenamiento" del modelo comparado con el de proyección. "Quizás los resultados hubieran estado más respaldados si el periodo de entrenamiento hubiera estado mucho más alejado en el tiempo, se comparasen los resultados con un periodo actual y después se proyectasen en el futuro", plantea.

Otro inconveniente es que "la evolución en el pasado de alguna variable atmosférica presenta periodos de comportamiento desigual, por lo que resulta arriesgado proyectar su evolución futura. En cualquier caso, las evoluciones en el futuro a partir de datos actuales son cuestionables tanto por el progreso del comportamiento de la atmósfera como por el desarrollo de la propia actividad humana".

También a corto plazo

Otro estudio a cargo de investigadores de la Universidad de Stanford y de Stony Brook (EEUU), y publicado en la misma revista, estima que habrá más de 70.000 muertes adicionales al año por los incendios en Estados Unidos de aquí a 2050 en un escenario de elevada producción de CO2.

"La cantidad de información manejada es considerable", apunta el catedrático. "Desde el punto de vista académico, aborda las cuestiones de la incertidumbre en la respuesta de las emisiones de los incendios ante el cambio climático, la incertidumbre en las concentraciones modeladas y el uso habitual de una función exposición-respuesta a partir de exposiciones totales a partículas menores de 2,5 μm".

El artículo utiliza así datos de 2001 a 2021 y proyecta los resultados entre 2026 y 2055 bajo tres escenarios distintos de cambio climático, para conocer el impacto de las modificaciones del clima sobre el cambio en los incendios y sus efectos en la calidad del aire. "Por tanto, los objetivos de la investigación y el trabajo realizado son notables", manifiesta.

No obstante, advierte, el tratamiento de semejante volumen de datos "conlleva ciertas simplificaciones". Los autores se centran así sobre valores promedio en lugar de estimaciones concretas "por si pudieran estar afectadas por procesos aleatorios". Asimismo, se han centrado "en las emisiones de los incendios más que en la influencia de la meteorología en la concentración de las partículas".