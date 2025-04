Emilio Alba, oncólogo: "Hay gente que desarrolla un cáncer porque lo hereda. Pero esos son muy poquitos"

Pocos males hay mayores en la sociedad que algunas enfermedades. Son esa verdadera lacra que no entiende en muchas ocasiones ni de ricos ni de pobres. Ataca sin piedad. Aunque tener recursos en ocasiones se traduce en más posibilidades de que las cosas salgan bien. Sin embargo, con los problemas de salud más graves, puede que no haya salvación posible.

Dentro de estas enfermedades graves, que terminan suponiendo un trance para las personas y para las familias, hay una que resuena con especial impacto. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, al cáncer. La que seguramente sea la enfermedad más grave que más se repite en nuestra sociedad.

Sin embargo, aunque el cáncer sea casi sinónimo de un problema de salud de extrema gravedad, con el paso de los años se van haciendo avances que son claves para intentar luchar contra esta situación. Es lo que explica, por ejemplo, uno de los grandes expertos en este campo en España. Se trata Emilio Alba, doctor especialista en Oncología, que ha concedido una entrevista a El Periódico de Cataluña.

El especialista de Archidona, Málaga, asegura que sin ir más lejos, cuando él empezó no era nada normal ser oncólogo. Sin embargo, ahora es mucho más habitual. Una cuestión que sirve para explicar todo lo que se ha avanzado en este campo en materia de investigación, ya sea para la prevención o para el tratamiento de la enfermedad en sus diferentes vertientes. "Cuando yo empecé era un campo en el que había muy poco desarrollo".

Ahora, esta eminencia considerada un referente internacional en la investigación y la lucha contra el cáncer habla alto y claro sobre los factores que agravan este tipo de enfermedades y que hacen que sean más graves de lo que ya lo son.

¿Qué factores agravan el cáncer?

El cáncer es uno de los mayores miedos que tiene la sociedad. Especialmente desde el punto de vista de la salud. Y es que siempre que esa palabra sale de la boca de un médico nos ponemos a temblar incluso aunque sea de un tipo de cáncer con altas probabilidades de ser superado.

Aunque sea una desgracia, el cáncer está de moda en España. El número de cánceres diagnosticados en 2024 supera a los ya registrados en 2023 tal y como informa la Sociedad Española de Oncología Médica. Y eso se debe a diferentes factores que están afectando a la sociedad.

El primero, básico y fundamental, es el envejecimiento de la población. Según vamos aumentando nuestra edad, crecen las posibilidades de vernos las caras con la enfermedad más temida. Sin embargo, esta no es una regla exacta que se cumpla siempre, ya que también ahora se está viendo que en los últimos 10 o 15 años hay un grupo de tumores, los tumores digestivos, en los que parece haber un incremento en la incidencia en menores de 50 años.

Sobre esta situación conjunta que se traduce en un mayor número de casos hay diferentes teorías abiertas. Algunas apuntan hacia deficiencias en la alimentación y otras hacia diferentes incompatibilidades con algunos de los medicamentos más usados.

Uno de los cánceres más peligrosos es el de pulmón ya que, tal y como explica en la entrevista con El Periódico el doctor Emilio Alba, director intercentros de Oncología Médica de Málaga y catedrático de la UMA, es el más letal. "Se debe a que la mayoría de las veces, cuando se diagnostica, es una enfermedad que ya ha dado lugar a metástasis en otros sitios del cuerpo".

"El 90% de los pacientes que se mueren con cáncer se mueren por metástasis. Entonces, esa es la principal causa de que la mortalidad sea tan alta. La tasa de curación del cáncer de pulmón es menos del 20%". Esta cuestión está estrechamente relacionada con el debate de que muchos cánceres son evitables tan solo cambiando algunos de nuestros hábitos.

Y es que, aunque a muchas personas no les interese hablar de ello, el cáncer se puede prevenir en cierto modo: "El cáncer es una enfermedad prevenible. Dos tercios de todos los tumores podrían prevenirse perfectamente. El cáncer es una enfermedad genética, pero esas alteraciones genéticas ocurren por cosas que están en el exterior. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, que un tercio de todos los tumores son de pulmón, es por fumar. En los no fumadores existe, pero es raro".

Como indica este experto, el tabaco es el principal enemigo de nuestra salud y el principal aliado del cáncer. Pero no es el único. "La segunda causa es el sobrepeso, que aumenta la incidencia de muchos tumores como el cáncer de útero en las mujeres, los cánceres del riñón, el de páncreas, colon, mama...".

"La tercera gran causa es la radiación ultravioleta, que da lugar al melanoma. Luego, los hábitos íntimos, es decir, las relaciones no seguras, que está fundamentalmente relacionado con el virus del papiloma y con la hepatitis, que da cáncer de cuello uterino, cáncer de canal anal, cáncer de pene, cáncer de amígdala, de orofaringe...".

En la misma línea que el tabaco, aunque menos peligroso, se encuentra la otra gran droga aceptada en nuestra sociedad. "Y luego el alcohol, que, aunque un poco menos, también da lugar a otro tipo de cánceres, como el cáncer de cavidad oral, de hígado...".

Ante esta situación, Emilio Alba hace una gran incidencia en que debemos llevar unos hábitos saludables para poner la primera barrera contra el cáncer. "Si uno no fuma, mantiene un peso ideal, no te expones demasiado a la radiación ultravioleta, con el alcohol no te pasas y no tiene relaciones sexuales de riesgo, la posibilidad de que te entre un cáncer es menos de la mitad que la población en general. El cáncer se debe a malos genes. Hay gente que tiene el cáncer porque lo hereda. Pero esos son muy poquitos. Los malos hábitos son la mitad".

Por último, este reputado médico habla del futuro del cáncer y de hacia donde se están encaminando los pasos de la investigación en España. Por ejemplo, hay algunos tipos de esta enfermedad en los que se está invirtiendo mucho más. "El cáncer de mama, por ejemplo, creo que es al que más se destina, y, si no, es uno de a los que más".

"Normalmente se investigan los más frecuentes. El cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal, el cáncer de próstata, pero el cáncer de mama yo creo que es el que más. Luego hay otros tumores a los que hay que echarles más recursos porque tienen una alta mortalidad y son frecuentes, como el cáncer de páncreas, y ahí no se investiga tanto".

Para cerrar, este experto indica cuáles son actualmente las líneas en las que avanzan las últimas investigaciones. "Ahora mismo las investigaciones van en tres líneas fundamentales. Una que es la inmunoterapia. Luego, la medicina de precisión, que es identificar las alteraciones moleculares, el perfil molecular del tumor para poder dar el tratamiento personalizado en función de la estructura del tumor. Y el diagnóstico precoz con biopsia líquida".