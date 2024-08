La farmacéutica Helena Rodero alerta sobre las pastillas de jabón: "Te estás fulminando"

El jabón en pastillas es, prácticamente desde el origen de los tiempos, un producto que se ha utilizado para las más variopintas partes del cuerpo: desde las manos a las axilas, pasando por el rostro o las piernas. Para su elaboración se suelen utilizar distintos productos tales como grasas, sebo, glicerina, esencias aromáticas, colorantes, alcohol e incluso sal. Este remedio para (casi) todo, sin embargo, es desaconsejado en la actualidad por algunos expertos.

Es el caso de la farmacéutica Helena Rodero, que hace algún tiempo publicó un video, en su cuenta de TikTok explicando por qué la crema Nivea era ‘ideal’ para algunas personas. "Pienso que a quien le guste esta crema para el rostro, que es como embadurnarse en una pasta grasa, es porque utiliza para limpiarse el rostros este tipo de productos [los jabones en pastilla]", advierte. "Os voy a demostrar que utilizar un jabón en pastillas no es buena idea ni para el rostro, ni para las manos, ni para el cuerpo, ni para el…", añade.

Rodero, que ha trabajado para empresas como Liconsa, Lilly y GSK, y está especializada en cosmética, realiza un experimento en el video para probar su afirmación con dos pastillas de jabón, un poco de agua y distintas tiras para medir el pH. "Nuestra piel tiene un pH 5,5. La tira tendría que salir en esta franja de colores [señala los colores anaranjados que se encuentran sobre el número 5]". Acto seguido introduce la pastilla de jabón de color verde en un cuenco con agua, y frota la tira de pH con el jabón. El resultado muestra que tiene un pH 10.

"Si te estás lavando con este tipo de pastillas de jabón, estás demacrando, estropeando, fulminando tu protección natural y luego no me extraña que necesites algo así [Nivea] para sentir confort. Claro, has destrozado tu piel", afirma la farmacéutica.

Acto seguido, Rodero coge una pastilla de jabón de glicerina y realiza la misma operación: coge la pastilla anaranjada, la mete en el cuenco con agua y de nuevo frota la tira de pH contra él. El resultado es "más o menos" el mismo, obteniendo un pH 10. "Jabones de este tipo o los que tu abuela hace en casa no le vienen nada bien a tu piel. Tu piel tiene un pH 5.5", finaliza.

Pero, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para mantener nuestra piel limpia y sana? La Academia Española de Dermatología y Veneorología (AEDV) aconseja combinar cuatro tipos de ingredientes activos en los productos de cuidado y limpieza de la piel para restaurar el equilibrio.

Por un lado, sustancias de acción higroscópica, que "retienen el agua presente en una emulsión de una forma duradera y válida". Las más utilizadas son la glicerina, el sorbitol y el propilenglicol. Por otro lado, también recomienda utilizar "sustancias de interacción química", que favorecen la unión del agua a las proteínas de la membrana celular y son capaces de retener el agua dentro de las células del estrato córneo (la capa más superficial de la piel).

Asimismo, la Academia recomienda utilizar unos productos u otros eiempre en función del tipo de piel que tengamos, si es grasa (productos que no contienen aceites, sino siliconas, agua y propilenglicol), mixta (productos con más contenido en agua, aceite mineral, propilenglicol y pequeñas cantidades de vaselina o lanolina), o seca (aquellos que contienen agua, aceite mineral, propilenglicol y mayores cantidades de lanolina o vaselina, además de bajas concentraciones de aditivos que producen renovación, reconstrucción o relleno).