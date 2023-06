Gabriel J. Martín: "España no es homófoba, es uno de los mejores países para las personas LGTB"

El Día Internacional del Orgullo LGTB, que se celebra en apenas dos semanas, recuerda unos disturbios que tuvieron lugar en 1969 en la ciudad de Nueva York. Por aquel entonces, las redadas contra los bares de ambiente LGTB estaban a la orden del día en Estados Unidos y, precisamente, una que se produjo en el Stonewall prendió la mecha de lo que acabó siendo una protesta contra la policía que duró seis días. Esta fecha se ha marcado como el inicio de la lucha por los derechos de este colectivo, que todavía en la actualidad sigue en marcha.

El impacto de Stonewall llegó pocos años después a las asociaciones médicas. Por increíble que pueda parecernos ahora, desde el año 1952 la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA, por sus siglas en inglés) consideraba la homosexualidad como una "alteración sociopática de la personalidad" y en 1968 pasó a definirla como una "desviación sexual". Tal y como explican en El Orden Mundial, el movimiento LGTB inspirado desde Stonewall consiguió hacerse oír en la convención anual de la APA en los siguientes años y, por fin, el 15 de diciembre de 1973 este organismo retiró la homosexualidad de su Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales.

"A partir de ahí, se empieza a decir que las personas homosexuales no pueden cambiar su orientación sexual y es imposible cambiar la identidad de género de una persona. Por tanto, lo único que se puede hacer por estos pacientes es que se afirmen en esto que sienten", explica Gabriel J. Martín, psicólogo especializado en terapia afirmativa gay. Este abordaje nace entonces cuyo objetivo es "prevenir, analizar y aliviar el impacto del prejuicio y la opresión externa e interna lgtbfóbica", según describe el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COP).

El problema del entorno

Martín cuenta que comenzó en esta especialidad hace 15 años y que, por aquel entonces, no era muy popular. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado: "Cada año se forman muchos profesionales nuevos. Hacemos formaciones en instituciones como el COP y todos los años salen entre 15 y 20 nuevos psicólogos que aprenden a realizar esta terapia para todo el colectivo LGTB", afirma. Aunque explica que cada persona que llega a consulta es un mundo, el trabajo en consulta consiste en toda una reestructuración con el fin de recordar a los pacientes que son valiosos.

"A las personas LGTB no les pasa nada; es su entorno el que hace que piensen que les pasa algo", reivindica Martín. "La lgtbfobia tiene un impacto tremendo en las personas y esta terapia trata de darles herramientas para sanar el estigma y para que puedan superar las agresiones. También se pueden tratar cuestiones más frecuentes en otros colectivos, como la vida en pareja". ¿Considera este psicólogo especializado que nuestro país es homófobo? "No, España no es homófoba y, de hecho, es uno de los mejores países para esta comunidad".

De hecho, Martín explica que uno de los principales objetivos de la terapia afirmativa gay es la aceptación de la condición LGTB y que, "afortunadamente, a no ser que vengas de un entorno como el de los Legionarios de Cristo, la gente en España se acepta". Según explica el experto, el problema reside en que las personas que sí son homófobas hacen mucho daño: "La reivindicación del Orgullo LGTB es necesaria, pero no sólo desde el punto de vista de la psicología, sino desde todos los puntos de vista: se sigue agrediendo verbalmente a estas personas".

Salud mental LGTB

Martín denuncia que a día de hoy se siguen reduciendo la lucha de este colectivo a la de los hombres gays y cisgénero —es decir, que se identifican con el género asignado al nacer—. "Las lesbianas se enfrentan a mucho machismo, todavía no se han prohibido las cirugías genitales infantiles en las personas intersexuales y el colectivo trans es uno de los más castigados a día de hoy. Se están observando muchos bulos contra la comunidad trans que son un calco de los mensajes de transfobia de la extrema derecha de Estados Unidos y Reino Unido", comenta el experto.

Con respecto a este último colectivo, el año pasado se publicó un artículo canadiense que concluyó que "el riesgo de las ideaciones suicidas es cinco veces mayor en adolescentes que no se sienten identificados con su sexo biológico que en los cisheterosexuales, y que el intento de suicidio es hasta 7,6 veces mayor", como se recoge en este artículo de EL ESPAÑOL. "Las mujeres trans son quienes se encuentran situaciones más adversas actualmente: tienen problemas enormes para encontrar trabajo, el entorno te rechaza, pues ¿cómo no va a haber cifras altas de suicidio?", advierte Martín.

En este sentido, Gabriel J. Martín defiende que la Ley Trans ha sido "una buena ley" y que ha recibido críticas muy duras de gente que no la ha entendido: "Hay mensajes de partidos políticos que están legitimando las creencias de personas lgtbfóbicas. Estados Unidos es, ahora mismo, una sociedad fallida y espero que no copiemos sus errores; muchas de las problemáticas contra el colectivo LGTB son un calco de las de este país, que han ido penetrando". La ley Don’t Say Gay, que prohíbe los temas LGTB en las aulas, o la prohibición de ciertos espectáculos de drag queens son algunos de los textos más polémicos en el país americano contra el colectivo.

Crear una comunidad

"Cuando creces sin referentes, pensando que no hay nadie como tú, que eres una anomalía, sientes soledad. Pero no existe nada en ti equivocado. Tú piensa en una criatura en esta situación: no es feliz, tiene miedo", explica Martín quien, además, recuerda que las personas LGTB lo son desde que nacen. En este sentido, este psicólogo ha conseguido reunir una comunidad alrededor de sus redes sociales —en YouTube cuenta con más de 83.400 suscriptores y en Instagram, con casi 50.000— y ha escrito varios libros sobre psicología y también sexualidad para personas LGTB.

Precisamente, Martín ha estado recientemente firmando ejemplares de sus libros en la Feria del Libro de Madrid: "Es una experiencia muy bonita, el contacto con el público es maravilloso y me paran para decirme que siga trabajando en ello". En sus vídeos de YouTube hay espacio para la salud física y mental de las personas LGTB, pero también para hablar sobre los códigos de esta comunidad que dice "es muy diversa: están los que salen de fiesta y también a los que les gustan los juegos de mesa o pasear por la montaña".

Por último, Martín pide un deseo para el Orgullo que llega en unos días con la vista puesta en las próximas elecciones del 23 de julio: "Que la salud mental de las personas LGTB no dependa del color político que llegue al Gobierno".

