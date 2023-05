Golpe al cáncer de pulmón: un nuevo biomarcador permite saber si el tratamiento es efectivo

El cáncer de pulmón sigue siendo uno de los más temidos debido a que hasta el 70% de los casos se detectan en fases metastásicas; es decir, cuando el tumor ya se ha descontrolado y migrado a otras zonas del cuerpo. Sin embargo, los esfuerzos para detectarlo en fases tempranas están dando sus frutos y un estudio parece haber dado con la clave para saber si el tratamiento está siendo efectivo o no.

Uno de los objetivos de este trabajo, que ha estado liderado desde el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) y el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), era poder predecir el beneficio clínico duradero de la inmunoterapia, ya que es crucial tanto para la recuperación del paciente como para evitar los efectos secundarios de este tipo de tratamientos, como son la fatiga, la fiebre, los escalofríos, la debilidad, las náuseas, vómitos, mareos, dolores corporales y la presión arterial alta o baja.

Gracias a este estudio, que se ha publicado en la revista Journal of Translational Medicine, han conseguido identificar un biomarcador no invasivo para predecir la eficacia de la inmunoterapia, basado en la integración de datos radiómicos y clínicos monitorizados, durante los primeros meses de tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-PD-1/PD-L1, en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado.

[La Fundación Jiménez Díaz, primer hospital de referencia en España según Forbes]

La investigación es fruto de la cooperación de equipos de tres áreas del CIBER: Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), Enfermedades Respiratorias (CIBERES) y Cáncer (CIBERONC), así como del IIS-FJD. El estudio se realizó en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásicos tratados con Inmunoterapia durante los últimos 4 años en el servicio de Oncología de la Fundación Jiménez Díaz liderado por el Dr, Manuel Dómine. Las imágenes radiológicas fueron procesadas y valoradas en el servicio de Radiología por el Dr. Carmelo Palacios, los pacientes también fueron evaluados en el servicio de Neumología por el Dr. Germán Peces Barba. Así mismo, participaron investigadores de la Clínica Universitaria de Navarra.

Cómo conocer la efectividad

La investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid, del CIBER-BBN y líder de este trabajo, María Jesús Ledesma, destaca que este estudio ha supuesto un avance significativo en la predicción y monitoreo de la respuesta a la inmunoterapia utilizando inteligencia artificial multimodal, a partir de datos no invasivos del inicio del tratamiento.

Por su parte, Benito Farina, primer autor del trabajo, resalta que gracias a esta investigación, la vida y la salud de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado podría mejorar determinando a tiempo, y de manera objetiva, la eficacia del tratamiento, evitando toxicidades, costes y facilitando la aplicación de tratamientos alternativos.

La identificación de biomarcadores predictivos no invasivos de la respuesta a la inmunoterapia es crucial para evitar interrupciones prematuras del tratamiento o prolongaciones ineficaces. Un biomarcador se utiliza a veces para determinar la respuesta del cuerpo a un tratamiento para una enfermedad o afección.

La inmunoterapia permite ayudar al sistema inmunitario de los pacientes a que haga su función contra las células tumorales, mediante la administración de fármacos que permiten desactivar los mecanismos de evasión que desarrollan las células cancerígenas. Se realiza así, con fines curativos o preventivos.

La inmunoterapia se ha convertido en uno de los tratamientos de referencia del cáncer de pulmón avanzado no microcítico, con tasas de respuesta prometedoras, enfermedad que sigue presentándose con una frecuencia alta. La predicción de la eficacia de la respuesta al tratamiento antes y durante el tratamiento sigue siendo crítica para el manejo personalizado de los pacientes.

Según el Dr. Manuel Dómine Jefe Asociado de Oncología Médica y coordinador de la unidad de Tumores torácicos y Ensayos Clínicos de Cáncer de pulmón del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, la radiómica permite predecir la respuesta a la inmunoterapia en cáncer de pulmón. El aspecto más importante de este estudio es que permite identificar a los pacientes que pueden obtener un mayor beneficio en supervivencia global y supervivencia libre de progresión y por lo tanto se puede considerar un buen biomarcador predictivo. En el IIS-FJD se sigue investigando esta estrategia de radiómica con este grupo colaborativo y realizando varios ensayos clínicos Internacionales de radiómica.

El estudio ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto de Salud Carlos III, la Fundación BBVA y los fondos FEDER y Next Generation de la Unión Europea. Las técnicas desarrolladas en esta investigación están siendo optimizadas para su utilización en el proyecto multicéntrico nacional de medicina personalizada INGENIO, liderado por CIBERONC.

Sigue los temas que te interesan