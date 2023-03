La OMS confirma un nuevo contagio por gripe aviar en humanos: una mujer de 53 años en China

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado un nuevo caso de contagio por gripe aviar -H5N1- en seres humanos. La paciente es una mujer de 53 años de la provincia china de Jiangsu, que trabajaba con aves de corral y que ha contraído la variante 2.3.4.4b según la secuenciación genética que se le ha practicado. Se trata de la cepa extremadamente infectiva que ha causado la muerte a cientos de millones de aves domésticas y salvajes en los últimos meses, por enfermedad o sacrificio, y ha saltado a mamíferos como los visones o los leones marinos.

Según el informe que presentaron las autoridades chinas al organismo internacional el pasado 24 de febrero, la mujer comenzó a presentar síntomas a finales de enero, y fue hospitalizada en un centro sanitario el 4 de febrero. La información sobre su estado de salud actual no se ha hecho pública. En Camboya, una niña de once años que también estaba en contacto con pollos y gallinas murió tras contraer gripe aviar, pero no transmitió la enfermedad a su familia o su círculo cercano.

Sin embargo, los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de EEUU, que tuvieron acceso a la secuenciación genética del virus que infectó a la niña camboyana, han anunciado que se trata del clado 2.3.2.1c. No se trata, por tanto, del 2.3.4.4b que está causando una terrible mortalidad en aves en todo el planeta y que ha afectado a la paciente china, sino que se relaciona con las cepas de gripe aviar que llevan décadas circulando por el sureste asiático.

[Qué deben hacer los gobiernos para evitar que la gripe aviar provoque una nueva pandemia letal]

La OMS destaca que desde 2020 se ha detectado un numeroso aumento de casos de gripe aviar en aves tanto domésticas como salvajes. Un portavoz de la organización, David Eipstein, ha llegado a indicar que "cabe esperar su salto a seres humanos al menos en casos esporádicos", entre el temor de expertos a que aparezcan variantes de mayor transmisión con mayor facilidad para la zoonosis, el contagio desde animales a personas.



Hasta la fecha, esta pandemia de gripe aviar ha causado menos mortalidad en la población que otras precedentes, ya que la mutación que la hace más infectiva para las células de los animales reduce su eficacia en las humanas. "Está claro que es un virus muy, muy efectivo contra los pájaros, pero eso excluye casi por completo que vaya a ser muy, muy efectivo en mamíferos", explicaba Richard Webby, el director del centro colaborador con la OMS para el Estudio de la Gripe en Animales y Pájaros del Hospital Infantil St. Jude de Memphis (EEUU).

Además, las autoridades de Hong Kong han anunciado otro contagio por gripe aviar en la provincia de Guangdong de otra persona que trabajó con aves, un hombre de 49 años que se encuentra grave. Sin embargo, la causa en este caso sería un virus diferente, la gripe aviar A (H5N6). En un reciente artículo, la revista Nature instaba a aplicar vigilancia con cautela: "Las versiones antiguas del H5N1 actual llevan circulando entre aves durante unos 25 años y todavía no han obtenido la habilidad de expandirse entre los humanos".

Sigue los temas que te interesan